政府や自治体の創業支援や事業承継支援に加え、企業を巻き込んだ女性の活躍をサポートする取り組みが少しずつ広がり、女性経営者が増えつつある。

東京商工リサーチの調査で、2024年の全国の女性社長は64万9262人（前年比6.0％増）となり、前年から3万7038人増加した。全国の社長の15.24%（前年14.96％）で、初めて15%を超えた。初めて調査を実施した2010年の21万2153人からは、14年間で3倍となった。

東京商工リサーチが保有する約425万社の経営者情報（個人企業を含む）から、女性社長と病院・生協などの理事長を抽出し、分析した。

都道府県別の「女性社長率」（全社長数に対する女性社長数の割合）は、最高が沖縄の20.62％で、山梨17.36％、東京17.21％、茨城16.99％、大阪16.82％が続いた。一方、低いのは新潟9.69％、山形9.78％の順で、この2県だけが10％を割り込んでいる。

年齢が判明した女性社長の平均年齢は65.1歳で、男性社長の平均63.3歳より1.8歳高い。 年代別の分布では、70代が25.8％で最多。以下、60代24.6％、50代21.5％、80代以上14.6％、40代10.1％、30代2.7％、20代以下0.3％の順。

経営する企業の売上高別では、「1億円未満」が69.8％で、全体の約7割を占めた。次いで、「1億円以上5億円未満」が23.0％で、5億円未満の合計が92.9％と9割超を占めた。 一方、「100億円以上」0.21％、「50億円以上100億円未満」0.27％で、合わせても1％に満たない。

女性社長の出身大学で最も多かったのは日本大学480人。慶応大学、早稲田大学が続いた。

女性社長数上位の大学

日本大学 480 慶応大学 410 早稲田大学 355 東京女子医科大学 322 青山学院大学 243 同志社大学 201 東京大学 189 日本女子大学 187 明治大学 172 上智大学 168

出所 : 東京商工リサーチ

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