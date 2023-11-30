気が付けばもう12月。百貨店やレストランのお節商戦が本格化している。日頃はジャンクな食生活をしていても、正月はやっぱりだて巻きや栗きんとんを食べたくなる。

2022年度の「和食文化に関する意識調査」で、今回はオンラインで全国の20～69歳の男女3000人に23年2月に実施した。調査対象は全国を9地域に分け、男女年代別の人口構成比に合わせて割り振った。

それによると、特別な日の行事食を「ほぼ毎回食べる」と回答した人の割合は、「正月・大みそか」（例えば、おせち料理や年越しそば、雑煮など）が最も多く64.4％。次いで「節分」（福豆、恵方巻き、いわし煮など）34.4％、桃の節句・端午の節句（ちらし寿司、柏餅、ちまきなど）19.3％だった。

お彼岸（ぼた餅、おはぎなど）、お盆（そうめん、ぼた餅など）は4割以上、秋祭り（ちらし寿司、地域の伝統食など）は5割強の人が「ほとんど食べない」と回答した。

伝統行事以外では、クリスマスに関連した食事（チキン・ケーキ）を「ほぼ毎回食べる」と回答した人は49.9％、家族の誕生日（赤飯・ケーキなど）は47.3％だった。2019年の前回調査比較すると「クリスマス」「誕生日」「節分」では行事食を食べる人の割合が上昇している。

「正月・大みそか」に行事食を食べると回答した人に、その内容を聞いたところ、「自分・家族がすべての料理を手作りすることが多い」29.2％、「手作りと購入してきたものの両方」51.4％、「すべて購入」13.7％などだった。

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