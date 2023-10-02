メジャー移籍6年目、投打にわたった活躍する大谷翔平選手は青少年にとってあこがれの存在。笹川スポーツ財団の調査では、3回連続で好きなスポーツ選手のトップに輝いた。

笹川スポーツ財団が2023年6-7月に青少年を対象に実施したスポーツライフに関する調査で、「好きなスポーツ選手」を聞いたところ、大リーグ・エンジェルスで活躍する大谷翔平選手が1位、サッカーの三笘薫選手、リオネル・メッシ選手が続いた。

青少年のスポーツライフに関する調査は隔年で実施。好きなスポーツ選手の項目で大谷選手がトップになるのは19年、21年に続き3回連続。得票率22.3％は過去最高だった。

今年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では3大会ぶり3回目となる日本の優勝に貢献。右ひじ靱帯（じんたい）の手術などのため9月3日を最後に欠場したが、投打にわたる活躍で、メジャー史上初となる10 勝-40 本塁打-20 盗塁、日本人初のアメリカン・リーグ本塁打王獲得など、記憶にも記録にも残る活躍が調査結果に反映された。

2位の三笘選手は、2022年のサッカーワールドカップ・カタール大会で注目を集め、所属するプレミアリーグのブライトンでも活躍する。同財団は「世界に挑戦し活躍する選手が上位に入る傾向にある」としている。

選手 / 競技 得票率（％） 大谷翔平 / 野球 22.3 三笘薫 / サッカー 3.1 リオネル メッシ / サッカー 2.7 石川祐希 / バレーボール 2.3 羽生結弦 / フィギュアスケート 2.0 八村塁 / バスケットボール 1.7 桃田賢斗 / バドミントン 1.6 高橋藍 / バレーボール 1.4 イチロー / 野球 1.3 河村勇輝 / バスケットボール 1.1 丹羽孝希 / 卓球 1.1 ステファン カリー / バスケットボール 1.1 ラーズ ヌートバー / 野球 1.1

出所 : 笹川スポーツ財団

バナー写真 : 2023年8月9日のフィリーズ戦で安打を放つ大谷翔平選手（ロイター）