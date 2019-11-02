ラグビーW杯2019日本大会は、南アフリカが3度目の優勝を飾って幕を閉じた。日本代表は予選4連勝で初のベスト8入りを果たし、自国開催の大会を盛り上げた。9月20日から11月2日までの全試合日程と試合結果、開催都市などの情報をまとめた。
（8月17日公開、10月13日、20日、11月2日更新）
日本が唯一敗北した南アフリカが3度目の優勝
ラグビーワールドカップ（W杯）2019日本大会は、11月2日の決勝（横浜国際総合競技場）で南アフリカがイングランドを32-12で破り、優勝を果たした。1995年、2007年大会に続く3度目の栄冠で、ニュージーランドに並ぶ最多タイ。前日本代表HCのエディー・ジョーンズが率いたイングランドが準優勝、3連覇を逃したニュージーランドが3位となった。日本代表は目標のベスト8進出を達成。準々決勝で唯一の敗北を喫したのが、優勝した南アフリカであった。
●決勝 試合結果
|日付
|開始時間
|対戦カード
|開催都市
|11/2(土)
|18:00
|イングランド 対 南アフリカ
（12-32）
|横浜
●3位決定戦 試合結果
|日付
|開始時間
|対戦カード
|開催都市
|11/1(金)
|18:00
|ニュージーランド 対 ウェールズ
（40-17）
|東京
●準決勝 試合結果
|日付
|開始時間
|対戦カード
|開催都市
|10/26(土)
|17:00
|
準決勝1
イングランド 対 ニュージーランド
（19-7）
|横浜
|10/27(日)
|18:00
|
準決勝2
ウェールズ 対 南アフリカ
（16-19）
|横浜
●準々決勝 試合結果
|日付
|開始時間
|対戦カード
|開催都市
|10/19(土)
|16:15
|
準々決勝1
イングランド 対 オーストラリア
（40-16）
|大分
|10/19(土)
|19:15
|
準々決勝2
ニュージーランド 対 アイルランド
（46-14）
|東京
|10/20(日)
|16:15
|
準々決勝3
ウェールズ 対 フランス
（20-19）
|大分
|10/20(日)
|19:15
|
準々決勝4
日本 対 南アフリカ
（3-26）
|東京
プール戦全40試合の結果
ラグビーW杯2019日本大会に参加したのは20カ国の代表チーム。ラグビーW杯では予選のグループステージを「プール戦」と呼び、5チームごとの4プールで決勝トーナメント進出を争った。前回の2015イングランド大会で、4プールの上位3位に入った12チームは、自動的に今大会の出場権を獲得している。残り8チームは、欧州、オセアニア、アメリカ、アフリカの各地区予選、プレーオフや敗者復活予選によって決定した。
※2019年10月10日、13日一部更新
台風19号の影響により、10月12日に開催予定だったニュージーランド対イタリア（豊田）、イングランド対フランス（横浜）、13日に開催予定だったナミビア対カナダ（岩手県釜石）は中止となった。試合結果は引き分けとなり、各チームに勝ち点２ずつが付与された。
●予選プール 結果
|プールA
|プールB
|プールC
|プールD
|
日本
勝ち点 19
|
ニュージーランド
勝ち点 16
|
イングランド
勝ち点 17
|
ウェールズ
勝ち点 19
|
アイルランド
勝ち点 16
|
南アフリカ
勝ち点 15
|
フランス
勝ち点 15
|
オーストラリア
勝ち点 16
|スコットランド
勝ち点 11
|イタリア
勝ち点 12
|アルゼンチン
勝ち点 11
|フィジー
勝ち点 7
|サモア
勝ち点 5
|ナミビア
勝ち点 2
|トンガ
勝ち点 6
|ジョージア
勝ち点 5
| ロシア
勝ち点 0
|カナダ
勝ち点 2
|米国
勝ち点 0
|ウルグアイ
勝ち点 4
●プールＡ 試合結果
|日付
|開始時間
|対戦カード
|開催都市
|9/20(金)
|19:45
|日本 対 ロシア
（30-10）
|東京
|9/22(日)
|16:45
|アイルランド 対 スコットランド
（27-3）
|横浜
|9/24(火)
|19:15
|ロシア 対 サモア
（9-34）
|埼玉県熊谷
|9/28(土)
|16:15
|日本 対 アイルランド
（19-12）
|静岡県袋井
|9/30(月)
|19:15
|スコットランド 対 サモア
（34-0）
|神戸
|10/3(木)
|19:15
|アイルランド 対 ロシア
（35-0）
|神戸
|10/5(土)
|19:30
|日本 対 サモア
（38-19）
|愛知県豊田
|10/9(水)
|16:15
|スコットランド 対 ロシア
（61-0）
|静岡県袋井
|10/12(土)
|19:45
|アイルランド 対 サモア
（47-5）
|福岡
|10/13(日)
|19:45
|日本 対 スコットランド
（28-21）
|横浜
●プールB 試合結果
|日付
|開始時間
|対戦カード
|開催都市
|9/21(土)
|18:45
|ニュージーランド 対 南アフリカ
（23-13）
|横浜
|9/22(日)
|14:15
|イタリア 対 ナミビア
（47-22）
|東大阪
|9/26(木)
|16:45
|イタリア 対 カナダ
（48-7）
|福岡
|9/28(土)
|18:45
|南アフリカ 対 ナミビア
（57-3）
|愛知県豊田
|10/2(水)
|19:15
|ニュージーランド 対 カナダ
（63-0）
|大分
|10/4(金)
|18:45
|南アフリカ 対 イタリア
（49-3）
|静岡県袋井
|10/6(日)
|13:45
|ニュージーランド 対 ナミビア
（71-9）
|東京
|10/8(火)
|19:15
|南アフリカ 対 カナダ
（66-7）
|神戸
|10/12(土)
|中止
|ニュージーランド 対 イタリア
（0-0）
|愛知県豊田
|10/13(日)
|中止
|ナミビア 対 カナダ
（0-0）
|岩手県釜石
●プールC 試合結果
|日付
|開始時間
|対戦カード
|開催都市
|9/21(土)
|16:15
|フランス 対 アルゼンチン
（23-21）
|東京
|9/22(日)
|19:15
|イングランド 対 トンガ
（35-3）
|札幌
|9/26(木)
|19:45
|イングランド 対 米国
（45-7）
|神戸
|9/28(土)
|13:45
|アルゼンチン 対 トンガ
（28-12）
|東大阪
|10/2(水)
|16:45
|フランス 対 米国
（33-9）
|福岡
|10/5(土)
|17:00
|イングランド 対 アルゼンチン
（39-10）
|東京
|10/6(日)
|16:45
|フランス 対 トンガ
（23-21）
|熊本
|10/9(水)
|13:45
|アルゼンチン 対 米国
（47-17）
|埼玉県熊谷
|10/12(土)
|中止
|イングランド 対 フランス
（0-0）
|横浜
|10/13(日)
|14:45
|米国 対 トンガ
（19-31）
|東大阪
●プールD 試合結果
|日付
|開始時間
|対戦カード
|開催都市
|9/21(土)
|13:45
|オーストラリア 対 フィジー
（39-21）
|札幌
|9/23(月)
|19:15
|ウェールズ 対 ジョージア
（43-14）
|愛知県豊田
|9/25(水)
|14:15
|フィジー 対 ウルグアイ
（27-30）
|岩手県釜石
|9/29(日)
|14:15
|ジョージア 対 ウルグアイ
（33-7）
|埼玉県熊谷
|9/29(日)
|16:45
|オーストラリア 対 ウェールズ
（25-29）
|東京
|10/3(木)
|14:15
|ジョージア 対 フィジー
（10-45）
|東大阪
|10/5(土)
|14:15
|オーストラリア 対 ウルグアイ
（45-10）
|大分
|10/9(水)
|18:45
|ウェールズ 対 フィジー
（29-17）
|大分
|10/11(金)
|19:15
|オーストラリア 対 ジョージア
（27-8）
|静岡県袋井
|10/13(日)
|17:15
|ウェールズ 対 ウルグアイ
（35-13）
|熊本
【各開催都市の試合会場】
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（バナー写真＝2019年7月、ラグビー日本代表の新ジャージーを着て会見に登場したリーチマイケル主将ら 時事）