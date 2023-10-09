ラグビーワールドカップフランス大会、1次リーグD組の日本は8日、アルゼンチンと対戦。序盤からアルゼンチンが先制し、日本はしぶとく追いすがったが、27-39で敗れ、2019年の日本大会に続く2度目の8強入りはならなかった。
4年に1度、ラグビーの世界一を決めるワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会。主将・姫野和樹率いる日本は、自国開催で初の8強に躍進した2019年大会を超える成績を目指した。しかし、前回大会準優勝のイングランド、過去に2度の4強入りしたアルゼンチンに敗戦を喫し、1次リーグ突破はならなかった。
9月10日の初戦は 初出場のチリに先制トライを許したものの、日本は徹底してパスを回し、前半で3トライを決めてチリを引き離し、さらに、後半も3トライを加えた。ボーナスポイントも含めて勝ち点5を獲得。
第2戦は9月18日、強豪イングランドを相手にSO松田力也が後半14分に4本目のPGを決めて1点差まで詰め寄った。しかし、その後は3本のトライを奪われて12-34の完敗。ボーナスポイントまで与え、後がなくなった。
第3戦目は9月29日、テストマッチで敗れているサモアと対決。前半はフランカーのピーター・ラブスカフニとリーチ・マイケルがトライを挙げ、17－8で折り返す。後半も姫野のトライと松田のPGで加点。28-22で逃げ切った。プールDでは3戦全勝のイングランドが1位通過を決めているが、日本も次戦のアルゼンチンを下せば決勝トーナメントに進出できる
第4戦は10月8日、試合開始2分でトライを奪われ先制されてから、終始、日本が追う展開となった。ファカタバのトライなどで前半は14-15の1点差で折り返した。後半も、なんとか追いすがり、2点差まで迫ったが、最後の20分で突き放され27-39で敗れた。2大会連続の決勝トーナメント進出はかなわなかった。
ラグビーW杯2023 日本代表試合日程
■プール戦（プールD）
試合日程（日付・時間）は日本時間で表記している
|日付
|開始時間
|対戦カード
|開催都市
|9/10（日）
|20:00
|日本 対 チリ
（42-12）勝ち点 5!
|トゥールーズ
|9/18（月・祝）
|4:00
|日本 対 イングランド
（12-34）敗戦
|ニース
|9/29（金）
|4:00
|日本 対 サモア
（28-22）勝ち点 4!
|トゥールーズ
|10/8（日）
|20:00
|日本 対 アルゼンチン
（27-39）1次リーグ突破ならず
|ナント
■プールD 順位表
|日付
|勝敗
|得失点差
|勝ち点
|イングランド
|4勝0敗
|111
|18
|アルゼンチン
|3勝1敗
|58
|14
|日本
|2勝2敗
|2
|9
|サモア
|1勝3敗
|17
|7
|チリ
|0勝4敗
|-188
|0
ラグビーW杯2023フランス大会 日本代表メンバー
（年齢、代表戦、W杯のデータは2023年8月15日現在）
■ヘッドコーチ（HC）
ジェイミー・ジョセフ Jamie JOSEPH
生年月日/年齢：1969.11.21/53歳
出身地/出身校：ニュージーランド/オタゴ大学[NZ]
選手代表歴：ニュージーランド代表（20Cap）、日本代表（9 Cap）
主なHC経歴：2011-2016 ニュージーランド・ハイランダーズ（スーパーラグビー）HC ※2015シーズン優勝
アルゼンチン戦登録メンバー ★は先発 / ☆は控え
■フォワード（FW）
●プロップ（PR）
★稲垣 啓太 INAGAKI Keita
生年月日/年齢：1990.06.02/33歳
身長/体重：186cm/116kg
出身地/出身校：新潟県/関東学院大学
代表戦出場/W杯歴：53 Cap/イングランド、日本
所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ/ イングランド / サモア / アルゼンチン
▪初戦のチリ戦で代表50Cap達成
☆クレイグ・ミラー Craig MILLAR
生年月日/年齢：1990.10.29/32歳
身長/体重：186cm/116kg
出身地/出身校：ニュージーランド/オタゴ大学
代表戦出場/W杯歴：17 Cap/ ―
所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン
シオネ・ハラシリ Sione HARASILI
生年月日/年齢：1999.10.15/23歳
身長/体重：180cm/120kg
出身地/出身校：トンガ/日本大学
代表戦出場/W杯歴：0 Cap/ ―
所属クラブ：横浜キヤノンイーグルス
W杯2023出場試合：
★具 智元 Jiwon GU
生年月日/年齢：1994.07.20/29歳
身長/体重：183cm/117kg
出身地/出身校：韓国/拓殖大学
代表戦出場/W杯歴：29 Cap/ 日本
所属クラブ：コベルコ神戸スティーラーズ
W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン
垣永 真之介 KAKINAGA Shinnosuke
生年月日/年齢：1991.12.19/31歳
身長/体重：180cm/115kg
出身地/出身校歴：福岡県/早稲田大学
代表戦出場/W杯：12 Cap/ ―
所属クラブ：東京サントリーサンゴリアス
W杯2023出場試合：
☆ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU
生年月日/年齢：1989.05.07/34歳
身長/体重：187cm/115kg
出身地/出身校：トンガ/埼玉工業大学
代表戦出場/W杯歴：30 Cap/ 日本
所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン
●フッカー（HO）
★堀江 翔太 HORIE Shota
生年月日/年齢：1986.01.21/37歳
身長/体重：180cm/104kg
出身地/出身校：大阪府/帝京大学
代表戦出場/W杯歴：76 Cap/ ニュージーランド、イングランド、日本
所属クラブ：埼玉パナソニック ワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン
☆坂手 淳史 SAKATE Atsushi
生年月日/年齢：1993.06.21/30歳
身長/体重：180cm/104kg
出身地/出身校：京都府/帝京大学
代表戦出場/W杯歴：41 Cap/日本
所属クラブ：埼玉パナソニック ワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ/ イングランド / サモア / アルゼンチン
堀越 康介 HORIKOSHI Kosuke
生年月日/年齢：1995.06.02/28歳
身長/体重：175cm/100kg
出身地/出身校：群馬県/帝京大学
代表戦出場/W杯歴：7 Cap/ ―
所属クラブ：東京サントリーサンゴリアス
W杯2023出場試合：
●ロック（LO）
☆サウマキ アマナキ Amanaki SAUMAKI
生年月日/年齢：1997.03.08/26歳
身長/体重：189cm/108kg
出身地/出身校：トンガ/トゥポウカレッジ[TGA]
代表戦出場/W杯歴：3 Cap/ ―
所属クラブ：コベルコ神戸スティラーズ
W杯2023出場試合：アルゼンチン
☆ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS
生年月日/年齢：2002.04.11/21歳
身長/体重：201cm/117kg
出身地/出身校：ニュージーランド/流通経済大学付属柏高校
代表戦出場/W杯歴：11 Cap/ ―
所属クラブ：東芝ブレイブルーパス東京
W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン
▪チリ戦の試合終了間際にトライを決めた
●ロック/フランカー（LO/FL）
★ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN
生年月日/年齢：1994.10.13/28歳
身長/体重：195cm/110kg
出身地/出身校：オーストラリア/クインズランド大学[AUS]
代表戦出場/W杯歴：20 Cap/ ―
所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン
★アマト・ファカタヴァ Amato FAKATAVA
生年月日/年齢：1994.12.07/28歳
身長/体重：195cm/118kg
出身地/出身校：トンガ/大東文化大学
代表戦出場/W杯歴：7 Cap/ ―
所属クラブ：リコーブラックラムズ東京
W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン
▪最初の代表発表からは漏れたが、バックアップメンバーから昇格。チリ戦で勝利を引き寄せる2トライ
▪アルゼンチン戦前半でトライを決める
●フランカー（FL）
ベン・ガンター Ben GUNTER
生年月日/年齢：1997.10.24/25歳
身長/体重：195cm/120kg
出身地/出身校：タイ/ブリスベンボーイズカレッジ［AUS］
代表戦出場/W杯歴：8 Cap/ ―
所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ
W杯2023出場試合：
下川 甲嗣 SHIMOKAWA Kanji
生年月日/年齢：1999.01.17/24歳
身長/体重：188cm/105kg
出身地/出身校：福岡県/早稲田大学
代表戦出場/W杯歴：5 Cap/ ―
所属クラブ：東京サントリーサンゴリアス
W杯2023出場試合：チリ/ イングランド / サモア
★姫野 和樹 HIMENO Kazuki
生年月日/年齢：1994.07.27/29歳
身長/体重：187cm/108kg
出身地/出身校：愛知県/帝京大学
代表戦出場/W杯歴：32 Cap/日本
所属クラブ：トヨタヴェルブリッツ
W杯2023出場試合：イングランド / サモア / アルゼンチン
▪先発予定だったチリ戦は左足負傷で欠場
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姫野和樹：「パッション」でチームをけん引する新キャプテン─ラグビーW杯日本代表の注目選手（1）
福井 翔大 FUKUI Shota
生年月日/年齢：1999.09.28/23歳
身長/体重：186cm/101kg
出身地/出身校：福岡県/東福岡高校
代表戦出場/W杯歴：3 Cap/ ―
所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ
★リーチ マイケル Michael LEITCH
生年月日/年齢：1988.10.07/35歳
身長/体重：189cm/113kg
出身地/出身校：ニュージーランド/東海大学
代表戦出場/W杯歴：84 Cap
所属クラブ：東芝ブレイブルーパス東京
W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン
▪2015、19の2大会連続でキャプテンを務めた精神的支柱。チリ戦後半でトライを決め、突き放す
★ピーター・ラブスカフニ Pieter LABUSCHAGNE
生年月日/年齢：1989.01.11/34歳
身長/体重：189cm/106kg
出身地/出身校：南アフリカ/フリーステート大学[RSA]
代表戦出場/W杯歴：19 Cap/日本
所属クラブ：クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
W杯2023出場試合：イングランド / サモア / アルゼンチン
▪危険なタックルによる出場停止処分が3試合から2試合に軽減され、イングランド戦で復帰