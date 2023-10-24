京都、奈良などの紅葉シーズンも間近。古都の有名社寺の拝観料金をまとめてみた。
京都の世界遺産社寺
|上賀茂神社
|無料
|特別参拝500円
|下鴨神社
|無料
|特別拝観500円
|東寺
|金堂・講堂500円
|特別拝観中は別料金も
|清水寺
|400円
|延暦寺
|1000円
|国宝殿500円
|醍醐寺
|1000円
|特別拝観中は別料金も
|仁和寺
|800円
|平等院
|600円
|宇治上神社
|無料
|高山寺
|1000円
|秋季は別途入山料500円
|天龍寺
|500円（庭園）
|諸堂拝観は300円追加
|龍安寺
|600円
|本願寺
|無料
|二条城
|800円
|二の丸御殿込みだと1300円
|金閣寺
|500円
|銀閣寺
|500円
|西芳寺（苔寺）
|4000円（オンライン申込の場合）
|完全事前予約制
（2023年10月現在）
「苔寺」として知られる西芳寺が完全事前予約制で、拝観料4000円と“突出”している。そのほかの寺は500円から1000円ほどだが、紅葉シーズンや特別拝観の時期に別途料金がかかる場合もある。
金閣寺、石庭が有名な龍安寺は今年4月に、それぞれ100円の値上げに踏み切った。
奈良の世界遺産社寺
|法隆寺
|1500円
|東大寺
|600円（大仏殿）
|ミュージアムとセットで1000円
|興福寺
|700円（国宝館）
|ほか東金堂300円など
|春日大社
|無料
|特別参拝500円、国宝殿500円
|元興寺
|500円
|薬師寺
|1100円
|特別公開込みの共通拝観券1600円
|唐招提寺
|1000円
|平城宮跡
|無料
（2023年10月現在）
奈良は法隆寺が1500円、薬師寺が1100円など。それぞれの伽藍で別々に拝観料が必要な寺もあるので、事前に公式ウェブサイトで確認してから出掛けたい。
日光の世界遺産社寺
|東照宮
|1300円
|宝物館とセットでは2100円
|二荒山神社
|無料
|神社神苑300円、神橋300円、宝物館1000円
|輪王寺
|1000円（セット券）
|個別施設の単独拝観料もある
（2023年10月現在）
鎌倉の主要社寺
|鶴岡八幡宮
|無料
|宝物殿200円
|建長寺
|500円
|円覚寺
|500円
|鎌倉大仏
|300円
（2023年10月現在）
日光東照宮は拝観料1300円だが、宝物館とセットでは2100円。美術館も訪れるなら加えて800円の入場料がかかる。世界遺産ではないが、鎌倉の主要社寺は拝観料が500円程度に設定されている。
バナー写真：観光客で混雑する清水寺の舞台＝京都市東山区、2022年12月撮影（時事）