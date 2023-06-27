円安などの影響で、2022年の日本の水産物輸入額は前年比3割増え、過去最高の約2兆円となった。

2022年度版の水産白書によると、22年の水産物の輸入量は前年比0.9％の222万トン。輸入額はウクライナ戦争勃発による供給網の混乱や、円安などにより大幅に上昇し、同28.6％増の2兆711億円に達した。

輸入額のトップはサケ・マス類（全体の13.4％）。ついでカツオ・マグロ類（11.2％）、エビ（10.7％）となっている。輸入先はトップが中国（全体の17.6％）で、以下チリ（9.5％）、米国（8.3％）、ロシア（7.5％）、ベトナム（7.4％）などの順。

22年の日本の水産物輸出量は前年比3.8％減の63.4万トン。輸出額は前年比28.5％増の3873億円。主な輸出先は中国（全体の22.5％）、香港（19.5％）、米国（13.9％）で、この3カ国・地域で輸出額全体の5割以上を占める。品目別ではホタテガイ（全体の23.5％）、ブリ（9.4％）、真珠（6.1％）が上位。政府は2030年の水産物輸出額の目標を1兆2000億円に設定し、ブリ、タイ、ホタテガイ、真珠、錦鯉を重点品目としている。

白書によると、2021年の漁業・養殖業生産量は前年比2万トン減の421万トン。生産額は同602億円増の1兆3999億円だった。漁業就労者数は12万9320人で、一人当たりの生産額は1083万円、生産漁業所得は532万円。

消費の動向をみると、21年度の食用魚介類の1人1年あたりの消費量は23.2キロ（概算値）で、ピークだった2001年度（40.2キロ）の半分近くまで減少している。

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