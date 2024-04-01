さまざまなモノやサービスがシェア（共有）される時代となり、移動・交通においてもいよいよ「ライドシェア」が始まる。

一般のドライバーが自家用車を使って乗客を有料で運ぶライドシェアが、4月1日から東京などの4区域で解禁された。タクシーが不足する曜日、時間帯に限って認められ、移動手段の空白を補う。

国土交通省がライドシェアの運行を認めたのは、東京都（23区、武蔵野市、三鷹市）、神奈川県（横浜市、川崎市など4市）、愛知県（名古屋市など12市3郡）、京都府（京都市など8市4郡）。国交省は、タクシーの配車アプリのデータを分析し、タクシーの不足数を調査していた。同省は今後、4区域以外についても調査を進め、順次ライドシェアを解禁していく。

ライドシェアの運行ができる区域と時間帯

東京都（23区、武蔵野市、三鷹市）

月～金：午前7時台～10時台

金土：午後4時台～7時台

土：午前0時台～4時台

日：午前10時台～午後1時台

神奈川県（横浜市、川崎市、横須賀市など）

金土日：午前0時台～5時台

金土日：午後4時台～7時台

愛知県（名古屋市、瀬戸市、日進市など）

金：午後4時台～7時台

土：午前0時台～3時台

京都府（京都市、宇治市、長岡京市など）

月水木：午後4時～7時台

火～金：午前0時台～4時台

金土日：午後4時台～翌日午前5時台

出所：国土交通省

運行できる曜日、時間帯は区域によって異なる。東京、京都の2区域は毎日運行が可能としている。国交省によると、制度上は4月1日から始まるが、参入を希望するタクシー会社の申請手続きなどに時間がかかるため、実際に運行がスタートするのは少し先になるという。

バナー写真：加賀市版ライドシェアの車両をウーバージャパンのアプリで配車する女性＝2024年3月12日、石川県加賀市（時事）