一億総中流の時代の文学：小松左京から渡辺淳一、村上春樹へ大ヒットのエンタメ作品

「昭和100年」を振り返る50冊

米社会学者エズラ・ヴォーゲルによる『ジャパン・アズ・ナンバーワン』が翻訳出版されたのは昭和54（1979）年のことである。昭和40年代後半から60年代にかけて、絶好調の日本経済は世界を席巻するようになり、空前のバブル時代に突入。文壇では娯楽色にあふれた作品が数々ベストセラーになる中で、昭和は終焉（しゅうえん）に向かう。

「何が世界に肩を並べる日本か、という気持ち」

小松左京（1931-2011）は、昭和36（1961）年に作家デビューし、次々とSF作品を世に送り出す。『日本沈没』（昭和48＝1973＝年）は発売後、たちまち400万部を超える大ベストセラーとなった。

物語は、現在でも通用する火山・地震学の科学的知識を正しく踏まえたものだ。小笠原諸島にある無人島が、一夜にして海に沈んだ。深海潜水艇の操縦士、小野寺は異端の地球物理学者・田所博士とともに、海底を探索。博士は、日本海溝に不気味な異変が起こっていることを突き止める。

以後、日本各地で地震や火山噴火が頻発し、ついには第2次関東大震災が首都圏を襲い、富士山大噴火に至る。日本列島全体の沈没が避けられない事態となって、政府は密かに国民の海外移住をオーストラリアなど各国に打診するが──。

著者は執筆動機について「日本人は高度経済成長に酔い、浮かれていると思った。あの戦争で国土を失い、みんな死ぬ覚悟をしたはずなのに、その悲壮な気持ちを忘れて、何が世界に肩を並べる日本か、という気持ちが私の中に渦巻いていた」（『小松左京自伝──実存を求めて』日本経済新聞出版社）と記している。

小松は、14歳のときに空襲で瓦礫（がれき）となった兵庫県西宮市で終戦を迎えた。SFの枠を超えた本作には、日本沈没に至る大スペクタクルはむろんのこと、随所に読みどころがある。大災害に襲われたとき、人はどう行動するのか。日本人を受け入れる外国はあるのか。切羽詰まった場面は興味深いもので、今日でも日本を取り巻く状況は変わっていない。

「メディアミックス」で一世を風靡（ふうび）した大ベストセラー

今でこそ「メディアミックス」という手法は当たり前だが、森村誠一（1933-2023）の『人間の証明』（昭和51＝1976＝年）の爆発的なヒットはその元祖であった。出版と映画、音楽がタッグを組み、大々的な宣伝によって観客動員につなげる。相乗効果で原作も大ベストセラーとなり、一斉を風靡（ふうび）した。

映画のCMで流れたナレーション「母さん、僕のあの帽子、どうしたでせうね？」は流行語になったが、もとは西条八十（さいじょうやそ）の「麦わら帽子」の詩の一節で、本作の重要なモチーフである。映画は松田優作、岡田茉莉子が主演、ジョー山中が歌った「人間の証明のテーマ」も大ヒットした。

都心の高級ホテルの42階にあるスカイダイニングルームに止まったエレベーターの中で、胸にナイフを突き立てられた黒人の死体が発見される。彼は夜間に人気のない近くの公園からタクシーに乗り、自力でここまでたどり着き、息絶えた。公園で古びた麦わら帽子が発見され、同時刻に立ち去った女性がいた。

パスポートから、黒人はニューヨークのスラム街の住人と判明する。貧しい青年は、なぜ、日本を訪れ、ホテルの最上階を目指したのか、捜査は難航する。登場人物たちは暗い過去と、悲劇に引き寄せられる宿命を背負っていた。

著者は、「今日では親が実子を死に至らしめる事件が頻発している。自分の過去を隠すために、わが子を殺そうとした母親からこのミステリーはスタートする。ある意味では、今日の世情に通底しているような物語である」（文庫新装版のあとがき）と書いている。

男女の性愛を描いた「最後の文士」

かつて銀座に「文壇バー」と呼ばれた店が何軒かあり、夜な夜な、名だたる作家が繰り出したものである。彼らが「文士」と称されていたのは昭和の時代まで。粋な着物姿で銀座を闊歩（かっぽ）した渡辺淳一（1933-2014）は、「文士」に属した最後の作家であった。

渡辺は、北海道の出身。札幌医科大学を卒業後、同大学病院で心臓外科医として勤務、地元の同人誌に寄稿する作家でもあった。昭和44（1969）年、同病院で執刀手術した和田寿郎教授の心臓移植に疑義を唱え、退職。上京して作家生活に入る。

初期には医学に材を得た小説を数々発表し、その後、銀座や京都を舞台にした大人の恋愛小説に軸足を移していく。亡くなるまで書き続けた渡辺のあくなき関心は、男女の「性愛」であった。渡辺文学の集大成が、平成9（1997）年、流行語にもなった『失楽園』だろう。

『化身』（昭和61＝1986＝年）は、文芸評論家で50歳を目前にした離婚歴のある秋葉と、銀座のクラブで働く23歳の霧子との出会いと別れまでを描いた物語である。

北海道出身で銀座のホステスになりたての霧子は、田舎のOL風の服装で、「鯖（さば）の味噌煮が食べたい」と言った。しかし、秋葉は原石のような美しさを秘めた霧子を見初め、自分の手で彼女を理想の女性に仕立て上げようとする。秋葉の援助で霧子は洗練され、性の快楽に目覚めていく。

本作の読みどころは、霧子が変貌していく様と、男女の性愛の違いを秋葉の視点で描いたところにある。秋葉は年齢差を気にして霧子との結婚に踏み切れない。やがて霧子は、一人の女性として自立を考える──。

本作は、著者が作家として脂の乗り切った頃に執筆された。銀座で浮名を流した渡辺の素顔は、優しさと包容力にあふれ、男女を問わず人を惹きつける艶（つや）があった。主人公の秋葉はご本人そのものであったと思う。渡辺は、昭和から平成にかけて、間違いなく文壇の第一線で活躍する流行作家であった。

女性の欲望、虚栄心、嫉妬をあけすけに描く

今なお現役の流行作家で、文壇でも一目置かれる第一人者と言えば林真理子（1954-）をおいて他にはいないだろう。コピーライターとして活動していた彼女は、昭和57（1982）年に出版したエッセイ集『ルンルンを買っておうちに帰ろう』がベストセラーとなり、小説家に転じる。昭和61（1986）年、『最終便に間に合えば』『京都まで』の短編2作で直木賞を受賞した。

『最終便に～』の主人公は、新進の造花デザイナーとして脚光を浴びる独身のキャリアウーマンである。仕事で訪れた札幌で、かつて深い関係にあったが捨てられた男と再会。食事をし、空港まで向かうタクシーの中で男は手を握る。口説かれて彼女は優越感に浸るが、最終便に間に合うのか。

『京都まで』の主人公は、やり手のフリー編集者。恋愛経験はあるが、今では同業者の女友達とぜいたくで満ち足りた生活を謳歌（おうか）している。ある時、仕事先で京都に住む年下の男性と甘美な恋に落ち、関西に出張するたび逢瀬を重ねる。ところが、彼女の思いはとんだ勘違いであったのだ。

林は登場人物を通して、女性の表と裏の顔、ぜいたくでおしゃれな暮らしへの欲望や、男性に美しく見られたいという虚栄心、同性への嫉妬といった感情をあけすけに描いていく。その時代の流行を取り入れ、あえて通俗的に書き切っているところにリアリティがあって読者の興味をそそるのである。

しかし林の作家としての才能はそれだけにとどまらず、歴史物や伝記、社会問題へと執筆の幅を広げていく。彼女を知る担当編集者は「若い頃はシャイで人見知りでしたが、好奇心旺盛でさまざまなジャンルに挑戦していった。第一線でいられる彼女のすごみは、貪欲な向上心」と語るのだ。

「僕」は「完璧な耳」の彼女と羊を探し出す旅に出た

昭和の文学の掉尾（とうび）を飾る作家といえば、村上春樹（1949-）ということになる。その作品群は、世界中で翻訳され、毎年のようにノーベル文学賞候補に擬せられているが、ご本人にすれば周囲の期待と喧噪に「やれやれ」「うんざりした」という気分であっただろう。

村上春樹は早稲田大学文学部卒業後の昭和54（1979）年に書いた短編『風の歌を聴け』と、翌年の『1973年のピンボール』が芥川賞候補となった。この連作の主人公となる「僕」と、故郷の海辺の街の「ジェイズ・バー」で知りあった金持ちの息子「鼠」が続いて登場する長編『羊をめぐる冒険』（昭和57＝1982＝年）で人気が沸騰する。

短編2作を読んでから本書を手にした方が、物語はより味わい深いだろう。『風の歌～』では、1970年の20代最後の夏を迎えた主人公の「僕」が、「鼠」とともに故郷の海辺の街で過ごし、生い立ちや女の子との出会いを振り返っていく。

『1973年～』は、「僕」と「鼠」の物語が交互に進んでいく。「僕」は双子の姉妹と同棲し、友人と翻訳を専門とする小さな事務所を開いている。一方、「鼠」は、無為な生活を送り、ジェイズ・バーに入り浸っていた。ある日、「僕」はかつて熱狂して遊んだ記憶がよみがえり、今は廃番になっているマニアックなピンボール・マシーンを探し当てることに奔走する。

続く『羊をめぐる冒険』では、翻訳から広告まで事業を拡張した「僕」は、PR誌の表紙に何気なく使った北海道の羊牧場の写真をめぐり、やっかいな出来事に巻き込まれていく。浮気が原因で離縁された「僕」には、「完璧な耳」の耳のモデル兼アルバイト校正者兼高級コールガールの21歳のガールフレンドがいる。

ある大物右翼の先生が死にかけていた。彼の秘書から、写真の羊の群れの中にいる背中に「星形の斑紋」のある１頭を見つけるよう強要される。特殊な羊は裏社会を支配する先生の絶大な権力と関係がある。写真は、失踪中の「鼠」から送られてきたものだった。「鼠」は羊の秘密を知っているのか。「僕」は「完璧な耳」の彼女と羊を探し出す旅に出た──。

著者は本作で、長編小説を書き切る鉱脈を探り当てたと思う。『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』『ねじまき鳥クロニクル』と続く長編でも、現実と非現実の世界をパラレルに描き分けながら、最後は2つの物語が嚙み合うようにひとつの真実に迫っていく。そのミステリー仕立ての展開に、読者は魅了されるのである。

昭和の終わり、人々がバブルの狂乱に翻弄（ほんろう）される一方、そこから距離を置きたいと考える人たちもいた。村上春樹もそうであっただろう。そんな彼の生き様を反映した作品に読者は共感した。「僕には書くべき自分の物語があり、用いるべき自分の文体があった。あとは力をためて、ただ書き進めていくだけだった」（『雑文集』）と著者は記している。村上ワールドは、この後、平成の文学界をリードしていくことになる。

【昭和40年代後半～60年代の10冊】

『日本沈没』（昭和48年）、小松左京

『人間の証明』（昭和51年）、森村誠一

『限りなく透明に近いブルー』（昭和51年）、村上龍

『吉里吉里人』（昭和56年）、井上ひさし

『窓際のトットちゃん』（昭和56年）、黒柳徹子

『羊をめぐる冒険』（昭和57年）、村上春樹

『最終便に間に合えば』（昭和60年）、林真理子

『化身』（昭和61年）、渡辺淳一

『サラダ記念日』（昭和62年）、俵万智

『ノルウェイの森』（昭和62年）、村上春樹

バナー写真：左から渡辺淳一（共同）、村上春樹（AFP時事）、林真理子（時事）