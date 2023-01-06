2022年の新車販売台数は420万台と1977年以来、45年ぶりの低水準となった。世界的な半導体不足が長引いたことが影響した。

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が発表した2022年の国内新車販売台数の総計は420万1321台となり、前年比5.6%減と4年連続のマイナス。登録車は前年比8.3%減の256万3184台。軽自動車も0.9%減の163万8137台と振るわなかった。世界的な半導体不足が長期化したことで、各社とも工場の休止や減産に追い込まれたことが影響した。東日本大震災で販売が大きく落ち込んだ2011年の421万219台をも下回り、1977年以来、45年ぶりの低水準となった。

主なブランド別の2022年の新車販売台数

年間販売台数 前年比増減率 トヨタ 1,247,585 ▲12.4 スズキ 602,721 ▲0.9 ダイハツ 575,559 0.6 ホンダ 568,003 ▲2.0 日産 449,458 ▲0.5 マツダ 161,308 2.5 スバル 100,858 ▲0.5 三菱自 90,555 16.6 全ブランド 4,201,321 ▲5.6

日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会のデータを基に作成

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