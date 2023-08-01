国土交通省がこのほど公表した調査結果によると、2022年度の三大都市圏の鉄道混雑率は5～15ポイント上昇。しかし、コロナ禍前よりはまだかなり低い水準で、通勤ラッシュは緩和している。

同省によると、朝のラッシュピーク時における平均混雑率は東京圏123％（前年より15ポイント増）、大阪圏109％（同5ポイント増）、名古屋圏118％（同8ポイント増）だった。コロナ禍で2020年度に大きく低下した後、21年度はほぼ横ばいで、3年ぶりに本格上昇に転じた。

下の図は、東京圏（主要31区間）の混雑率と輸送力の推移を示すグラフ。2000年前後までは乗客数に輸送力が追い付かず、混雑率は180％から200％に達していた。近年は160％台が続いてコロナ禍を迎えた。

120％というのは、定員乗車（座席につくか、つり革につかまるか、ドア付近の柱につかまることができる状態）の2割増しで、隣の乗客と体がふれあうことはほぼない水準だ。

下表に、三大都市圏で朝のラッシュがひどかった主な区間と、その混雑率の推移をまとめた。

主な混雑区間のラッシュ時混雑率の変化

東京圏

2019年度 2022年度 木場＞門前仲町（東京メトロ東西線） 199 138 武蔵小杉＞西大井（JR東・横須賀線） 195 124 錦糸町＞両国（JR東・総武線） 194 127 池尻大橋＞渋谷（東急田園都市線） 183 125 下落合＞高田馬場（西武新宿線） 164 123

大阪圏

2019年度 2022年度 神崎川＞十三（阪急神戸線） 149 134 梅田＞淀屋橋（地下鉄御堂筋線） 148 123 三国＞十三（阪急宝塚線） 146 118

名古屋圏

2019年度 2022年度 神宮前＞金山（名鉄本線（東）） 149 132 栄生＞名鉄名古屋（名鉄本線（西）） 147 130

国土交通省まとめ

東京圏ではコロナ禍以前、混雑率200％（体が触れ合い相当圧迫感があるが、週刊誌程度ならなんとか読める水準）に近い路線もあったが、22年度はいずれも大幅に低下している。

公表データで混雑率のワースト1位は日暮里・舎人ライナー（東京都新交通システム）の赤土小学校前～西日暮里間で155％。次いで西日本鉄道貝塚線の名島～貝塚間154％、JR埼京線の板橋～池袋間149％など。設備の制約などで輸送量増強が難しい路線では、混雑率が高止まりするケースもある。

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