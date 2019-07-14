9月20日に開幕するラグビーワールドカップ2019日本大会は、北海道から九州まで12都市のスタジアムで世界最高峰のプレーが繰り広げられる。開催都市のラグビーにまつわる歴史や文化、会場情報と試合日程を紹介。その東日本編。

札幌ドーム：北海道札幌市

1972年の冬季五輪が開催された札幌は、人口200万人に迫る国内5番目の大都市。日本代表主将のリーチマイケルは、ニュージーランドから単身で札幌山の手高校に留学、この地から日本での生活をスタートした。

2002年サッカーW杯でも使用された札幌ドームは、完全屋内型ながら日本で唯一の天然芝グランド。試合のない時は、屋外で芝を育成する「ホヴァリングサッカーステージ」を採用。縦120メートル、横85メートル、重さ8300トンの巨大なフィールドを、空気圧によって7.5センチ浮上させ、分速4メートルで移動させるシステムだ。

●会場データ

住所： 札幌市豊平区羊ケ丘1

札幌市豊平区羊ケ丘1 収容人数： 4万1410人

4万1410人 完成： 2001年5月

2001年5月 アクセス：札幌市営地下鉄「さっぽろ」駅から東豊線で13分「福住」駅下車、徒歩10分。路線バス「札幌ドーム」、「福住3条3丁目」バス停から徒歩2分

●試合日程

日付 開始時間 対戦カード 9/21(土) 13:45 オーストラリア 対 フィジー 9/22(日) 19:15 イングランド 対 トンガ

釜石鵜住居復興スタジアム：岩手県釜石市

釜石市は1978～84年度までラグビー日本選手権7連覇を飾った「新日鉄釜石」の本拠地で、ラグビーの町として知られる。その後、チーム成績の低迷、運営会社のスポーツ事業見直しなどで2001年にクラブチームの「釜石シーウェイブス」に移行したが、市民のラグビー愛は健在だ。

2011年の東日本大震災で、釜石市の大部分は津波に飲み込まれた。中でも、被害が甚大だった地区に建てられた釜石鵜住居復興スタジアムは、今大会の12会場で唯一の新設。町全体でW杯を盛り上げることで、世界中からの支援への感謝、復興への力強い歩みを発信する。

●会場データ

住所： 岩手県釜石市鵜住居町第18地割5-1

岩手県釜石市鵜住居町第18地割5-1 収容人数： 1万6334人 ※予定、仮設込み

1万6334人 ※予定、仮設込み 完成： 2018年8月

2018年8月 アクセス：「釜石」駅から三陸鉄道リアス線で13分「鵜住居駅」下車、徒歩7分。岩手県交通バス「鵜住居」から徒歩10分

●試合日程

日付 開始時間 対戦カード 9/25(水) 14:15 フィジー 対 ウルグアイ 10/13(日) 12:15 ナミビア 対 カナダ

熊谷ラグビー場：埼玉県熊谷市

2018年に観測史上国内最高となる41.1度を記録した熊谷市は「日本一暑い町」。毎年春には熊谷ラクビー場を会場として全国高等学校選抜ラグビー大会が開催され、「冬の花園、春の熊谷」と並び称される、ラグビータウンでもある。

県立熊谷工業高校はラグビーの強豪校として知られ、日本代表チームで活躍する数々の名選手を輩出している。「スクラム」に「熊谷」の「クマ」を織り込んで、「スクマム！クマガヤ」を合言葉に、官民一体となって“日本一熱いラグビーへの思い”を国内外にアピールしている。

●会場データ

住所： 埼玉県熊谷市上川上810

埼玉県熊谷市上川上810 収容人数： 2万5600人

2万5600人 完成： 1991年3月

1991年3月 アクセス：JR・秩父鉄道「熊谷」駅から国際十王交通バスで15分の「クマガヤスポーツ文化公園」下車、徒歩2分。「ラグビー場入口」下車、徒歩4分

●試合日程

日付 開始時間 対戦カード 9/24(火) 19:15 ロシア 対 サモア 9/29(日) 14:15 ジョージア 対 ウルグアイ 10/9(水) 13:45 アルゼンチン 対 アメリカ

東京スタジアム：東京都調布市

2020年東京五輪・パラリンピック競技大会では、7人制ラグビーの試合会場となる予定の東京スタジアム。ラグビーW杯では開会式と開幕戦、3位決定戦など、全会場最多の8試合を開催する。

調布市の隣には、トップリーグ強豪の「東芝ブレイブルーパス」「サントリーサンゴリアス」が本拠地を置く府中市がある。「ラグビーのまち府中」をキャッチフレーズに、ラグビーを地域活性化や観光振興、子どもの育成などに活用しているので、W杯に向けて周辺地域は盛り上がりを見せている。

●会場データ

住所： 東京都調布市西町376-3

東京都調布市西町376-3 収容人数： 4万9970人

4万9970人 完成： 2000年10月

2000年10月 アクセス：京王線「飛田給」駅から徒歩5分。西武多摩川線「多磨」駅から徒歩20分

●試合日程

日付 開始時間 対戦カード 9/20(金) 19:45 日本 対 ロシア 9/21(土) 16:15 フランス 対 アルゼンチン 9/29(日) 16:45 オーストラリア 対 ウェールズ 10/5(土) 17:00 イングランド 対 アルゼンチン 10/6(日) 13:45 ニュージーランド 対 ナミビア 10/19(土) 19:15 準々決勝2 プールBの1位 対 プールAの2位 10/20(日) 19:15 準々決勝4 プールAの1位 対 プールBの2位 11/1(金) 18:00 3位決定戦

横浜国際総合競技場：神奈川県横浜市

1859（安政6）年に開港した横浜は、海外文化の窓口として繁栄した町。99年、慶応大学の学生たちに、横浜生まれの英国人講師E.B.クラークがラグビーを指導した。それが、初めて日本人がプレーしたラグビーだといわれる。その後、クラークは対外試合も行い、体育会蹴球（ラグビー）部に発展させた。日吉キャンパスの下田グラウンド（横浜市港北区）には「日本ラグビー蹴球発祥記念碑」が立っている。

2002年サッカーW杯日韓大会の決勝会場だった横浜国際総合競技場は、今回のW杯でも決勝戦の舞台となる。ラグビーの創始者とされる人物の名を冠した優勝トロフィー「ウェブ・エリス・カップ」を賭け、熱戦が繰り広げられる。

●会場データ

住所： 神奈川県横浜市港北区小机町3300

神奈川県横浜市港北区小机町3300 収容人数： 7万2327人

7万2327人 完成： 1997年10月

1997年10月 アクセス：JR「新横浜」駅から徒歩14分。横浜市営地下鉄「新横浜」駅から徒歩12分。JR横浜線「小机」駅から徒歩10分

●試合日程

日付 開始時間 対戦カード 9/21(土) 18:45 ニュージーランド 対 南アフリカ 9/22(日) 16:45 アイルランド 対 スコットランド 10/12(土) 17:15 イングランド 対 フランス 10/13(日) 19:45 日本 対 スコットランド 10/26(土) 17:00 準決勝1 準々決勝1の勝者 対 準々決勝2の勝者 10/27(日) 18:00 準決勝2 準々決勝3の勝者 対 準々決勝4の勝者 11/2(土) 18:00 決勝

小笠山総合運動公園エコパスタジアム：静岡県袋井市

ラグビーW杯のエンブレムやポスターにもあしらわれる、日本最高峰・富士山が美しく望めるスポットが多い静岡県。イングランド大会で活躍した五郎丸歩が所属する「ヤマハ発動機ジュビロ」は、袋井市すぐ西側、磐田市が本拠地。ジュビロは2014年度のラグビー日本選手権で優勝、その後もトップリーグで上位争いを繰り広げており、県内のラグビー人気は上昇している。

●会場データ

住所： 静岡県袋井市愛野2300-1

静岡県袋井市愛野2300-1 収容人数： 5万889人

5万889人 完成： 2001年3月

2001年3月 アクセス：JR東海道本線「愛野」駅から徒歩15分

●試合日程

日付 開始時間 対戦カード 9/28(土) 16:15 日本 対 アイルランド 10/4(金) 18:45 南アフリカ 対 イタリア 10/9(水) 16:15 スコットランド 対 ロシア 10/11(金) 19:15 オーストラリア 対 ジョージア

会場写真提供：ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会

（バナー写真＝2018年8月に行われた釜石鵜住居復興スタジアムの完成記念マッチ。スタンドでは大漁旗が舞った 時事）