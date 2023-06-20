大阪でインバウンド人気トップの観光地はユニバーサル・スタジオ・ジャパンだった。大阪城でも通天閣でもないのはなんとなく残念だけれど、日本人にとっても、大阪といえばやっぱりUSJ。
インバウンドビジネス向けの総合メディア「訪日ラボ」を運営するmov（東京渋谷）が、大阪府の観光スポット100カ所に対する6944件の外国語での口コミを分析し、人気ランキングを発表した。
「大阪城」「道頓堀」「通天閣」など関西を代表する古くからの人気観光地を押さえて、圧倒的な人気トップだったのはユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）だった。
インバウンド人気観光地ランキングトップ10
|スポット名
|ポイント
|ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
|1508
|大阪城
|1054
|道頓堀
|945
|海遊館
|719
|黒門市場
|418
|梅田スカイビル
|344
|ハルカス300（展望台）
|312
|通天閣
|310
|空中庭園展望台（梅田スカイビル内）
|296
|あべのハルカス
|219
出所 : mov
繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、英語の言語別ランキングで見ると、USJは繁体字、韓国語、英語でトップ。簡体字とタイ語では道頓堀がトップ。
高層ビル人気も高く、「あべのハルカス」とその展望台「ハルカス300」、「梅田スカイビル」とその展望台「空中庭園展望台」は、繁体字、簡体字、韓国語、英語で複数がランク入りしている。タイ語だけは高層ビルのランクインはなく、他の言語ではトップ10に入らなかった「なんばグランド花月」「大阪歴史博物館」がランクインした。
|繁体字
|簡体字
|1
|ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
|道頓堀
|2
|黒門市場
|黒門市場
|3
|道頓堀
|ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
|4
|通天閣
|あべのハルカス
|5
|大阪城
|通天閣
|6
|ハルカス300（展望台）
|道頓堀グリコサイン
|7
|海遊館
|でんでんタウン
|8
|あべのハルカス
|ハルカス300（展望台）
|9
|難波八阪神社
|大阪城
|10
|梅田スカイビル
|海遊館
出所 : mov
|韓国語
|タイ語
|1
|ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
|道頓堀
|2
|道頓堀
|ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
|3
|大阪城
|黒門市場
|4
|HEPFIVE観覧車
|難波八阪神社
|5
|ハルカス300（展望台）
|道頓堀グリコサイン
|6
|海遊館
|大阪城
|7
|空中庭園展望台（梅田スカイビル内）
|なんばグランド花月
|8
|梅田スカイビル
|大阪城公園
|9
|あべのハルカス
|大阪歴史博物館
|10
|通天閣
|天保山ハーバービレッジ
出所 : mov
|英語
|1
|ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
|2
|大阪城
|3
|道頓堀
|4
|海遊館
|5
|梅田スカイビル
|6
|黒門市場
|7
|空中庭園展望台（梅田スカイビル）
|8
|天保山大観覧車
|9
|ハルカス300（展望台）
|10
|大阪城公園
出所 : mov
バナー写真 : PIXTA