Последний экземпляр японского волка был добыт более сотни лет назад, в 1905 году, и с тех пор научных подтверждений его существования нет. Животное считается полностью истребленным. Вызывает удивление то, что в горном регионе от Окутитибу до Окутамы, в старину изобиловавшем волками, и сегодня имеется немало свидетельств очевидцев о встречах со зверями, напоминающими волков. Если волки – звери, символизирующие силу дикой природы, – быть может, еще существуют в местах, непосредственно граничащих с западной стороной огромного Токио, то не дает ли это нам шанс заметить что-то очень важное – то, что все больше утрачивают обитатели современных мегаполисов? Задаваясь этим вопросом, фотограф Хаяси Митико всматривается во взаимоотношения человека и волка.

В Японии тоже когда-то жили волки. Японский архипелаг лишен обширных равнин, но изобилует гористой местностью с многочислеными подъемами и склонами. Жители горных селений, побаиваясь волков, временами нападавших на пеших и даже конных путников, вместе с тем поклонялись им, считая волка зверем, наделенным сверхъестественными способностями, который истребляет оленей и кабанов, уничтожающих сельскохозяйственные культуры, и даже оборотнем, близким к горным божествам.

С тех пор как последний экземпляр такого японского волка был добыт 23 января 1905 года в деревне Хигасиёсино префектуры Нара, ввиду отсутствия научных подтверждений существования данное животное считается полностью истребленным. Между тем и в наши дни не иссякают рассказы людей, утверждающих, что они либо видели зверя собственными глазами, либо слышали в горных уголках волчий вой, а есть и такие, кто верит в существование японских волков и занимается их поисками.

Я очень удивилась, когда узнала, что множество сообщений о встречах с волками поступает с территории от Окутитибу до Окутамы – горной местности, расположенной непосредственно с западной стороны от Токио, где издревле бытовало множество поверий, связанных с волками. Не станет ли для нас, обитателей мегаполиса, вероятность того, что волки, символизирующие живую силу дикой природы, все еще существуют, поводом обратить внимание на что-то очень важное, постепенно утрачиваемое обитателями больших городов, и возродить эту связь?

Желание, чтобы волки и сейчас жили в горных уголках Японии, стало для меня – человека которому в жизни не довелось воочию повстречаться с волком, сродни молитве, и я не прекращаю поисков этого «незримо присутствующего» зверя.

Легенды о «провожающих волках», которые сохранились во многих местах Японии, доносят до нас смешанное чувство признательности к волку как животному, которое охраняет запоздалых путников от ночной нечисти, и вместе с тем страха к хищнику, который бросится и съест того, кто оступится и упадет. Так каким был в действительности этот зверь – японский волк? И как японцы ладили с волками в стародавние времена?

Мне доставляет большую радость возможность донести до людей частицу знания о душе древних японцев, сосуществовавших с загадочными японскими волками – зверями, вызывавшими у человека чувства почтения и страха.

В этот день я впервые оказалась в горах Титибу вместе с Яги Хироси – представителем Общества поисков японского волка, который сказал мне: «Поступило сообщение о встрече с животным, похожим на волка». Когда моему взору открылся бассейн реки Аракава, я вдруг осознала: «Быть может, волки и сейчас наблюдают отсюда за раскинувшимися внизу людскими поселениями»

В горном массиве Титибу в верховьях реки Аракава насчитывается более двух десятков посвященных волку синтоистских святилищ, которые оберегают почитателей от пожара, воров, встреч с четвероногими хищниками и т. п.

В горах, где расположено синтоистское святилище Мицуминэ, – месте, известном связанными с волками поверьями, сохранилась хижина, где жило семейство, которое трудилось в лесу на это святилище

Поскольку волки, захватив добычу, пожирают ее вместе со шкурой и костями, случается так, что кость застревает в волчьей глотке, причиняя боль, и тогда в поисках помощи волк идет на поклон к человеку. И если деревенский житель, сжалившись, засовывает руку в волчью пасть и вынимает кость, то волк благодарно склонят пред ним голову, а в последующие дни с благодарностью приносит ему часть своей добычи – пойманную в горах птицу, оленью ногу и т. п. (народное поверье).

Тропа к дальнему павильону святилища Мицуминэ. Сообщают, что где-то поблизости люди слышали волчий вой

Каменная статуя волка в синтоистском святилище Сироминэ

Часто случалось, что с наступлением темноты волки шли по пятам за человеком, пришедшим по своим делам в горы и замешкавшимся с возвращением до темноты. Люди верили, что волк бросится на тебя, если оступишься и упадешь, и спешили поскорее вернуться, ни в коем случае не оступившись. При благополучном возвращении к дому или родной деревне, они считали, что присутствие волка защитило их на обратном пути от ночной нечисти, и со словами «Спасибо, дальше можно не провожать» люди оставляли в благодарность пожертвование – немного соли или каши из красной фасоли (народное поверье)

Волчий череп использовался как амулет для защиты от злых духов и средство для исцеления

Череп волка хранится в качестве семейной реликвии в одном фамильном доме в районе Синадзава города Титибу префектуры Сайтама. Этого волка застрелил из ружья в эпоху Эдо предок семейства за пять поколений до нынешнего. Череп передается по наследству вместе с наказом о том, что в знак раскаяния за убийство волка с использованием ружья с тех самых пор всем наследникам настрого запрещено охотиться на волков.

Сколы на черепе объясняются тем, что с эпохи Тайсё и вплоть до начала эпохи Сёва череп давали на время другим семьям в качестве амулета, изгоняющего оборотней-лисиц и прочую нечисть, а кроме того, использовали в качестве жаропонижающего средства при болезнях, изготавливая из соскобленной кости целительный питьевой отвар.

Лет 60 назад двое отправились летом на ночную рыбалку на реке Такигава в горах Окутитибу, а возвращаясь по лесной тропе увидели, как 6-7 волков один за другим перебежали тропу совсем рядом от них

Вид на восточные склоны гор Титибу со стороны Окумия Ёхайдэн в синтоистском святилище Мицуминэ. За горами открывается равнина Канто, выходящая к Токийскому заливу

Рассказ Хироси Яги

Дело было в одну из ночей лета 1969 года, когда стояла полная луна. Яги, которому в то время было 19 лет, работал смотрителем горной хижины в Наэба префектуры Ниигата. Однажды он направлялся с 30-килограммовым мешком риса из дома на горном склоне в хижину, расположенную на вершине. Вдруг он услышал вой животного, похожий на волчий, и в страхе поспешил вернуться в дом на склоне, где просидел до самого утра.

Наутро он вновь отправился с провиантом к хижине на вершине, но из-за задержки опоздал на автобус, которым должен был ехать обратно к подножию горы. Именно в этот день по пути с горы автобус попал в аварию и упал с обрыва. Узнав об этом, Яги почувствовал, что волчий вой оказался для него спасительным предупреждением. С того случая летней ночью он на протяжении почти 55 лет верит в существование и продолжает исследовать и искать японского волка.

Четырнадцатого октября 1996 года около 4 часов пополудни в горах Титибу Яги наконец довелось столкнуться со зверем, которого он так долго искал, и даже сделать удачную фотографию. Снимок оценил авторитет в области исследований японского волка – ныне покойный Имаидзуми Ёсинори, определив наличие 12 признаков сходства с особью японского волка в голландском Лейдене, и животному на снимке было присвоено наименование «дикая собака Титибу».

После того, как Яги опубликовал собственноручно сделанный снимок, он получил более 200 сообщений от очевидцев и рассказов о встречах с волками. В 2010 году Яги основал некоммерческую организацию «Общество поисков японского волка» и вместе с товарищами по этому объединению до сих пор еженедельно отправляется в горы на продолжение поисков, в которых используются 80-90 камер, установленных в горах Окутитибу.

В мае 2002 года в бассейне реки Накацу в горах Окутитибу Яги обнаружил семи-восьмисантиметровые следы животного из семейства псовых, а также клочки шерсти и остатки свежесъеденного японского серау. У него возникло леденящее ощущение присутствия за спиной опасного зверя, такое сильное, что, по собственному признанию Яги, он не мог заставить себя обернуться

Фрагмент верхней челюсти молодого японского волка, по утверждениям, добытого рядом с горой Мицуминэ в горах Окутитибу. Покрыт лаком. Хранится в качестве семейной реликвии в фамильном доме в районе Касивара города Саяма префектуры Сайтама. По семейному преданию, челюсть принесла в дом в своем приданном бабушка, получившая ее от предков, которым челюсть досталась в дар от местного правителя

Вид на полную луну с вершины горы Минояма в городе Титибу. На этой горе есть место, именуемое «собачьей падью». Утверждают, что там было логово, в котором волки выводили потомство

По мотивам святилища, в котором хранился череп волка, был изготовлен фотоальбом из двух частей в шкатулке

В мае 2016 года я приняла участие в мастер-классе фотоальбомов ручного изготовления Photobook as Object, который проводился в токийской фотогалерее Reminders Photography Stronghold, после чего продолжила поиск путей передачи читателю визуального образа истории поклонения незримо присутствующему зверю. В январе 2017 года, я приступила к продаже по предварительным заказам художественной книги «Японский волк: страж тропы» (Hodophylax: The gurardian of the path). При работе над этим сборником фотографий, подсчитав, что со времени, когда в январе 1905 года был добыт последний японский волк, прошло 111 лет, я решила выпустить данную книгу ограниченным тиражом ровно в 111 экземпляров.

В прошлом году были опубликованы новые результаты исследований, в ходе которых за последние годы с использованием технологии расшифровки генетического кода древних образцов ученые установили происхождение японского волка. А в ходе деятельности Яги и его единомышленников по поиску волков осенью 2018 года было установлено, что микрофон одной из камер, установленных в горах, записал вой. Сравнительный анализ в Японском НИИ звука показал, что записанные звуки чрезвычайно схожи с воем лесного волка, и специалисты пришли к выводу о том, что эти звуки с большой вероятностью издавал небольшой волк. Остается с нетерпением ждать дальнейшего развития событий.

Мой сборник фотографий уже полностью продан, и теперь я мечтаю когда-нибудь выпустить его массовым тиражом.

Фотография к заголовку: фрагмент верхней челюсти волка, бережно хранимый в качестве семейной реликвии в фамильном доме в районе Касивара города Саяма префектуры Сайтама (© Michiko HAYASHI)