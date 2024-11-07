今年の富士山初冠雪は130年の観測の歴史で最遅の11月7日だった。全国的な秋の高温が影響して、紅葉も平年よりも遅めとなる見通しという。
秋から冬へと季節が移りかわる頃、木々は葉を落とす前に鮮やかに色づき、私たちの目を楽しませてくれる。暖かい地方から北上する桜前線とは反対に、紅葉前線は北日本から徐々に南下、標高の高い山間部から平野の都市部へと降りてくる。
日本気象株式会社（本社大阪）の今年3回目紅葉予想（10月30日発表）によると、2024年秋は9月が記録的な高温となり、10月以降も高めの気温で推移していることからら、黄葉・紅葉ともに見ごろ時期は平年よりも遅くなる。
東京の紅葉見頃は最遅記録に並ぶ12月5日頃、大阪は12月8日頃となる見込み。宇都宮や長野では平年より2週間以上遅れる。標本木が設けられている全国51都市のうち、11都市で最遅記録を更新、5都市で最遅記録に並ぶ予想という。
黄葉見頃時期も東日本・西日本の一部を除いて平年より遅くなる見込み。
2024年の主な都市の紅葉見頃予想日
|都市
|紅葉予想日
|平年差（日）
|札幌
|11月8日
|遅い（11）
|青森
|11月18日
|平年並み（5）
|仙台
|12月1日
|遅い（10）
|東京
|12月5日
|遅い（7）
|金沢
|12月4日
|遅い（10）
|長野
|11月28日
|かなり遅い（16）
|名古屋
|12月8日
|遅い（10）
|京都
|12月16日
|遅い（11）
|大阪
|12月8日
|遅い（7）
|和歌山
|12月16日
|遅い（10）
|広島
|12月3日
|遅い（11）
|高知
|12月14日
|遅い（12）
|福岡
|12月13日
|遅い（12）
|鹿児島
|12月18日
|平年並（3）
2024年の主な都市の黄葉見頃予想日
|都市
|紅葉予想日
|平年差（日）
|札幌
|11月6日
|平年並み（2）
|青森
|11月9日
|遅い（7）
|仙台
|12月3日
|遅い（10）
|東京
|11月29日
|平年並み（6）
|金沢
|11月15日
|平年並み（5）
|長野
|11月20日
|遅い（10）
|名古屋
|11月22日
|平年並み（4）
|京都
|12月2日
|遅い（8）
|大阪
|11月28日
|平年並み（6）
|和歌山
|11月30日
|遅い（7）
|広島
|11月24日
|遅い（9）
|高知
|11月20日
|平年並み（5）
|福岡
|12月1日
|遅い（11）
|鹿児島
|12月2日
|遅い（7）
日本気象の紅葉ナビでは、全国700の紅葉スポットや山の紅葉の状況を知ることができる。
紅葉狩りに秋の小旅行の計画もいいけれど、実は、大都会東京にも絶景紅葉を楽しめるスポットがたくさんある。無料やワンコイン（500円以下）の庭園・公園を紹介する。
浜離宮恩賜庭園（中央区）
JR・東京メトロ銀座線・都営浅草線新橋駅徒歩12分 / 入園料300円
小石川後楽園（文京区）
JR総武線「水道橋」徒歩5分、東京メトロ丸ノ内・南北線「後楽園」徒歩6分 / 入園料300円
小石川植物園=東京大学大学院付属植物園（文京区）
都営三田線「白山」徒歩10分、東京メトロ「茗荷谷」「後楽園」徒歩15分 / 入園料500円（月曜休園）
六義園（文京区）
JR山手線・東京メトロ南北線「駒込」徒歩7分 / 入園料300円
神宮外苑イチョウ並木（港区）
東京メトロ銀座線・半蔵門線、都営大江戸線「青山一丁目」徒歩5分 / 無料
芝公園もみじ谷（港区）
都営大江戸線「赤羽橋」徒歩4分 / 入園無料 / 芝公園の一角に設けられた人工の渓谷。紅葉越しに東京タワーを撮影する構図が人気
東京大学本郷キャンパス（文京区）
東京メトロ南北線「東大前」徒歩1分、都営大江戸線「本郷三丁目」徒歩6分
目白庭園（豊島区）
JR山手線「目白」徒歩5分 / 入園無料
清澄庭園（江東区）
都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河」徒歩3分 / 入園料150円
皇居乾通り（千代田区）
上皇さま（当時は天皇陛下）が80歳を迎えたことを記念して2014年から春と秋に皇居内を坂下門から乾門に抜ける「乾通り」が一般開放されている。具体的な日程は宮内庁ウェブサイトで発表される。
東京メトロ日比谷線「日比谷」、東京メトロ千代田線「二重橋前」徒歩5分
バナー写真 : 青森市の「地獄沼」で、周囲の紅葉が青い水面に映り込み、鮮やかなコントラストを見せている（2024年10月16日撮影、時事）