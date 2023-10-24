京都、奈良などの紅葉シーズンも間近。古都の有名社寺の拝観料金をまとめてみた。

京都の世界遺産社寺

上賀茂神社 無料 特別参拝500円 下鴨神社 無料 特別拝観500円 東寺 金堂・講堂500円 特別拝観中は別料金も 清水寺 400円 延暦寺 1000円 国宝殿500円 醍醐寺 1000円 特別拝観中は別料金も 仁和寺 800円 平等院 600円 宇治上神社 無料 高山寺 1000円 秋季は別途入山料500円 天龍寺 500円（庭園） 諸堂拝観は300円追加 龍安寺 600円 本願寺 無料 二条城 800円 二の丸御殿込みだと1300円 金閣寺 500円 銀閣寺 500円 西芳寺（苔寺） 4000円（オンライン申込の場合） 完全事前予約制

（2023年10月現在）

「苔寺」として知られる西芳寺が完全事前予約制で、拝観料4000円と“突出”している。そのほかの寺は500円から1000円ほどだが、紅葉シーズンや特別拝観の時期に別途料金がかかる場合もある。

金閣寺、石庭が有名な龍安寺は今年4月に、それぞれ100円の値上げに踏み切った。

奈良の世界遺産社寺

法隆寺 1500円 東大寺 600円（大仏殿） ミュージアムとセットで1000円 興福寺 700円（国宝館） ほか東金堂300円など 春日大社 無料 特別参拝500円、国宝殿500円 元興寺 500円 薬師寺 1100円 特別公開込みの共通拝観券1600円 唐招提寺 1000円 平城宮跡 無料

（2023年10月現在）

奈良は法隆寺が1500円、薬師寺が1100円など。それぞれの伽藍で別々に拝観料が必要な寺もあるので、事前に公式ウェブサイトで確認してから出掛けたい。

日光の世界遺産社寺

東照宮 1300円 宝物館とセットでは2100円 二荒山神社 無料 神社神苑300円、神橋300円、宝物館1000円 輪王寺 1000円（セット券） 個別施設の単独拝観料もある

（2023年10月現在）

鎌倉の主要社寺

鶴岡八幡宮 無料 宝物殿200円 建長寺 500円 円覚寺 500円 鎌倉大仏 300円

（2023年10月現在）

日光東照宮は拝観料1300円だが、宝物館とセットでは2100円。美術館も訪れるなら加えて800円の入場料がかかる。世界遺産ではないが、鎌倉の主要社寺は拝観料が500円程度に設定されている。

バナー写真：観光客で混雑する清水寺の舞台＝京都市東山区、2022年12月撮影（時事）