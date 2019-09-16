ラグビーワールドカップ（W杯）2019日本大会のキャッチコピーは「4年に一度じゃない、一生に一度だ」。試合チケットがなくても「一生に一度」のお祭りムードが味わえるファンゾーン、大会の記念になる公式グッズがそろう「メガストア」を紹介する。
国内外のサポーターと地域がつながるファンゾーン
ラグビーW杯2019日本大会が始まる9月20日から、全国12の開催都市で16カ所の「ファンゾーン」がオープン。各都市の中心部や人気スポットにある公園、ホールなどに大型ビジョンが設置され、試合のライブ中継を入場無料で観戦できる。会場では、ご当地グルメやW杯出場国の名物料理が味わえ、ラグビー選手やタレントが登場するステージイベントやラグビー体験コーナーなども楽しめる。
ファンゾーンの設置は2011年のニュージーランド大会から始まり、前回のイングランド大会では12都市15会場で総来場者数約100万人を記録。パブリックビューイングで盛り上がるのはもちろん、海外から訪れたラグビーファンとホスト国の人々が交流する貴重な空間としても、今ではラグビーW杯の楽しみ方の一つになっている。開催都市にとっても地域の観光名所や特産品を国内外にアピールする機会となり、出場国の大使館やスポンサー企業も出展している。会場によって規模や開催日が異なるので、大会組織委員会の公式ホームページなどで情報を確認してから出掛けよう。
|開催都市
|会場
|住所
|
面積：m2
|開催日
|札幌市
|札幌大通公園西2丁目
|北海道札幌市中央区大通西2丁目
|4500
20日
|■9月20～29日
|札幌駅南口広場
|北海道札幌市中央区北5条西4丁目
|1600
3日
|■9月20～22日
|釜石市
|釜石市民ホール
|岩手県釜石市大町1丁目1-9
|2990
30日
|■9月20日～30日
■10月1～13日、19・20日、26・27日
■11月1・2日
|熊谷市
|コミュニティひろば
|埼玉県熊谷市本町2丁目62
|8150
10日
|■9月20～22日、24日、28・29日
■10月4日～6日、9日
|東京都
|東京スポーツスクエア
|東京都千代田区丸の内3丁目8-3
|6510
26日
|■9月20～26日、28～30日
■10月2～6日、8・9日、11～13日、19・20日、26・27日
■11月1・2日
|調布駅前広場・調布市グリーンホール
|
東京都調布市小島町２丁目60
東京都調布市小島町2丁目47-1ほか
|5640
18日
|■9月20～23日、28・29日
■10月4～6日、11～13日、19・20日、26・27日
■11月1・2日
|横浜市
|臨港パーク
|神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目
|41110
15日
|9月20～22日、28・29日
■10月5・6日、12・13日、19・20日、26・27日
■11月1・2日
|静岡県
|駿府城公園
|静岡県静岡市葵区駿府城公園1-1
|7500
10日
|■9月20～22日、28・29日
■10月4・5日、9日、11日、13日
|ソラモ・えんてつホール
|静岡県浜松市中区砂山町320-1
|1825
10日
|■9月20日、28日
■10月4・5日、9日、11日、13日、26・27日
■11月2日
|豊田市
|スカイホール豊田
|愛知県豊田市八幡町1-20
|5670
11日
|■9月20日、23日、28日
■10月5日、12・13日、19・20日、26・27日
■11月2日
|大阪府東大阪市
|てんしば
|大阪府大阪市天王寺区茶臼山町5-55
|7000
6日
|■9月21・22日、28日
■10月3日、5日、13日
|花園中央公園野球場
|大阪府東大阪市松原南1丁目1-43
|13000
3日
|■9月20～22日
|神戸市
|メリケンパーク
|兵庫県神戸市中央区波止場町2-2
|17000
8日
|■9月26日、28～30日
■10月3日、5・6日、8日
|福岡市
|JR博多駅前広場
|福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1
|1627
12日
|■9月20～22日、26～28日
■10月2～5日、12・13日
|熊本市
|花畑広場・シンボルプロムナード
|熊本県熊本市中央区花畑町7
|2775
15日
|■9月20～22日、28・29日
■10月2日、5～13日
|大分県
|大分いこいの道広場
|大分県大分市東大道1丁目1000-16
|7303
15日
|■9月20日、28日
■10月1・2日、4・5日、8・9日、13日、18～20日、26・27日
■11月2日
※「東京スポーツスクエア」会場は、公式グッズ販売およびケータリングは大会期間中44日間の開催。9月20日と11月1日を除く平日、9月23日はパブリックビューイング中心の小規模開催
※「調布駅前広場・調布市グリーンホール」会場の9月23日と10月4日、11日は、パブリックビューイング中心の小規模開催
※「花園中央公園野球場」会場の9月22日はチケットホルダー限定
祭り気分を高揚させる公式グッズがそろう「メガストア」
大会公式グッズもラグビーW杯の雰囲気を高めるものの一つ。出場各国のレプリカジャージやタオルマフラーを身に付ければ、スタジアムでの応援はもちろんのこと、ファンゾーンやTVでの観戦も盛り上がるだろう。富士山と日の丸、日本の伝統文様を組み合わせた大会のキービジュアルをあしらった数々のアイテムは、観戦の記念や土産物にぴったり。オンラインショップでも手軽に購入できるので、一度のぞいてみてもらいたい。
実際にグッズを手に取り、ジャージやキャップを試着したいという人には、東京・新宿の「ラグビーワールドカップ2019メガストア」がおすすめ。新宿駅西口の目の前に8月22日にオープンした、売り場面積1000平方メートル以上を誇る国内最大のオフィシャルショップだ。
広々とした店内は天井も高く、居心地の良い空間。参加20チーム全てのレプリカジャージやタオルマフラー、キャップなどの応援グッズ、大会記念のラグビーボールや公式マスコット「レンジー」のぬいぐるみなど、色鮮やかな商品が約850種類そろっている。11月20日まで営業するので、大会終了後も記念品や土産物を購入できる。
ラグビーワールドカップ2019メガストア
- 住所：東京都新宿区西新宿1-7-２ 新宿小田急パーク1階
- 出店期間：2019年8月22日～11月20日
- 営業時間：11月4日まで 午前10時～午後10時、11月5日～20日＝午前10時30分～午後8時
- アクセス：新宿駅西口から徒歩2分
取材・文・写真＝ニッポンドットコム編集部
（バナー写真：メガストアの人気商品「フラッグボール」）