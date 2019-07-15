9月20日に開幕するラグビーワールドカップ2019日本大会は、北海道から九州まで12都市のスタジアムで世界最高峰のプレーが繰り広げられる。開催都市の魅力やラグビーにまつわる歴史や文化、スタジアム情報や試合日程を紹介。その西日本編。

豊田スタジアム：愛知県豊田市

愛知県内で名古屋市に次ぐ人口規模を誇る豊田市は、関連企業が集積するトヨタ城下町である。トップリーグのトヨタ自動車ヴェルブリッツが本拠地とし、隣の刈谷市にはトヨタ自動車の母体でもある豊田自動織機のシャトルズが拠点を置く。球技専用設計の豊田スタジアムは、両チームのジャパンラグビートップリーグの試合で使用されてきた。

●会場データ

住所： 愛知県豊田市千石町7-2

愛知県豊田市千石町7-2 収容人数： 4万5000人

4万5000人 完成： 2001年6月

2001年6月 アクセス：名鉄三河線「豊田市」駅から徒歩15分。愛知環状鉄道「新豊田」駅から徒歩17分

●試合日程

日付 開始時間 対戦カード 9/23(月) 19:15 ウェールズ 対 ジョージア 9/28(土) 18:45 南アフリカ 対 ナミビア 10/5(土) 19:30 日本 対 サモア 10/12(土) 13:45 ニュージーランド 対 イタリア

東大阪市花園ラグビー場：大阪府東大阪市

東大阪は高い技術力を誇る中小企業が集まる「ものづくりの町」だが、同時に花園ラグビー場を擁する「ラグビーのまち」としても名をはせている。

1929年に完成した花園ラグビー場は日本初のラグビー専用スタジアムで、東京の秩父宮ラグビー場と並ぶ「日本ラグビーの聖地」。毎年12月末から年始にかけて開催される全国高等学校ラグビー大会は、「花園」として高校生ラガーマンの目標となっている。

●会場データ

住所： 東大阪市松原南1-1-1

東大阪市松原南1-1-1 収容人数： 2万4000人 ※予定、仮設込み

2万4000人 ※予定、仮設込み 完成： 1929年

1929年 アクセス：近鉄奈良線「東花園」駅から徒歩10分。近鉄けいはんな線「吉田」駅から徒歩15分

●試合日程

日付 開始時間 対戦カード 9/22(日) 14:15 イタリア 対 ナミビア 9/28(土) 13:45 アルゼンチン 対 トンガ 10/3(木) 14:15 ジョージア 対 フィジー 10/13(日) 14:45 アメリカ 対 トンガ

神戸市御崎公園球技場：兵庫県神戸市

1868年に開港によって早くから西洋文化に触れた港町・神戸では、19世紀末には駐留する外国人たちがラグビーを楽しんでいたという。日本人に初めてラグビーを教えたE.B.クラークも、神戸市外国人墓地で眠る。

1928年創部の神戸製鋼ラグビー部は、89年から日本選手権7連覇を達成。現在は、神戸製鋼コベルコスティーラーズとしてトップリーグに所属。御崎公園球技場はJリーグのヴィッセル神戸のホームスタジアムで、2002年サッカーW杯日韓大会の決勝リーグでも使用された。

●会場データ

住所： 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1-2-2

兵庫県神戸市兵庫区御崎町1-2-2 収容人数： 3万132人

3万132人 完成： 2001年

2001年 アクセス：神戸市営地下鉄海岸線「御崎公園」駅から徒歩5分

●試合日程

日付 開始時間 対戦カード 9/26(木) 19:45 イングランド 対 アメリカ 9/30(月) 19:15 スコットランド 対 サモア 10/3(木) 19:15 アイルランド 対 ロシア 10/8(火) 19:15 南アフリカ 対 カナダ

東平尾公園博多の森球技場：福岡県福岡市

全国高等学校ラグビー大会6回の優勝を誇る東福岡高校を筆頭に、高校ラグビーの強豪がそろう福岡県。強さの秘密は、小学校入学前の子どもも受け入れるラグビースクールが県内に数多く存在していることにある。幼少期からラグビーに親しむ環境が有力選手を育てる土壌となると同時に、親の世代まで巻き込んですそ野の広いラグビーファンが育っている。

トップリーグに加盟するコカ・コーラレッドスパークス、九州電力キューデンヴォルテクスが福岡市に本拠地を置き、北東部の宗像市には宗像サニックスブルースがある。

●会場データ

住所： 福岡県福岡市博多区東平尾公園2-1-1

福岡県福岡市博多区東平尾公園2-1-1 収容人数： 2万1562人

2万1562人 完成： 1995年

1995年 アクセス：福岡市営地下鉄「福岡空港」駅から徒歩25分。「福岡空港」駅3番出口横から、にしてつシャトルバスで約10分

●試合日程

日付 開始時間 対戦カード 9/26(木) 16:45 イタリア 対 カナダ 10/2(水) 16:45 フランス 対 アメリカ 10/12(土) 19:45 アイルランド 対 サモア

熊本県民総合運動公園陸上競技場：熊本県熊本市

2004年からトップリーグの試合が行われている熊本県民総合運動公園陸上競技場。ラグビーW杯の開催会場に決定した翌年、2016年4月に熊本地震が発生。被災直後は全国から集まる支援物資の集積所として利用される。スタジアム自体にも一部損傷が見付かったが、7月には観客席はメインスタンド限定でＪリーグの試合を始め、震災から約1年後に全面使用が可能となった。2017年6月には日本代表対ルーマニア代表とのテストマッチが行われ、1万8000人を超すファンが詰め掛けた。

●会場データ

住所： 熊本県熊本市東区平山町2776

熊本県熊本市東区平山町2776 収容人数： 3万228人

3万228人 完成： 1998年8月

1998年8月 アクセス：阿蘇熊本空港からタクシーで15分。JR「熊本」駅から九州産交バスで約50分の「パークドーム熊本前」下車、徒歩1分。JR豊肥本線「光の森駅」からタクシーで10分

●試合日程

日付 開始時間 対戦カード 10/6(日) 16:45 フランス 対 トンガ 10/13(日) 17:15 ウェールズ 対 ウルグアイ

大分スポーツ公園総合競技場：大分県大分市

温泉の源泉数、湧出量ともに日本一の大分県は、ラグビーが盛んな地でもある。湯布院や久住高原は標高が高くて夏でも涼しく、スポーツの合宿地として人気。グランドや宿泊施設も充実しているので、全国からラグビーチームが集まってくる。

「花園」に50回以上出場する名門・大分舞鶴高校は、オールブラックスのような上下黒のジャージーで有名。大分スポーツ公園総合競技場は「ビッグアイ」の愛称を持ち、2002年サッカーW杯日韓大会では3試合が行われた。

●会場データ

住所： 大分県大分市大字横尾1351

大分県大分市大字横尾1351 収容人数： 4万人

4万人 完成： 2001年3月

2001年3月 アクセス：JR「大分」駅から大分バスで45分の「大分スポーツ公園東」下車、徒歩5分

●試合日程

日付 開始時間 対戦カード 10/2(水) 19:15 ニュージーランド 対 カナダ 10/5(土) 14:15 オーストラリア 対 ウルグアイ 10/9(水) 18:45 ウェールズ 対 フィジー 10/19(土) 16:15 準々決勝1 プールCの1位 対 プールDの2位 10/20(日) 16:15 準々決勝3 プールDの1位 対 プールCの2位

会場写真提供：ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会

（バナー写真＝ラグビーＷ杯に向けて改修された花園ラグビー場 時事）