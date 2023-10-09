ラグビーワールドカップフランス大会、1次リーグD組の日本は8日、アルゼンチンと対戦。序盤からアルゼンチンが先制し、日本はしぶとく追いすがったが、27-39で敗れ、2019年の日本大会に続く2度目の8強入りはならなかった。

4年に1度、ラグビーの世界一を決めるワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会。主将・姫野和樹率いる日本は、自国開催で初の8強に躍進した2019年大会を超える成績を目指した。しかし、前回大会準優勝のイングランド、過去に2度の4強入りしたアルゼンチンに敗戦を喫し、1次リーグ突破はならなかった。

9月10日の初戦は 初出場のチリに先制トライを許したものの、日本は徹底してパスを回し、前半で3トライを決めてチリを引き離し、さらに、後半も3トライを加えた。ボーナスポイントも含めて勝ち点5を獲得。

第2戦は9月18日、強豪イングランドを相手にSO松田力也が後半14分に4本目のPGを決めて1点差まで詰め寄った。しかし、その後は3本のトライを奪われて12-34の完敗。ボーナスポイントまで与え、後がなくなった。

第3戦目は9月29日、テストマッチで敗れているサモアと対決。前半はフランカーのピーター・ラブスカフニとリーチ・マイケルがトライを挙げ、17－8で折り返す。後半も姫野のトライと松田のPGで加点。28-22で逃げ切った。プールDでは3戦全勝のイングランドが1位通過を決めているが、日本も次戦のアルゼンチンを下せば決勝トーナメントに進出できる 。

第4戦は10月8日、試合開始2分でトライを奪われ先制されてから、終始、日本が追う展開となった。ファカタバのトライなどで前半は14-15の1点差で折り返した。後半も、なんとか追いすがり、2点差まで迫ったが、最後の20分で突き放され27-39で敗れた。2大会連続の決勝トーナメント進出はかなわなかった。

ラグビーW杯2023 日本代表試合日程

■プール戦（プールD）

試合日程（日付・時間）は日本時間で表記している

日付 開始時間 対戦カード 開催都市 9/10（日） 20:00 日本 対 チリ

（42-12）勝ち点 5! トゥールーズ 9/18（月・祝） 4:00 日本 対 イングランド

（12-34）敗戦 ニース 9/29（金） 4:00 日本 対 サモア

（28-22）勝ち点 4! トゥールーズ 10/8（日） 20:00 日本 対 アルゼンチン

（27-39）1次リーグ突破ならず ナント

■プールD 順位表

日付 勝敗 得失点差 勝ち点 イングランド 4勝0敗 111 18 アルゼンチン 3勝1敗 58 14 日本 2勝2敗 2 9 サモア 1勝3敗 17 7 チリ 0勝4敗 -188 0

ラグビーW杯2023フランス大会 日本代表メンバー

（年齢、代表戦、W杯のデータは2023年8月15日現在）

■ヘッドコーチ（HC）

ジェイミー・ジョセフ Jamie JOSEPH

生年月日/年齢：1969.11.21/53歳

出身地/出身校：ニュージーランド/オタゴ大学[NZ]

選手代表歴：ニュージーランド代表（20Cap）、日本代表（9 Cap）

主なHC経歴：2011-2016 ニュージーランド・ハイランダーズ（スーパーラグビー）HC ※2015シーズン優勝

アルゼンチン戦登録メンバー ★は先発 / ☆は控え

■フォワード（FW）

●プロップ（PR）

★稲垣 啓太 INAGAKI Keita

生年月日/年齢：1990.06.02/33歳

身長/体重：186cm/116kg

出身地/出身校：新潟県/関東学院大学

代表戦出場/W杯歴：53 Cap/イングランド、日本

所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ

W杯2023出場試合：チリ/ イングランド / サモア / アルゼンチン

▪初戦のチリ戦で代表50Cap達成

☆クレイグ・ミラー Craig MILLAR

生年月日/年齢：1990.10.29/32歳

身長/体重：186cm/116kg

出身地/出身校：ニュージーランド/オタゴ大学

代表戦出場/W杯歴：17 Cap/ ―

所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ

W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン

シオネ・ハラシリ Sione HARASILI

生年月日/年齢：1999.10.15/23歳

身長/体重：180cm/120kg

出身地/出身校：トンガ/日本大学

代表戦出場/W杯歴：0 Cap/ ―

所属クラブ：横浜キヤノンイーグルス

W杯2023出場試合：

★具 智元 Jiwon GU

生年月日/年齢：1994.07.20/29歳

身長/体重：183cm/117kg

出身地/出身校：韓国/拓殖大学

代表戦出場/W杯歴：29 Cap/ 日本

所属クラブ：コベルコ神戸スティーラーズ

W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン

垣永 真之介 KAKINAGA Shinnosuke

生年月日/年齢：1991.12.19/31歳

身長/体重：180cm/115kg

出身地/出身校歴：福岡県/早稲田大学

代表戦出場/W杯：12 Cap/ ―

所属クラブ：東京サントリーサンゴリアス

W杯2023出場試合：

☆ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU

生年月日/年齢：1989.05.07/34歳

身長/体重：187cm/115kg

出身地/出身校：トンガ/埼玉工業大学

代表戦出場/W杯歴：30 Cap/ 日本

所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ

W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン

●フッカー（HO）

★堀江 翔太 HORIE Shota

生年月日/年齢：1986.01.21/37歳

身長/体重：180cm/104kg

出身地/出身校：大阪府/帝京大学

代表戦出場/W杯歴：76 Cap/ ニュージーランド、イングランド、日本

所属クラブ：埼玉パナソニック ワイルドナイツ

W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン

☆坂手 淳史 SAKATE Atsushi

生年月日/年齢：1993.06.21/30歳

身長/体重：180cm/104kg

出身地/出身校：京都府/帝京大学

代表戦出場/W杯歴：41 Cap/日本

所属クラブ：埼玉パナソニック ワイルドナイツ

W杯2023出場試合：チリ/ イングランド / サモア / アルゼンチン

堀越 康介 HORIKOSHI Kosuke

生年月日/年齢：1995.06.02/28歳

身長/体重：175cm/100kg

出身地/出身校：群馬県/帝京大学

代表戦出場/W杯歴：7 Cap/ ―

所属クラブ：東京サントリーサンゴリアス

W杯2023出場試合：

●ロック（LO）

☆サウマキ アマナキ Amanaki SAUMAKI

生年月日/年齢：1997.03.08/26歳

身長/体重：189cm/108kg

出身地/出身校：トンガ/トゥポウカレッジ[TGA]

代表戦出場/W杯歴：3 Cap/ ―

所属クラブ：コベルコ神戸スティラーズ

W杯2023出場試合：アルゼンチン

☆ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS

生年月日/年齢：2002.04.11/21歳

身長/体重：201cm/117kg

出身地/出身校：ニュージーランド/流通経済大学付属柏高校

代表戦出場/W杯歴：11 Cap/ ―

所属クラブ：東芝ブレイブルーパス東京

W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン

▪チリ戦の試合終了間際にトライを決めた

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●ロック/フランカー（LO/FL）

★ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN

生年月日/年齢：1994.10.13/28歳

身長/体重：195cm/110kg

出身地/出身校：オーストラリア/クインズランド大学[AUS]

代表戦出場/W杯歴：20 Cap/ ―

所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ

W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン

★アマト・ファカタヴァ Amato FAKATAVA

生年月日/年齢：1994.12.07/28歳

身長/体重：195cm/118kg

出身地/出身校：トンガ/大東文化大学

代表戦出場/W杯歴：7 Cap/ ―

所属クラブ：リコーブラックラムズ東京

W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン

▪最初の代表発表からは漏れたが、バックアップメンバーから昇格。チリ戦で勝利を引き寄せる2トライ

▪アルゼンチン戦前半でトライを決める

●フランカー（FL）

ベン・ガンター Ben GUNTER

生年月日/年齢：1997.10.24/25歳

身長/体重：195cm/120kg

出身地/出身校：タイ/ブリスベンボーイズカレッジ［AUS］

代表戦出場/W杯歴：8 Cap/ ―

所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ

W杯2023出場試合：

下川 甲嗣 SHIMOKAWA Kanji

生年月日/年齢：1999.01.17/24歳

身長/体重：188cm/105kg

出身地/出身校：福岡県/早稲田大学

代表戦出場/W杯歴：5 Cap/ ―

所属クラブ：東京サントリーサンゴリアス

W杯2023出場試合：チリ/ イングランド / サモア

★姫野 和樹 HIMENO Kazuki

生年月日/年齢：1994.07.27/29歳

身長/体重：187cm/108kg

出身地/出身校：愛知県/帝京大学

代表戦出場/W杯歴：32 Cap/日本

所属クラブ：トヨタヴェルブリッツ

W杯2023出場試合：イングランド / サモア / アルゼンチン

▪先発予定だったチリ戦は左足負傷で欠場



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福井 翔大 FUKUI Shota

生年月日/年齢：1999.09.28/23歳

身長/体重：186cm/101kg

出身地/出身校：福岡県/東福岡高校

代表戦出場/W杯歴：3 Cap/ ―

所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ

W杯2023出場試合：チリ

★リーチ マイケル Michael LEITCH

生年月日/年齢：1988.10.07/35歳

身長/体重：189cm/113kg

出身地/出身校：ニュージーランド/東海大学

代表戦出場/W杯歴：84 Cap

所属クラブ：東芝ブレイブルーパス東京

W杯2023出場試合：チリ / イングランド / サモア / アルゼンチン

▪2015、19の2大会連続でキャプテンを務めた精神的支柱。チリ戦後半でトライを決め、突き放す

★ピーター・ラブスカフニ Pieter LABUSCHAGNE

生年月日/年齢：1989.01.11/34歳

身長/体重：189cm/106kg

出身地/出身校：南アフリカ/フリーステート大学[RSA]

代表戦出場/W杯歴：19 Cap/日本

所属クラブ：クボタスピアーズ船橋・東京ベイ

W杯2023出場試合：イングランド / サモア / アルゼンチン

▪危険なタックルによる出場停止処分が3試合から2試合に軽減され、イングランド戦で復帰