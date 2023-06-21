サッカー女子のワールドカップ（Ｗ杯）が7月20日、オーストラリアとニュージーランドの共同開催で開幕する。2011年ドイツ大会で優勝した日本代表（なでしこジャパン）は今回、国際サッカー連盟（FIFA）ランキング11位で大会を迎える。
今回の第9回W杯は、32チームが出場。日本はまず1次リーグC組で、スペイン（6位）、コスタリカ（36位）、ザンビア（77位）と決勝トーナメント進出を競う。日本の初戦は7月22日、ニュージーランド・ハミルトンでのザンビア戦となる。
過去の大会の開催国、優勝国は下図の通り。2011年ドイツ大会で日本は、準々決勝でドイツ、準決勝でスウェーデンと優勝経験のある強豪国を撃破。米国との決勝では延長後半終了間際に主将の澤穂希（さわ・ほまれ）が2－2に追いつく起死回生のシュートを決め、PK戦を3－1で制して劇的な初優勝を飾った。澤はこの大会、最優秀選手と得点王を獲得した。
過去のサッカー女子W杯
|開催国
|優勝国
|第1回（1991）
|中国
|米国
|第2回（1995）
|スウェーデン
|ノルウェー
|第3回（1999）
|米国
|米国
|第4回（2003）
|米国
|ドイツ
|第5回（2007）
|中国
|ドイツ
|第6回（2011）
|ドイツ
|日本
|第7回（2015）
|カナダ
|米国
|第8回（2019）
|フランス
|米国
FIFAが6月9日に発表した、女子のランキング上位は次の通り。日本は11位で、アジア勢では開催国オーストラリア（10位）に次ぐ2番手となっている。
女子代表FIFAランキング上位
|W杯の過去最高成績
|1
|米国
|優勝（4回）
|2
|ドイツ
|優勝（2回）
|3
|スウェーデン
|準優勝（2003）
|4
|イングランド
|3位（2015）
|5
|フランス
|4位（2011）
|6
|スペイン
|ベスト16（2019）
|7
|カナダ
|4位（2003）
|8
|ブラジル
|準優勝（2007）
|9
|オランダ
|準優勝（2019）
|10
|オーストラリア
|ベスト8（3回）
|11
|日本
|優勝（2011）
2023年6月9日発表
アジアサッカー連盟（AFC）からは日本、オーストラリアのほか中国（14位）、韓国（17位）、ベトナム（32位）、フィリピン（46位）が出場している。ベトナムとフィリピンは初出場。
近年の、なでしこジャパンの世界ランキング推移は次の通り。
W杯ドイツ大会に優勝した2011年から約3年間、過去最高となる3位を維持したが、ここ数年は10位前後となっている。21年東京五輪では、スウェーデンに1－3で敗退してベスト8。22年のAFC女子アジアカップ（インド開催）では準決勝で中国に敗れた（2－2＜PK3－4＞）。
バナー写真：サッカー女子国際親善試合・日本－ナイジェリア。試合に臨む日本代表先発イレブン＝2022年10月6日、兵庫・ノエビアスタジアム神戸（時事）