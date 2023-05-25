世界全体で支出される軍事費は2022年の1年間で2兆2400億ドル（約294兆円）。日本はその2.1％にあたる460億ドル（6兆403億円）を支出。これは世界10位の水準だ。

スウェーデンに本部があるストックホルム国際平和研究所（SIPRI）がこのほど公表した2022年の世界の軍事支出に関する調査によると、日本の軍事支出は460億ドル（6兆403億円）で前年より1つ順位を下げて世界10位となった。

世界全体では推定で前年比3.7％増の2兆2400億ドル（約294兆円）となり、統計を継続的に取り始めた1988年以降で最高となった。

世界の軍事支出上位10カ国は、8770億ドルだった米国を筆頭に、推定で2920億ドルの中国、推定864億ドルのロシアと続き、以下、インド、サウジアラビア、英国、ドイツ、フランス、韓国、日本の順。ロシアとサウジアラビア、韓国が前年より順位を上げた。ロシアの侵攻を受けたウクライナの軍事費は、前年比6.4倍となる440億ドル。世界11位の水準（前年は36位）となった。

上位15カ国の合計は1兆8420億ドルで、全体の82％を占めた。

世界の軍事費上位10カ国

順位 2022年（10億ドル） 対GDP比 1（1） 米国（877） 3.45% 2（2） 中国（推定292） 1.60% 3（５） ロシア（推定86.4） 4.06% 4（3） インド(81.4） 2.43% 5（8） サウジアラビア（推定75） 7.42% 6（４） 英国（68.5） 2.23% 7（７） ドイツ（55.8） 1.39% 8（６） フランス（53.6） 1.94% 9（10） 韓国（46.4） 2.72% 10（９） 日本（46.0） 1.08%

（注）順位のカッコ内は2021年

ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の資料より作成

日本の国内総生産（GDP）に占める軍事支出の割合は、2022年は1.08％となった。世界のGDPに占める軍事支出の割合は2.2％で、軍事費トップの米国は3.5％、中国は推定1.6％、ロシアは推定4.1％だった。

日本の軍事支出は、1988年には3兆6700億円だったが、90年に4兆円台に突入し、90年代を通して増加傾向を続けた。2000年代以降は概ね5兆円前後で推移。2022年に初めて6兆円を突破した。岸田文雄首相は27年度の防衛費を9兆円程度に増額する意向を示しているが、実現した場合は単純比較で世界3位となる計算だ。

バナー写真：陸上自衛隊の富士総合火力演習で水陸両用車AAV7から降車する水陸機動団の隊員＝2022年5月28日、静岡県の東富士演習場（時事）