米大リーグ（MLB）の2025年シーズンが開幕する。「二刀流」の復活を目指す大谷翔平ら、日本人選手の活躍に注目が集まる。

今季の開幕戦は3月18、19日に東京ドームで行われ、大谷翔平と山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャースと、今永昇太、鈴木誠也のカブスが対戦する。他の28球団は27日に米国で開幕を迎える。

2025年に大リーグでプレーする日本人選手

アメリカンリーグ

菅野智之 ボルティモア・オリオールズ

投手 #19

吉田正尚 ボストン・レッドソックス

左翼手 #7

前田健太 デトロイト・タイガース

投手 #18

菊池雄星 ロサンゼルス・エンゼルス

投手 #16

ナショナルリーグ

千賀滉大 ニューヨーク・メッツ

投手 #34

小笠原慎之介 ワシントン・ナショナルズ

投手 #16

今永昇太 シカゴ・カブス

投手 #18

鈴木誠也 シカゴ・カブス

右翼手 #27

佐々木朗希 ロサンゼルス・ドジャース

投手 #11

大谷翔平 ロサンゼルス・ドジャース

投手・DH（指名打者） #17

山本由伸 ロサンゼルス・ドジャース

投手 #18

松井裕樹 サンディエゴ・パドレス

投手 #1

ダルビッシュ有 サンディエゴ・パドレス

投手 #11

※数字は背番号。写真は千賀のみ「IMAGN IMAGES via Reuters Connect」。他は「USA TODAY Sports via Reuters Connect」

大谷は昨季、MLB史上初の「50－50（50本塁打、50盗塁）」を達成し、初のワールドシリーズ制覇を経験した。DH（指名打者）専任として初の最優秀選手（MVP）に満場一致で選ばれた。昨年11月の左肩手術から順調に回復しており、今季は投打の「二刀流」の復活が期待されている。

東京での開幕投手を務めるのは、ドジャースは山本、カブスは今永。大リーグ7年目となるエンゼルスの菊池雄星も開幕戦での先発が予定されており、同シーズンで日本人選手3人が開幕投手を務めればMLBでは初めてとなる。

MLBの専門チャンネル「MLBネットワーク」がシーズン前の恒例としている「トップ100プレーヤーズ」では、大谷が昨年の4位から上昇して1位となった。その他の日本人選手は、山本63位、今永64位、鈴木73位。ドジャースとマイナー契約した佐々木朗希は100位に入った。佐々木はオープン戦で2試合無失点と結果を出し、開幕2戦目での先発が決まっている。

バナー写真：春季キャンプで投球練習するドジャースの大谷翔平＝2025年2月25日、米アリゾナ州フェニックス（USA TODAY Sports via Reuters Connect）