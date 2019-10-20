ラグビーワールドカップ（W杯）2019日本大会は9月20日に開幕。悲願のベスト8入りに挑むラグビー日本代表の最終メンバー、31人の写真とプロフィールを紹介する。
2023年フランス大会代表メンバーのプロフィールはこちら
（2019年8月29日公開、10月20日最終更新）
日本ラグビーフットボール協会は8月29日午後、自国開催のラグビーW杯2019に向けた日本代表最終登録メンバー31人を発表した。
フランカーのリーチマイケル主将を含む10人が前回のイングランド大会経験者で、残り21人がW杯初選出。最多はロックのトンプソンルークの4大会連続で、フッカーの堀江翔太とスクラムハーフの田中史朗がリーチと並ぶ3回目となる。
日本は9月20日の開幕戦でロシアに快勝。松島幸太朗がハットトリックを達成するなど、合計4トライを挙げてボーナスポイント（BP）も獲得した。
28日のアイルランド戦では、前半はリードを許したものの、後半にけがから復帰したばかりの福岡堅樹のトライで逆転に成功。優勝候補から大金星を挙げた。
10月5日のサモア戦は拮抗した展開だったが、終盤の福岡のトライ、終了直前にはフォワ
ード陣が敵陣ゴールライン手前のスクラムで粘り、松島が4トライ目を挙げてBPを手に入れた。
13日のスコットランド戦で、日本は見事4連勝を飾ってプールA1位通過で決勝トーナメントに進んだ。前半に、松島、稲垣、福岡がトライ。リードで迎えた後半、福岡が2トライ目を挙げ、BPを確定する。スコットランドも2トライを挙げて追い上げるが、最後はフォワード陣が猛攻に耐え切り、歓喜のノーサイド。悲願のベスト8進出を決めた。
20日の準々決勝、日本は南アフリカに3-26で敗れて本大会を終えた。日本代表は自国開催のW杯で目標のベスト8を達成し、日本ラグビーの新しい歴史を刻んだ。
■プールA 順位と勝ち点
|1位
|2位
|3位
|4位
|5位
|
日本 19
|アイルランド 16
|
スコットランド 10
|サモア 5
|ロシア 0
- 勝ち点＝勝者：4ポイント、引き分け：2ポイント、敗者：0ポイント
- ボーナスポイント（BP）＝4トライ以上（勝敗に関係なく加算）：1ポイント、7点差以内での敗北：1ポイント
ラグビーW杯2019日本大会 日本代表試合結果
■プール戦（プールA）
|日付
|開始時間
|対戦カード
|開催都市
|9/20(金)
|19:45
|
日本 対 ロシア
|東京
|9/28(土)
|16:15
|
日本 対 アイルランド
|静岡県袋井
|10/5(土)
|19:30
|日本 対 サモア
（38-19）
|愛知県豊田
|10/13(日)
|19:45
|日本 対 スコットランド
（28-21）
|横浜
■決勝トーナメント
|日付
|開始時間
|対戦カード
|開催都市
|10/20(日)
|19:15
|
準々決勝
|東京
※東京＝東京スタジアム、横浜＝横浜国際総合競技場、静岡県袋井＝小笠山総合運動公園エコパスタジアム、愛知県豊田＝豊田スタジアム
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ラグビーW杯2019日本大会 日本代表メンバー
（年齢、代表戦、W杯のデータは2019年10月13日現在）
■ヘッドコーチ（HC）
ジェイミー・ジョセフ Jamie Joseph
生年月日/年齢：1969.11.21/49歳
出身地/出身校：ニュージーランド/オタゴ大学[NZ]
選手代表歴：ニュージーランド代表（20Cap）、日本代表（9 Cap）
主なHC経歴：2011-2016 ニュージーランド・ハイランダーズ（スーパーラグビー）HC ※2015シーズン優勝
■フォワード（FW）
●プロップ（PR）
稲垣 啓太 Inagaki Keita
生年月日/年齢：1990.06.02/29歳
身長/体重：186cm/116kg
出身地/出身校：新潟県/関東学院大学
代表戦出場/W杯：34 Cap/2回目
所属クラブ：パナソニック ワイルドナイツ
W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア
W杯2019得点：5（1トライ）
▪スコットランド戦で代表初トライ
木津 悠輔 Kizu Yusuke
生年月日/年齢：1995.12.02/23歳
身長/体重：178cm/113kg
出身地/出身校：大分県/天理大学
代表戦出場/W杯：3 Cap/初選出
所属クラブ：トヨタ自動車ヴェルブリッツ
具 智元 Koo Jiwon
生年月日/年齢：1994.07.20/25歳
身長/体重：183cm/122kg
出身地/出身校：韓国/拓殖大学
代表戦出場/W杯：13 Cap/初選出
所属クラブ：ホンダヒート
W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア
中島 イシレリ Nakajima Isileli
生年月日/年齢：1989.07.09/30歳
身長/体重：186cm/120kg
出身地/出身校：トンガ/流通経済大学
代表戦出場/W杯：8 Cap/初選出
所属クラブ：神戸製鋼コベルコスティーラーズ
W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア
ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai Valu
生年月日/年齢：1989.05.07/30歳
身長/体重：187cm/115kg
出身地/出身校：トンガ/埼玉工業大学
代表戦出場/W杯：14 Cap/初選出
所属クラブ：パナソニック ワイルドナイツ
W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア
●フッカー（HO）
北出 卓也 Kitade Takuya
生年月日/年齢：1992.09.14/27歳
身長/体重：180cm/102kg
出身地/出身校：京都府/東海大学
代表戦出場/W杯：1 Cap/初選出
所属クラブ：サントリーサンゴリアス
坂手 淳史 Sakate Atsushi
生年月日/年齢：1993.06.21/26歳
身長/体重：180cm/104kg
出身地/出身校：京都府/帝京大学
代表戦出場/W杯：21 Cap/初選出
所属クラブ：パナソニック ワイルドナイツ
W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、ロシア
堀江 翔太 Horie Shota
生年月日/年齢：1986.01.21/33歳
身長/体重：180cm/104kg
出身地/出身校：大阪府/帝京大学
代表戦出場/W杯：66 Cap/3回目
所属クラブ：パナソニック ワイルドナイツ
W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア
▪アイルランド戦のプレーヤー・オブ・ザ・マッチ
●ロック（LO）
トンプソン ルーク Luke Thompson
生年月日/年齢：1981.04.16/38歳
身長/体重：196cm/110kg
出身地/出身校：ニュージーランド/リンカーン大学[NZ]
代表戦出場/W杯：71 Cap/4回目
所属クラブ：近鉄ライナーズ
W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、アイルランド、ロシア
▪チーム最多のW杯4大会連続出場
ヴィンピー・ファンデルヴァルト Wimpie Van Der Walt
生年月日/年齢：1989.01.06/30歳
身長/体重：188cm/106kg
出身地/出身校：南アフリカ/ネルスプロイト高校[RSA]
代表戦出場/W杯：16 Cap/初選出
所属クラブ：NTTドコモレッドハリケーンズ
W杯2019出場試合：南アフリカ、サモア、アイルランド、ロシア
ヘル ウヴェ Uwe Helu
生年月日/年齢：1990.07.12/29歳
身長/体重：193cm/113kg
出身地/出身校：トンガ/拓殖大学
代表戦出場/W杯：16 Cap/初選出
所属クラブ：ヤマハ発動機ジュビロ
W杯2019出場試合：スコットランド、サモア
ジェームス・ムーア James Moore
生年月日/年齢：1993.06.11/26歳
身長/体重：195cm/102kg
出身地/出身校：オーストラリア/ブリスベンステート高校[AUS]
代表戦出場/W杯：8 Cap/初選出
所属クラブ：宗像サニックスブルース
W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア
●フランカー（FL）
ツイ ヘンドリック Hendrik Tui
生年月日/年齢：1987.12.13/31歳
身長/体重：189cm/108kg
出身地/出身校：ニュージーランド/帝京大学
代表戦出場/W杯：47 Cap/2回目
所属クラブ：サントリーサンゴリアス
W杯2019出場試合：スコットランド、サモア、ロシア
徳永 祥尭 Tokunaga Yoshitaka
生年月日/年齢：1992.04.10/27歳
身長/体重：185cm/100kg
出身地/出身校：兵庫県/関西学院大学
代表戦出場/W杯：12 Cap/初選出
所属クラブ：東芝ブレイブルーパス
リーチ マイケル Michael Leitch
生年月日/年齢：1988.10.07/30歳
身長/体重：190cm/110kg
出身地/出身校：ニュージーランド/東海大学
代表戦出場/W杯：68 Cap/3回目
所属クラブ：東芝ブレイブルーパス
W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア
▪2大会連続のキャプテン
ピーター・ラブスカフニ Pieter Labuschagne
生年月日/年齢：1989.01.11/30歳
身長/体重：189cm/105kg
出身地/出身校：南アフリカ/フリーステート大学[RSA]
代表戦出場/W杯：8 Cap/初選出
所属クラブ：クボタスピアーズ
W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア
W杯2019得点：5（1トライ）
●フランカー/ナンバーエイト（No8）
姫野 和樹 Himeno Kazuki
生年月日/年齢：1994.07.27/25歳
身長/体重：187cm/108kg
出身地/出身校：愛知県/帝京大学
代表戦出場/W杯：17 Cap/初選出
所属クラブ：トヨタ自動車ヴェルブリッツ
W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア
W杯2019得点：5（1トライ）
▪ロシア戦のチーム内MVP
●ナンバーエイト
アマナキ・レレイ・マフィ Amanaki Lelei Mafi
生年月日/年齢：1990.01.11/29歳
身長/体重：189cm/112kg
出身地/出身校：トンガ/花園大学
代表戦出場/W杯：27 Cap/2回目
所属クラブ：NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
W杯2019出場試合：南アフリカ、アイルランド