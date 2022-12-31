総務省の推計によると、2023年1月1日時点の卯年生まれの人口は997万人。12歳になる2011年生まれは104万人で、1975年の186万人の6割未満にとどまり、少子化が鮮明。

総務省統計局の推計によると、2023年1月1日現在の卯（う）年生まれの人口は997万人で、総人口に1億2477万人に占める割合は8.0%。男性は485万人、女性は513万人で、女性の方が28万人多い。

新成人は成人年齢が22年4月1日から18歳に引き下げられ、22年中に成人（18～20歳）に達した人口は341万人となった。このうち20歳が117万人（総人口に占める割合0.93%）、19歳が113万人（0.90%）18歳の新成人は112万人（0.89%）と、年齢が下がるごとに減少。22年1月1日時点の20歳の新成人123万人（0.98%）を下回り、少子化が一段と進行していることが浮き彫りとなった。

卯年生まれの人口を出生年別にみると、1975年生まれ（2023年に48歳になる人）が186万人と最も多く、次いで1951年生まれ（同72歳）が171万人、1963年生まれ（同60歳）157万人が続く。最も若い2011年生まれ（同12歳）は104万人で、75年生まれの56％にとどまる。

生まれ年別の卯年の人口

生まれ年 / 年齢 人口（万人） 割合（%） 2011 / 12歳 104 10.5 1999 / 24歳 124 12.4 1987 / 36歳 136 13.7 1975 / 48歳 186 18.6 1963 / 60歳 157 15.8 1951 / 72歳 171 17.2 1939 / 84歳 99 9.9 1927 / 96歳 20 2.0

出所 : 総務省

十二支別の人口は、団塊、団塊ジュニア世代を含む丑（うし）年生まれが1126万人で最も多く、子（ね）年が1113万人と続く。卯年は10位。

十二支別人口

十二支 人口（万人） 割合（%）/ 順位 総人口 12477 100％ 子（ね） 1113 8.9 / ② 丑（うし） 1126 9.0 / ① 寅（とら） 1093 8.2 / ④ 卯（う） 997 8.0 / ⑩ 辰（たつ） 1028 8.1 / ⑨ 巳（み） 1022 8.2 / ⑥ 午（うま） 969 7.8 / ⑫ 未（ひつじ） 1027 8.2 / ⑤ 申（さる） 1017 8.1 / ⑧ 酉（とり） 980 7.9 / ⑪ 戌（いぬ） 1020 8.2 / ⑦ 亥（い） 1097 8.8 / ③

出所 : 総務省

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