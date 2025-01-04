三が日が明けて、「もう、お節料理は飽きた」と、カレーを煮る準備をしている人もいるのでは？重箱を冷蔵庫の奥に押し込めていと食品ロスになりますよ！ 一つ一つに込められた意味が分かれば、粗末にはできなくなるはず。この週末にちゃんと食べきろう！

正月料理の食材に込められた意味を知ると、決して粗末には扱ってはいけないと分かる。仕事始めに向けて縁起のよい食材を残さず頂きます！

【祝い肴三種 / 田作り・黒豆・数の子】

田作り : ごまめ（=乾燥させたカタクチイワシ）をいって砂糖としょう油であめ炊きしたもの。イワシは田畑の肥料として使われたことから、五穀豊穣を願って食べる。「ごまめ」に「五万米」の文字を当てることも。

黒豆 : まめ（勤勉）に働けますように。勤勉、健丈の象徴

数の子 : 無数の卵に子孫繁栄の意味。親魚はニシンから「二親健在」の意味も

【伊達巻】

大切な文書をしたためた巻物に似ていることから、知性の象徴、学業成就

【錦卵】

ゆで卵を白身と黄身に分けて裏ごしして重ねた料理。「二色」と「錦」に掛け言葉。お手軽だけど見た目華やか

【昆布巻】

「喜ぶ」=「よろ昆布」はお祝い事の定番

【栗きんとん】

「きんとん」は漢字で「金団」、つまり財宝のこと。一生、お金に困りませんように！

【海老】

腰が曲がるまでの長寿を願って

【たたき牛蒡】

地中深くまで根を張るごぼうは「地に足がつく」「家の土台が安定」の意味

【くわい】

丸い塊茎から大きく芽が伸びていることから、食べると「芽が出る」「めでたい」食材。水田、沼地で育つため収穫作業は重労働で、生産者が減少。お節の時期にしか出回らない

【百合根】

オニユリ、ヤマユリの球根。重なり合う鱗茎（りんけい）が、「歳を重ねる」「夫婦和合」に通じる

（写真の上辺の中央、左隅にある花形のものが百合根）

バナー写真 : PIXTA