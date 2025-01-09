年明けの東北や北陸などの日本海側を襲う豪雪。1月5日の積雪は青森市で139センチとなり、過去の同日の記録として最大だった。日本海側各地は9～10日も降雪が続く見通しだ。専門家は一連の豪雪の原因として日本海の海水温上昇の影響などを指摘している。

年末年始から続く降雪

人口26万人の県庁所在地・青森市では2024年12月27日の積雪は81センチだったが、その後、25年1月2日に31センチ、1月4日に26センチの降雪を記録するなどの大雪が続いた。そして、年末年始の連休最終日の1月5日の積雪は、記録が残る1894年以降で同日として最大の139センチとなった。青森県では弘前市でも5日に積雪115センチを記録。積雪は県西部の津軽地方を中心に平年の3倍を超えた。

本州最北端にあり、リンゴの産地として知られる青森県。青森市は国内有数の豪雪都市だ。1月の積雪は1945年1月30日の193センチが最大。通年では1945年2月21日の209センチが最大だ。ただ、近年は暖かい冬の年も増え、1月上旬でも積雪が少ない年がみられた。2017年は通年の最大積雪は56センチだった。

今回の大雪で、青森市では生活道路で除排雪が行き届かないエリアもあり、市民生活が混乱した。公共交通機関の大幅な乱れや落雪に巻き込まれる被害などもあり、影響は甚大だった。

日本海側から流れ込んだ線状の雪雲

青森地方気象台は大雪の原因について、冬型の気圧配置が続き、上空約5000メートルに極東ロシア南東から氷点下39度以下の強い寒気が入り込んで線状の雪雲が北東北に次々と向かってきたためと説明する。

異常気象に詳しい三重大学の立花義裕教授（気象学）は豪雪の理由を「地球温暖化の影響が色濃い」と分析する。青森付近の日本海では、2024年12月から平年より約3度も水温が高い地点があり、水蒸気が大量発生していた。さらに温暖化による偏西風の蛇行の影響を受け、北極の寒気が大陸側に南下して青森県側に吹いたため、大量の水蒸気が雪雲になったという。東北南部や北陸地方も含めて1月9～10日に続く豪雪も類似のメカニズムだ。立花教授は「暖かい海水温の影響を受けているため雪が従来より重く、倒木なども目立っている」と見ている。

バナー写真：大雪の青森市内で除雪作業をする市民＝2024年1月4日（時事）