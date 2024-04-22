米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が、また快挙を成し遂げた。大リーグ通算176本目となる本塁打で日本選手の最多記録を塗り替えた。

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は21日、本拠地ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたメッツ戦で、日本選手最多となる大リーグ通算176本目の本塁打を放った。ヤンキースなどで活躍した松井秀喜の持つ記録175本を上回った。

2018年にアメリカン・リーグのエンゼルスでデビューした大谷は、21年のシーズンから3年連続で30本以上の本塁打を記録。23年は44本塁打で日本勢初の本塁打王（アメリカン・リーグ）に輝いた。7年目の今季はナショナル・リーグのドジャースに移籍した。

大谷は4月12日のパドレス戦で175本目を打ち、松井の記録に並んでいた。同試合では日米通算1000安打も達成していた。

日本選手の米大リーグでの通算本塁打

大谷翔平 176本 松井秀喜 175本 イチロー 117本 城島健司 48本 井口資仁 44本

※敬称略、記録は2024年4月21日現在

出所：MLB.com

大リーグの公式サイト「MLB.com」は、24年シーズンの本塁打王候補について、大谷を両リーグ全体で2位と予想している。1位はヤンキースのジャッジ。

バナー写真：メッツ戦の3回、大リーグ通算176本目の本塁打を放つ大谷翔平＝2024年4月21日、米ロサンゼルスのドジャースタジアム（Jonathan Hui-USA TODAY Sports/ロイター）