毎年日本列島を襲う台風。その危険性と直前の備えなどに関する情報をまとめた。

台風の強さは4段階に分けられる。最大風速が毎秒33メートル以上が「強い台風」、44メートル以上が「非常に強い台風」、54メートル以上が「猛烈な台風」と表現される。

台風の強さ

表現 最大風速 猛烈な台風 54m/s以上 非常に強い台風 44m/s以上～54m/s未満 強い台風 33m/s以上～44m/s未満 表現なし 33m/s未満

出所：気象庁

風速が毎秒20～30メートルだと、何かにつかまっていないと立っていられず、飛来物によって負傷する恐れがある。35メートル以上になると、多くの樹木が倒れたり、ブロック塀が倒壊することもある。

台風の大きさ

表現 強風域の半径 超大型 800キロ以上 大型 500キロ以上800キロ未満 表現なし 500キロ未満

出所：気象庁

台風の大きさは3段階ある。10分間の平均風速で毎秒15メートル以上の「強風域」の半径が500キロ以上のものを「大型台風」、800キロ以上を「超大型台風」と表現する。

暴風、大雨をもたらす台風への備えとして気象庁は、3点を確認するよう呼び掛けている。

屋外の備え

窓や雨戸の補強、風で飛ばされそうな物の固定など 屋内の備え

食料や飲料水、懐中電灯といった非常用品の準備など 避難場所の確認

災害の危険性がある場所をハザードマップで確認、学校や公民館など指定避難場所の確認

防災気象情報の主な入手先

バナー写真：日本列島に近づく台風10号＝2024年8月28日（気象庁提供、AFP＝時事）