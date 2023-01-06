2022年の新車販売台数は420万台と1977年以来、45年ぶりの低水準となった。世界的な半導体不足が長引いたことが影響した。
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が発表した2022年の国内新車販売台数の総計は420万1321台となり、前年比5.6%減と4年連続のマイナス。登録車は前年比8.3%減の256万3184台。軽自動車も0.9%減の163万8137台と振るわなかった。世界的な半導体不足が長期化したことで、各社とも工場の休止や減産に追い込まれたことが影響した。東日本大震災で販売が大きく落ち込んだ2011年の421万219台をも下回り、1977年以来、45年ぶりの低水準となった。
主なブランド別の2022年の新車販売台数
|年間販売台数
|前年比増減率
|トヨタ
|1,247,585
|▲12.4
|スズキ
|602,721
|▲0.9
|ダイハツ
|575,559
|0.6
|ホンダ
|568,003
|▲2.0
|日産
|449,458
|▲0.5
|マツダ
|161,308
|2.5
|スバル
|100,858
|▲0.5
|三菱自
|90,555
|16.6
|全ブランド
|4,201,321
|▲5.6
日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会のデータを基に作成
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