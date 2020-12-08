今日は何の日：12月8日

今日は何の日：On This Day in Japan

太平洋戦争始まる

1941（昭和16）年 12月8日未明(現地時間7日朝)、日本海軍が米国ハワイ州オアフ島の真珠湾米軍基地を奇襲し、太平洋戦争が開戦。

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その他の出来事

1945（昭和20）年 連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）が国民に戦争の真実を伝える目的で、全国の新聞に太平洋戦争史を連載させる。

1945（昭和20）年 日本共産党ほか5団体が主催する戦争犯罪人追及人民大会が東京・神田の共立講堂で開催され、1000余名におよぶ戦争犯罪人のリストを発表。

1995（平成7）年 福井県敦賀市にある日本原子力研究開発機構の高速増殖炉原型炉「もんじゅ」で、冷却系配管からナトリウムが漏えいする事故が発生。核燃料サイクルの実用化に向けて、新型転換炉原型炉「ふげん」と共に開発が進められたものの、事故や不祥事が相次ぎ、2016年12月21日に廃炉が正式決定された。

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2004（平成16）年 政府は北朝鮮による日本人拉致問題で、北朝鮮側が「横田めぐみさんのもの」と説明して渡した遺骨について、DNA鑑定の結果別人のものだったと発表。同日、北朝鮮に鑑定結果を伝え、厳重に抗議した。

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2018（平成30）年 在留資格を新設して外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法が参院本会議で、自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。施行は2019年4月1日。

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