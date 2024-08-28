地震や豪雨などの自然災害が多発しており、火災保険で対応する事故のうち6割の原因を自然災害が占めるようになっているという。災害時の安否確認方法を知っておきたいと思い立った今日が吉日！災害伝言ダイヤルや災害用伝言版の活用方法をチェックしておこう！

ジェイアイ損害火災保険（東京都中央区）が7月上旬に全国の20～60代を対象に実施したアンケート調査（1000サンプル）で、60.3％の人が災害に不安（「とても」「やや」の合計）を感じていることが分かった。

不安と回答した割合は、30代、40代、50代は64～65％だったのに対して、20代と60代は50%台の前半で年代による違いがあった。特に、20代は「全く不安はない」と回答した割合が22.5%もあった。

不安に思う災害（複数回答）は「地震」88.9%が圧倒的に多く、風災、水災が続いた。

「災害によって何を失うことが不安か？」の設問に対しては、「自身の生命や健康」66.0%、「家族・知人の生命や健康」66.4%、「家・家財・車などの財産」63.8%の3つが僅差で上位を占めた。

災害について今後入手したい情報（複数回答）は、災害前に関するものとしては「備蓄量の目安」、災害時に関するものでは「安否確認方法」がトップだった。

災害時は通信環境が極端に悪化する場合があり、ジェイアイ損害火災保険は、災害用伝言ダイヤル（171）・災害用伝言版（web171）の活用を呼び掛けるとともに、「災害地域への連絡は最小限にする心がけなども求められる」としている。

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