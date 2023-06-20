大阪でインバウンド人気トップの観光地はユニバーサル・スタジオ・ジャパンだった。大阪城でも通天閣でもないのはなんとなく残念だけれど、日本人にとっても、大阪といえばやっぱりUSJ。

インバウンドビジネス向けの総合メディア「訪日ラボ」を運営するmov（東京渋谷）が、大阪府の観光スポット100カ所に対する6944件の外国語での口コミを分析し、人気ランキングを発表した。

「大阪城」「道頓堀」「通天閣」など関西を代表する古くからの人気観光地を押さえて、圧倒的な人気トップだったのはユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）だった。

インバウンド人気観光地ランキングトップ10

スポット名 ポイント ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1508 大阪城 1054 道頓堀 945 海遊館 719 黒門市場 418 梅田スカイビル 344 ハルカス300（展望台） 312 通天閣 310 空中庭園展望台（梅田スカイビル内） 296 あべのハルカス 219

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グリコサイン : 日本人も写真を撮りたくなる大阪のアイコン（PIXTA）

繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、英語の言語別ランキングで見ると、USJは繁体字、韓国語、英語でトップ。簡体字とタイ語では道頓堀がトップ。

高層ビル人気も高く、「あべのハルカス」とその展望台「ハルカス300」、「梅田スカイビル」とその展望台「空中庭園展望台」は、繁体字、簡体字、韓国語、英語で複数がランク入りしている。タイ語だけは高層ビルのランクインはなく、他の言語ではトップ10に入らなかった「なんばグランド花月」「大阪歴史博物館」がランクインした。

繁体字 簡体字 1 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 道頓堀 2 黒門市場 黒門市場 3 道頓堀 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 4 通天閣 あべのハルカス 5 大阪城 通天閣 6 ハルカス300（展望台） 道頓堀グリコサイン 7 海遊館 でんでんタウン 8 あべのハルカス ハルカス300（展望台） 9 難波八阪神社 大阪城 10 梅田スカイビル 海遊館

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でんでんタウン : 関西を代表する電気街、サブカルチャー関連のショップも多い（PIXTA）

韓国語 タイ語 1 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 道頓堀 2 道頓堀 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 3 大阪城 黒門市場 4 HEPFIVE観覧車 難波八阪神社 5 ハルカス300（展望台） 道頓堀グリコサイン 6 海遊館 大阪城 7 空中庭園展望台（梅田スカイビル内） なんばグランド花月 8 梅田スカイビル 大阪城公園 9 あべのハルカス 大阪歴史博物館 10 通天閣 天保山ハーバービレッジ

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難波八阪神社 幅7m、高さ12m、奥行き7mの巨大な獅子殿が邪気を飲み勝運（商運）を招くパワースポットとしても、SNSにアップするための映えスポットとしても人気（PIXTA）

英語 1 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 2 大阪城 3 道頓堀 4 海遊館 5 梅田スカイビル 6 黒門市場 7 空中庭園展望台（梅田スカイビル） 8 天保山大観覧車 9 ハルカス300（展望台） 10 大阪城公園

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あべのハルカス : 高さ300メートル、2023年6月時点では日本で最も高い超高層ビル（PIXTA）

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