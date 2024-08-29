毎年日本列島を襲う台風。その危険性と直前の備えなどに関する情報をまとめた。
台風の強さは4段階に分けられる。最大風速が毎秒33メートル以上が「強い台風」、44メートル以上が「非常に強い台風」、54メートル以上が「猛烈な台風」と表現される。
台風の強さ
|表現
|最大風速
|猛烈な台風
|54m/s以上
|非常に強い台風
|44m/s以上～54m/s未満
|強い台風
|33m/s以上～44m/s未満
|表現なし
|33m/s未満
出所：気象庁
風速が毎秒20～30メートルだと、何かにつかまっていないと立っていられず、飛来物によって負傷する恐れがある。35メートル以上になると、多くの樹木が倒れたり、ブロック塀が倒壊することもある。
台風の大きさ
|表現
|強風域の半径
|超大型
|800キロ以上
|大型
|500キロ以上800キロ未満
|表現なし
|500キロ未満
出所：気象庁
台風の大きさは3段階ある。10分間の平均風速で毎秒15メートル以上の「強風域」の半径が500キロ以上のものを「大型台風」、800キロ以上を「超大型台風」と表現する。
暴風、大雨をもたらす台風への備えとして気象庁は、3点を確認するよう呼び掛けている。
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屋外の備え
窓や雨戸の補強、風で飛ばされそうな物の固定など
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屋内の備え
食料や飲料水、懐中電灯といった非常用品の準備など
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避難場所の確認
災害の危険性がある場所をハザードマップで確認、学校や公民館など指定避難場所の確認
防災気象情報の主な入手先
- 気象庁ホームページ
https://www.jma.go.jp/
- 国土交通省の携帯電話用サイト
https://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/i-index.html
- キキクル（危険度分布）の通知サービス
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/ame_push.html
- 都道府県や市町村の情報提供サービス
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/jichitai.html
バナー写真：日本列島に近づく台風10号＝2024年8月28日（気象庁提供、AFP＝時事）