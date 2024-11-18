2024年の世界パスポートランキングで、長年にわたって「最強」とされてきた日本が2 位に転落した。

ビザ（査証）なしで渡航できる国、地域の数を比較したパスポートの2024年世界ランキングで、日本は2位となった。日本は18年から6年連続で1位だったが、24年はシンガポールの単独首位となった。英コンサルタント会社、ヘンリー・アンド・パートナーズが国際航空運送協会（IATA）のデータを基に、199カ国・地域のパスポート、227の渡航先について調査した。

2位には日本とともにフィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、スペインが入った。いずれの国もビザなし渡航ができるのは192カ国・地域で、1位のシンガポールは195だった。

世界のパスポートランキング 2024 （カッコ内はビザなしで渡航できる国・地域の数）

1位 シンガポール（195）

2位 日本、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、スペイン （192）

3位 オーストリア、デンマーク、アイルランド、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン（191）

4位 ベルギー、ニュージーランド、ポルトガル、スイス、英国（190）

5位 オーストラリア、ギリシャ（189）

出所：ヘンリー・アンド・パートナーズ

5位圏外では、8位米国（ビザなし渡航186カ国・地域）、34位台湾（同141）、46位ロシア（同116）、60位中国（同85）、90位エジプト（同52）などとなっている。アラブ首長国連邦（UAE）は初めてトップ10入りし、9位（同185）。

一方、日本がビザなし入国を認めているのは70カ国・地域でランキングは70位。シンガポールは164カ国・地域で、15位だった。

バナー写真：PIXTA