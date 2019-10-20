ラグビーワールドカップ（W杯）2019日本大会は9月20日に開幕。悲願のベスト8入りに挑むラグビー日本代表の最終メンバー、31人の写真とプロフィールを紹介する。

2023年フランス大会代表メンバーのプロフィールはこちら

（2019年8月29日公開、10月20日最終更新）

日本ラグビーフットボール協会は8月29日午後、自国開催のラグビーW杯2019に向けた日本代表最終登録メンバー31人を発表した。

フランカーのリーチマイケル主将を含む10人が前回のイングランド大会経験者で、残り21人がW杯初選出。最多はロックのトンプソンルークの4大会連続で、フッカーの堀江翔太とスクラムハーフの田中史朗がリーチと並ぶ3回目となる。

日本は9月20日の開幕戦でロシアに快勝。松島幸太朗がハットトリックを達成するなど、合計4トライを挙げてボーナスポイント（BP）も獲得した。

28日のアイルランド戦では、前半はリードを許したものの、後半にけがから復帰したばかりの福岡堅樹のトライで逆転に成功。優勝候補から大金星を挙げた。

10月5日のサモア戦は拮抗した展開だったが、終盤の福岡のトライ、終了直前にはフォワ

ード陣が敵陣ゴールライン手前のスクラムで粘り、松島が4トライ目を挙げてBPを手に入れた。

13日のスコットランド戦で、日本は見事4連勝を飾ってプールA1位通過で決勝トーナメントに進んだ。前半に、松島、稲垣、福岡がトライ。リードで迎えた後半、福岡が2トライ目を挙げ、BPを確定する。スコットランドも2トライを挙げて追い上げるが、最後はフォワード陣が猛攻に耐え切り、歓喜のノーサイド。悲願のベスト8進出を決めた。

20日の準々決勝、日本は南アフリカに3-26で敗れて本大会を終えた。日本代表は自国開催のW杯で目標のベスト8を達成し、日本ラグビーの新しい歴史を刻んだ。

■プールA 順位と勝ち点

1位 2位 3位 4位 5位 日本 19 アイルランド 16 スコットランド 10 サモア 5 ロシア 0

勝ち点＝ 勝者：4ポイント、引き分け：2ポイント、敗者：0ポイント

ボーナスポイント（BP）＝4トライ以上（勝敗に関係なく加算）：1ポイント、7点差以内での敗北：1ポイント

ラグビーW杯2019日本大会 日本代表試合結果

■プール戦（プールA）

日付 開始時間 対戦カード 開催都市 9/20(金) 19:45 日本 対 ロシア

（30-10） 東京 9/28(土) 16:15 日本 対 アイルランド

（19-12） 静岡県袋井 10/5(土) 19:30 日本 対 サモア

（38-19） 愛知県豊田 10/13(日) 19:45 日本 対 スコットランド

（28-21） 横浜

■決勝トーナメント

日付 開始時間 対戦カード 開催都市 10/20(日) 19:15 準々決勝

日本 対 南アフリカ

（3-26 試合結果） 東京 ※東京＝東京スタジアム、横浜＝横浜国際総合競技場、静岡県袋井＝小笠山総合運動公園エコパスタジアム、愛知県豊田＝豊田スタジアム

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ラグビーW杯2019日本大会 日本代表メンバー

（年齢、代表戦、W杯のデータは2019年10月13日現在）

■ヘッドコーチ（HC）

ジェイミー・ジョセフ Jamie Joseph

生年月日/年齢：1969.11.21/49歳

出身地/出身校：ニュージーランド/オタゴ大学[NZ]

選手代表歴：ニュージーランド代表（20Cap）、日本代表（9 Cap）

主なHC経歴：2011-2016 ニュージーランド・ハイランダーズ（スーパーラグビー）HC ※2015シーズン優勝

■フォワード（FW）

●プロップ（PR）

稲垣 啓太 Inagaki Keita

生年月日/年齢：1990.06.02/29歳

身長/体重：186cm/116kg

出身地/出身校：新潟県/関東学院大学

代表戦出場/W杯：34 Cap/2回目

所属クラブ：パナソニック ワイルドナイツ

W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア

W杯2019得点：5（1トライ）

▪スコットランド戦で代表初トライ

木津 悠輔 Kizu Yusuke

生年月日/年齢：1995.12.02/23歳

身長/体重：178cm/113kg

出身地/出身校：大分県/天理大学

代表戦出場/W杯：3 Cap/初選出

所属クラブ：トヨタ自動車ヴェルブリッツ

具 智元 Koo Jiwon

生年月日/年齢：1994.07.20/25歳

身長/体重：183cm/122kg

出身地/出身校：韓国/拓殖大学

代表戦出場/W杯：13 Cap/初選出

所属クラブ：ホンダヒート

W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア

中島 イシレリ Nakajima Isileli

生年月日/年齢：1989.07.09/30歳

身長/体重：186cm/120kg

出身地/出身校：トンガ/流通経済大学

代表戦出場/W杯：8 Cap/初選出

所属クラブ：神戸製鋼コベルコスティーラーズ

W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア

ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai Valu

生年月日/年齢：1989.05.07/30歳

身長/体重：187cm/115kg

出身地/出身校：トンガ/埼玉工業大学

代表戦出場/W杯：14 Cap/初選出

所属クラブ：パナソニック ワイルドナイツ

W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア

●フッカー（HO）

北出 卓也 Kitade Takuya

生年月日/年齢：1992.09.14/27歳

身長/体重：180cm/102kg

出身地/出身校：京都府/東海大学

代表戦出場/W杯：1 Cap/初選出

所属クラブ：サントリーサンゴリアス

坂手 淳史 Sakate Atsushi

生年月日/年齢：1993.06.21/26歳

身長/体重：180cm/104kg

出身地/出身校：京都府/帝京大学

代表戦出場/W杯：21 Cap/初選出

所属クラブ：パナソニック ワイルドナイツ

W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、ロシア

堀江 翔太 Horie Shota

生年月日/年齢：1986.01.21/33歳

身長/体重：180cm/104kg

出身地/出身校：大阪府/帝京大学

代表戦出場/W杯：66 Cap/3回目

所属クラブ：パナソニック ワイルドナイツ

W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア

▪アイルランド戦のプレーヤー・オブ・ザ・マッチ

●ロック（LO）

トンプソン ルーク Luke Thompson

生年月日/年齢：1981.04.16/38歳

身長/体重：196cm/110kg

出身地/出身校：ニュージーランド/リンカーン大学[NZ]

代表戦出場/W杯：71 Cap/4回目

所属クラブ：近鉄ライナーズ

W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、アイルランド、ロシア

▪チーム最多のW杯4大会連続出場

ヴィンピー・ファンデルヴァルト Wimpie Van Der Walt

生年月日/年齢：1989.01.06/30歳

身長/体重：188cm/106kg

出身地/出身校：南アフリカ/ネルスプロイト高校[RSA]

代表戦出場/W杯：16 Cap/初選出

所属クラブ：NTTドコモレッドハリケーンズ

W杯2019出場試合：南アフリカ、サモア、アイルランド、ロシア

ヘル ウヴェ Uwe Helu

生年月日/年齢：1990.07.12/29歳

身長/体重：193cm/113kg

出身地/出身校：トンガ/拓殖大学

代表戦出場/W杯：16 Cap/初選出

所属クラブ：ヤマハ発動機ジュビロ

W杯2019出場試合：スコットランド、サモア

ジェームス・ムーア James Moore

生年月日/年齢：1993.06.11/26歳

身長/体重：195cm/102kg

出身地/出身校：オーストラリア/ブリスベンステート高校[AUS]

代表戦出場/W杯：8 Cap/初選出

所属クラブ：宗像サニックスブルース

W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア

●フランカー（FL）

ツイ ヘンドリック Hendrik Tui

生年月日/年齢：1987.12.13/31歳

身長/体重：189cm/108kg

出身地/出身校：ニュージーランド/帝京大学

代表戦出場/W杯：47 Cap/2回目

所属クラブ：サントリーサンゴリアス

W杯2019出場試合：スコットランド、サモア、ロシア

徳永 祥尭 Tokunaga Yoshitaka

生年月日/年齢：1992.04.10/27歳

身長/体重：185cm/100kg

出身地/出身校：兵庫県/関西学院大学

代表戦出場/W杯：12 Cap/初選出

所属クラブ：東芝ブレイブルーパス

リーチ マイケル Michael Leitch

生年月日/年齢：1988.10.07/30歳

身長/体重：190cm/110kg

出身地/出身校：ニュージーランド/東海大学

代表戦出場/W杯：68 Cap/3回目

所属クラブ：東芝ブレイブルーパス

W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア

▪2大会連続のキャプテン

ピーター・ラブスカフニ Pieter Labuschagne

生年月日/年齢：1989.01.11/30歳

身長/体重：189cm/105kg

出身地/出身校：南アフリカ/フリーステート大学[RSA]

代表戦出場/W杯：8 Cap/初選出

所属クラブ：クボタスピアーズ

W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア

W杯2019得点：5（1トライ）





●フランカー/ナンバーエイト（No8）

姫野 和樹 Himeno Kazuki

生年月日/年齢：1994.07.27/25歳

身長/体重：187cm/108kg

出身地/出身校：愛知県/帝京大学

代表戦出場/W杯：17 Cap/初選出

所属クラブ：トヨタ自動車ヴェルブリッツ

W杯2019出場試合：南アフリカ、スコットランド、サモア、アイルランド、ロシア

W杯2019得点：5（1トライ）

▪ロシア戦のチーム内MVP

●ナンバーエイト

アマナキ・レレイ・マフィ Amanaki Lelei Mafi

生年月日/年齢：1990.01.11/29歳

身長/体重：189cm/112kg

出身地/出身校：トンガ/花園大学

代表戦出場/W杯：27 Cap/2回目

所属クラブ：NTTコミュニケーションズシャイニングアークス

W杯2019出場試合：南アフリカ、アイルランド