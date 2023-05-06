2023年5月5日、石川県能登地方で最大震度6強の地震が発生した。同地域では2020年頃から地震活動が活発化しており、しばらくは警戒が必要だという。

石川県能登地方で2023年5月5日午後2時42分頃最大震度6強の地震が発生した。その後も余震とみられる有感地震が続き、同日夜には最大震度5強も観測した。同地方では2020年頃から地震活動が活発化している。2010年以降の震度4以上の地震を一覧表にまとめた。

5日の気象庁の会見では、下山利浩・地震情報企画官が「過去の事例では、大地震発生後に同程度の地震が発生することが1～2割あり、地震発生から1週間程度は最大震度6強程度の地震が発生する可能性がある」と注意を呼び掛けた。

政府の地震調査委員会は4月に、2020年12月1日から23年4月10日午前8時までに震度1以上の地震が306回、このうち震度3が45回発生していることや、地殻変動が観察されていることを指摘、「一連の地震活動は流体の移動が関与している可能性がある。地震活動は当分続くと考えられるので強い揺れに注意が必要」との見解をまとめていた。「流体」については、地下の深部から上昇してきた水分が関係していると考えられているが、詳細は解明されていない。

能登地方・能登半島沖を震源とする震度4以上の地震（2010年以降）

月日 震源の深さ（Km） マグニチュード 最大震度 2023/5/5 10 4.5 4 2023/5/5 10 5.8 5強 2023/5/5 10 4.7 4 2023/5/5 12 6.5 6強 2023/1/6 13 4.5 4 2022/11/14 12 4.2 4 2022/6/20 14 4.3 4 2022/6/20 14 5 5強 2022/6/19 13 5.4 6弱 2022/4/8 13 4.2 4 2022/4/4 14 4.3 4 2022/3/23 14 4.3 4 2022/3/8 14 4.8 4 2021/9/16 13 5.1 5弱 2021/7/11 13 3.9 4 2020/3/13 12 5.5 5強 2010/2/7 11 4 4

気象庁の地震データベースを基に編集部作成

バナー写真：傾いた民家に押しつぶされた乗用車（共同イメージズ / 石川県珠洲市）