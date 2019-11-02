ラグビーW杯2019日本大会は、南アフリカが3度目の優勝を飾って幕を閉じた。日本代表は予選4連勝で初のベスト8入りを果たし、自国開催の大会を盛り上げた。9月20日から11月2日までの全試合日程と試合結果、開催都市などの情報をまとめた。

（8月17日公開、10月13日、20日、11月2日更新）

日本が唯一敗北した南アフリカが3度目の優勝

ラグビーワールドカップ（W杯）2019日本大会は、11月2日の決勝（横浜国際総合競技場）で南アフリカがイングランドを32-12で破り、優勝を果たした。1995年、2007年大会に続く3度目の栄冠で、ニュージーランドに並ぶ最多タイ。前日本代表HCのエディー・ジョーンズが率いたイングランドが準優勝、3連覇を逃したニュージーランドが3位となった。日本代表は目標のベスト8進出を達成。準々決勝で唯一の敗北を喫したのが、優勝した南アフリカであった。

イングランド大会決勝ではオールブラックスがオーストラリアを下し、2大会連続3度目の優勝を果たした 写真提供：ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会

●決勝 試合結果

日付 開始時間 対戦カード 開催都市 11/2(土) 18:00 イングランド 対 南アフリカ

（12-32） 横浜

●3位決定戦 試合結果

日付 開始時間 対戦カード 開催都市 11/1(金) 18:00 ニュージーランド 対 ウェールズ

（40-17） 東京

●準決勝 試合結果

日付 開始時間 対戦カード 開催都市 10/26(土) 17:00 準決勝1

イングランド 対 ニュージーランド

（19-7） 横浜 10/27(日) 18:00 準決勝2

ウェールズ 対 南アフリカ

（16-19） 横浜

●準々決勝 試合結果

日付 開始時間 対戦カード 開催都市 10/19(土) 16:15 準々決勝1

イングランド 対 オーストラリア

（40-16） 大分 10/19(土) 19:15 準々決勝2

ニュージーランド 対 アイルランド

（46-14） 東京 10/20(日) 16:15 準々決勝3

ウェールズ 対 フランス

（20-19） 大分 10/20(日) 19:15 準々決勝4

日本 対 南アフリカ

（3-26） 東京

イングランド大会でプール戦最終の米国戦に勝利し、喜び合う日本代表。残念ながらベスト8には進出できなかった 時事

プール戦全40試合の結果

ラグビーW杯2019日本大会に参加したのは20カ国の代表チーム。ラグビーW杯では予選のグループステージを「プール戦」と呼び、5チームごとの4プールで決勝トーナメント進出を争った。前回の2015イングランド大会で、4プールの上位3位に入った12チームは、自動的に今大会の出場権を獲得している。残り8チームは、欧州、オセアニア、アメリカ、アフリカの各地区予選、プレーオフや敗者復活予選によって決定した。

※2019年10月10日、13日一部更新

台風19号の影響により、10月12日に開催予定だったニュージーランド対イタリア（豊田）、イングランド対フランス（横浜）、13日に開催予定だったナミビア対カナダ（岩手県釜石）は中止となった。試合結果は引き分けとなり、各チームに勝ち点２ずつが付与された。

日本は、前回大会で唯一黒星を付けられたのがスコットランド。今大会で見事リベンジを果たした。 写真提供：ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会

●予選プール 結果