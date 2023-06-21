サッカー女子のワールドカップ（Ｗ杯）が7月20日、オーストラリアとニュージーランドの共同開催で開幕する。2011年ドイツ大会で優勝した日本代表（なでしこジャパン）は今回、国際サッカー連盟（FIFA）ランキング11位で大会を迎える。

今回の第9回W杯は、32チームが出場。日本はまず1次リーグC組で、スペイン（6位）、コスタリカ（36位）、ザンビア（77位）と決勝トーナメント進出を競う。日本の初戦は7月22日、ニュージーランド・ハミルトンでのザンビア戦となる。

過去の大会の開催国、優勝国は下図の通り。2011年ドイツ大会で日本は、準々決勝でドイツ、準決勝でスウェーデンと優勝経験のある強豪国を撃破。米国との決勝では延長後半終了間際に主将の澤穂希（さわ・ほまれ）が2－2に追いつく起死回生のシュートを決め、PK戦を3－1で制して劇的な初優勝を飾った。澤はこの大会、最優秀選手と得点王を獲得した。

過去のサッカー女子W杯

開催国 優勝国 第1回（1991） 中国 米国 第2回（1995） スウェーデン ノルウェー 第3回（1999） 米国 米国 第4回（2003） 米国 ドイツ 第5回（2007） 中国 ドイツ 第6回（2011） ドイツ 日本 第7回（2015） カナダ 米国 第8回（2019） フランス 米国

FIFAが6月9日に発表した、女子のランキング上位は次の通り。日本は11位で、アジア勢では開催国オーストラリア（10位）に次ぐ2番手となっている。

女子代表FIFAランキング上位

W杯の過去最高成績 1 米国 優勝（4回） 2 ドイツ 優勝（2回） 3 スウェーデン 準優勝（2003） 4 イングランド 3位（2015） 5 フランス 4位（2011） 6 スペイン ベスト16（2019） 7 カナダ 4位（2003） 8 ブラジル 準優勝（2007） 9 オランダ 準優勝（2019） 10 オーストラリア ベスト8（3回） 11 日本 優勝（2011）

2023年6月9日発表

アジアサッカー連盟（AFC）からは日本、オーストラリアのほか中国（14位）、韓国（17位）、ベトナム（32位）、フィリピン（46位）が出場している。ベトナムとフィリピンは初出場。

近年の、なでしこジャパンの世界ランキング推移は次の通り。

W杯ドイツ大会に優勝した2011年から約3年間、過去最高となる3位を維持したが、ここ数年は10位前後となっている。21年東京五輪では、スウェーデンに1－3で敗退してベスト8。22年のAFC女子アジアカップ（インド開催）では準決勝で中国に敗れた（2－2＜PK3－4＞）。

バナー写真：サッカー女子国際親善試合・日本－ナイジェリア。試合に臨む日本代表先発イレブン＝2022年10月6日、兵庫・ノエビアスタジアム神戸（時事）