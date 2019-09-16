ラグビーワールドカップ（W杯）2019日本大会のキャッチコピーは「4年に一度じゃない、一生に一度だ」。試合チケットがなくても「一生に一度」のお祭りムードが味わえるファンゾーン、大会の記念になる公式グッズがそろう「メガストア」を紹介する。

国内外のサポーターと地域がつながるファンゾーン

ラグビーW杯2019日本大会が始まる9月20日から、全国12の開催都市で16カ所の「ファンゾーン」がオープン。各都市の中心部や人気スポットにある公園、ホールなどに大型ビジョンが設置され、試合のライブ中継を入場無料で観戦できる。会場では、ご当地グルメやW杯出場国の名物料理が味わえ、ラグビー選手やタレントが登場するステージイベントやラグビー体験コーナーなども楽しめる。

決勝戦の地・横浜では、みなとみらいの臨港パークにファンゾーンが設けられる。会場イメージ図提供：ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会

スカイホール豊田の会場イメージ図。ステージイベントには、地元名古屋のアイドル・SKE48などが登場する 提供：ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会

ファンゾーンの設置は2011年のニュージーランド大会から始まり、前回のイングランド大会では12都市15会場で総来場者数約100万人を記録。パブリックビューイングで盛り上がるのはもちろん、海外から訪れたラグビーファンとホスト国の人々が交流する貴重な空間としても、今ではラグビーW杯の楽しみ方の一つになっている。開催都市にとっても地域の観光名所や特産品を国内外にアピールする機会となり、出場国の大使館やスポンサー企業も出展している。会場によって規模や開催日が異なるので、大会組織委員会の公式ホームページなどで情報を確認してから出掛けよう。

イングランド大会のファンゾーン。国内外のラグビーファンと共に応援できる 写真提供：ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会

夜のパブリックビューイングは、照明による演出などで観客を沸かす 写真提供：ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会

開催都市 会場 住所 面積：m2

開催日数 開催日 札幌市 札幌大通公園西2丁目 北海道札幌市中央区大通西2丁目 4500

20日 ■9月20～29日 札幌駅南口広場 北海道札幌市中央区北5条西4丁目 1600

3日 ■9月20～22日 釜石市 釜石市民ホール 岩手県釜石市大町1丁目1-9 2990

30日 ■9月20日～30日

■10月1～13日、19・20日、26・27日

■11月1・2日 熊谷市 コミュニティひろば 埼玉県熊谷市本町2丁目62 8150

10日 ■9月20～22日、24日、28・29日

■10月4日～6日、9日 東京都 東京スポーツスクエア 東京都千代田区丸の内3丁目8-3 6510

26日 ■9月20～26日、28～30日

■10月2～6日、8・9日、11～13日、19・20日、26・27日

■11月1・2日 調布駅前広場・調布市グリーンホール 東京都調布市小島町２丁目60

東京都調布市小島町2丁目47-1ほか 5640

18日 ■9月20～23日、28・29日

■10月4～6日、11～13日、19・20日、26・27日

■11月1・2日 横浜市 臨港パーク 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目 41110

15日 9月20～22日、28・29日

■10月5・6日、12・13日、19・20日、26・27日

■11月1・2日 静岡県 駿府城公園 静岡県静岡市葵区駿府城公園1-1 7500

10日 ■9月20～22日、28・29日

■10月4・5日、9日、11日、13日 ソラモ・えんてつホール 静岡県浜松市中区砂山町320-1 1825

10日 ■9月20日、28日

■10月4・5日、9日、11日、13日、26・27日

■11月2日 豊田市 スカイホール豊田 愛知県豊田市八幡町1-20 5670

11日 ■9月20日、23日、28日

■10月5日、12・13日、19・20日、26・27日

■11月2日 大阪府東大阪市 てんしば 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町5-55 7000

6日 ■9月21・22日、28日

■10月3日、5日、13日 花園中央公園野球場 大阪府東大阪市松原南1丁目1-43 13000

3日 ■9月20～22日 神戸市 メリケンパーク 兵庫県神戸市中央区波止場町2-2 17000

8日 ■9月26日、28～30日

■10月3日、5・6日、8日 福岡市 JR博多駅前広場 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 1627

12日 ■9月20～22日、26～28日

■10月2～5日、12・13日 熊本市 花畑広場・シンボルプロムナード 熊本県熊本市中央区花畑町7 2775

15日 ■9月20～22日、28・29日

■10月2日、5～13日 大分県 大分いこいの道広場 大分県大分市東大道1丁目1000-16 7303

15日 ■9月20日、28日

■10月1・2日、4・5日、8・9日、13日、18～20日、26・27日

■11月2日

※「東京スポーツスクエア」会場は、公式グッズ販売およびケータリングは大会期間中44日間の開催。9月20日と11月1日を除く平日、9月23日はパブリックビューイング中心の小規模開催

※「調布駅前広場・調布市グリーンホール」会場の9月23日と10月4日、11日は、パブリックビューイング中心の小規模開催

※「花園中央公園野球場」会場の9月22日はチケットホルダー限定

祭り気分を高揚させる公式グッズがそろう「メガストア」

大会公式グッズもラグビーW杯の雰囲気を高めるものの一つ。出場各国のレプリカジャージやタオルマフラーを身に付ければ、スタジアムでの応援はもちろんのこと、ファンゾーンやTVでの観戦も盛り上がるだろう。富士山と日の丸、日本の伝統文様を組み合わせた大会のキービジュアルをあしらった数々のアイテムは、観戦の記念や土産物にぴったり。オンラインショップでも手軽に購入できるので、一度のぞいてみてもらいたい。

オンラインショップだと手に入りやすい商品も多数ある。全12試合会場の地図をデザインした株式会社ゼンリンのグッズは、写真の「試合会場図」に加えてバンダナやクリアファイルなどがあり、観戦の良い記念品となる © TM Rugby World Cup Limited 2015.All rights reserved.

実際にグッズを手に取り、ジャージやキャップを試着したいという人には、東京・新宿の「ラグビーワールドカップ2019メガストア」がおすすめ。新宿駅西口の目の前に8月22日にオープンした、売り場面積1000平方メートル以上を誇る国内最大のオフィシャルショップだ。

広々とした店内は天井も高く、居心地の良い空間。参加20チーム全てのレプリカジャージやタオルマフラー、キャップなどの応援グッズ、大会記念のラグビーボールや公式マスコット「レンジー」のぬいぐるみなど、色鮮やかな商品が約850種類そろっている。11月20日まで営業するので、大会終了後も記念品や土産物を購入できる。

ラグビーワールドカップ2019メガストア

住所： 東京都新宿区西新宿1-7-２ 新宿小田急パーク1階

東京都新宿区西新宿1-7-２ 新宿小田急パーク1階 出店期間： 2019年8月22日～11月20日

2019年8月22日～11月20日 営業時間： 11月4日まで 午前10時～午後10時、11月5日～20日＝午前10時30分～午後8時

11月4日まで 午前10時～午後10時、11月5日～20日＝午前10時30分～午後8時 アクセス：新宿駅西口から徒歩2分

取材・文・写真＝ニッポンドットコム編集部

（バナー写真：メガストアの人気商品「フラッグボール」）