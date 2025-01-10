N-BOXが鉄板の強さ。「軽なのに広い」で人気継続。

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が発表した車名別乗用車販売台数ランキングで、ホンダの軽ハイトワゴン「N-BOX」が3年連続のトップとなった。N-BOXは見た目はコンパクトでも広々とした室内空間で軽自動車人気をけん引。ただ、23年秋のフルモデルチェンジ効果のはく落で、前年比10.9%減の20万6272台にとどまった。

2位と3位はともはトヨタ自動車で、「カローラ」16万6956台（7.8%増）、「ヤリス」で、16万6162台（14.5%減）が続いた。

大規模な認証不正に伴う生産停止を余儀なくされたダイハツ工業は、軽「タント」が41.2%減の9万3756台に落ち込み、前年3位から7位に転落。軽「ムーヴ」はトップ10圏外に追いやられた。

2024 2023 1 *N-BOX（ホンダ） *N-BOX（ホンダ） 2 カローラ（トヨタ） ヤリス（トヨタ） 3 ヤリス（トヨタ） *タント（ダイハツ） 4 *スペーシア（スズキ） カローラ（トヨタ） 5 シエンタ（トヨタ） シエンタ（トヨタ） 6 ノート（日産） *スペーシア（スズキ） 7 *タント（ダイハツ） *ムーヴ（ダイハツ） 8 *ハスラー（スズキ） ノート（日産） 9 フリード（ホンダ） ルーミー（トヨタ） 10 プリウス（トヨタ） プリウス（トヨタ）

「*」は軽自動車

日本自動車販売連合会と全国軽自動車協会連合会のデータを基に編集部作成

バナー写真 : N-BOXシリーズ（ホンダ提供）