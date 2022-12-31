総務省の推計によると、2023年1月1日時点の卯年生まれの人口は997万人。12歳になる2011年生まれは104万人で、1975年の186万人の6割未満にとどまり、少子化が鮮明。
総務省統計局の推計によると、2023年1月1日現在の卯（う）年生まれの人口は997万人で、総人口に1億2477万人に占める割合は8.0%。男性は485万人、女性は513万人で、女性の方が28万人多い。
新成人は成人年齢が22年4月1日から18歳に引き下げられ、22年中に成人（18～20歳）に達した人口は341万人となった。このうち20歳が117万人（総人口に占める割合0.93%）、19歳が113万人（0.90%）18歳の新成人は112万人（0.89%）と、年齢が下がるごとに減少。22年1月1日時点の20歳の新成人123万人（0.98%）を下回り、少子化が一段と進行していることが浮き彫りとなった。
卯年生まれの人口を出生年別にみると、1975年生まれ（2023年に48歳になる人）が186万人と最も多く、次いで1951年生まれ（同72歳）が171万人、1963年生まれ（同60歳）157万人が続く。最も若い2011年生まれ（同12歳）は104万人で、75年生まれの56％にとどまる。
生まれ年別の卯年の人口
|生まれ年 / 年齢
|人口（万人）
|割合（%）
|2011 / 12歳
|104
|10.5
|1999 / 24歳
|124
|12.4
|1987 / 36歳
|136
|13.7
|1975 / 48歳
|186
|18.6
|1963 / 60歳
|157
|15.8
|1951 / 72歳
|171
|17.2
|1939 / 84歳
|99
|9.9
|1927 / 96歳
|20
|2.0
出所 : 総務省
十二支別の人口は、団塊、団塊ジュニア世代を含む丑（うし）年生まれが1126万人で最も多く、子（ね）年が1113万人と続く。卯年は10位。
十二支別人口
|十二支
|人口（万人）
|割合（%）/ 順位
|総人口
|12477
|100％
|子（ね）
|1113
|8.9 / ②
|丑（うし）
|1126
|9.0 / ①
|寅（とら）
|1093
|8.2 / ④
|卯（う）
|997
|8.0 / ⑩
|辰（たつ）
|1028
|8.1 / ⑨
|巳（み）
|1022
|8.2 / ⑥
|午（うま）
|969
|7.8 / ⑫
|未（ひつじ）
|1027
|8.2 / ⑤
|申（さる）
|1017
|8.1 / ⑧
|酉（とり）
|980
|7.9 / ⑪
|戌（いぬ）
|1020
|8.2 / ⑦
|亥（い）
|1097
|8.8 / ③
出所 : 総務省
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