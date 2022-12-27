Сисидзима: затерянный во времени остров природных чудес

Советы путешественнику: 12 малых островов Японского архипелага

Путеводительпо Японии

С небольшого острова Сисидзима открывается прекрасный панорамный вид на Внутреннее море Сэто. Здесь также можно совершить путешествие во времени и окунуться в атмосферу Японии прошлых лет.

Домики для мёртвых

Крошечный остров Сисидзима во Внутреннем море Сэто в префектуре Кагава полон захватывающих сюрпризов. Стоя на палубе парома, который приближается к порту, я с любопытством разглядываю ряды странных маленьких домиков, зажатых между домами нормального размера, стоящих вдоль береговой линии. Выйдя на сушу, я нахожу расклеенные в разных местах информационные листовки, которые сообщают, что миниатюрные постройки являются домами для мёртвых.

Сейчас в Японии умерших практически повсеместно кремируют, но в прошлом жители островов Сиваку, к которым принадлежит Сисидзима, мёртвых хоронили в земле. На Сисидзиме у умерших обычно было две могилы: одна возле гавани, где были захоронены останки, а другая, служившая для религиозных целей, находилась в местном буддийском храме, расположенном в глубине острова. Со временем большинство жителей отказались от установки ритуальных надгробий вдоль крутых тропинок, ведущих к ныне опустевшему храму, и вместо этого приходят к небольшим домикам на набережной, чтобы засвидетельствовать своё почт



Маленькие могилы, напоминающие кукольные домики, стоят у побережья

Компактные могилы на Сисидзиме представляют собой простые сооружения, обычно изготовленные из простого дерева и окрашенные яркой краской, предназначенной для покраски лодок. Хотя могилы и не предназначались для роли туристических достопримечательностей, они представляет собой красочное зрелище, на которое стоит посмотреть.

Путешествие в прошлое

В середине девятнадцатого и начале двадцатого веков за счёт развитого сельского хозяйства и рыболовства на Сисидзиме проживало около 1000 жителей, но по мере развития в Японии послевоенной экономики семьи уезжали на материк, и сегодня постоянно живут на острове менее 20 человек. Однако на крошечный остров по-прежнему по выходным и праздникам съезжается немало туристов, многие из которых приезжают посмотреть на гигантское камфорное дерево, расположенное на противоположном конце острова.

Дерево, которое местные жители называют оо-кусу, «великая камфора», находится в 15 минутах ходьбы от порта по тропе, местами отмеченной нарисованными от руки указателями. Отказавшись от трости, предназначенной для пеших прогулок туристов, я отправился по крутым улочкам деревни. Проходя по узким извилистым дорожкам, легко понять, почему на острове нет машин. Старые дома и магазины сохраняют очарование старины, хотя многие из них обветшали и рушатся. Этот район служил местом съёмок фильмов, в том числе одной из частей многолетней серии фильмов «Трудно быть мужчиной» (Отоко ва цурай ё).



Старинные здания на узких улочках острова

Подойдя к старой камфоре, я присоединяюсь к горстке других посетителей, которые восхищаются огромными размерами почтенного дерева. Оно действительно впечатляет, высота дерева окружностью 12 метров составляет около 40 метров. Глядя сквозь раскидистые ветви, я понимаю, почему многих людей тянет на этот отдалённый остров.



Раскидистые ветви древней камфоры на острове Сисидзима

Возраст оо-кусу оценивается примерно в 1200 лет, и в это несложно поверить, глядя на прочные ветви, отходящие от крепкого ствола. Прошлый оползень завалил нижнюю часть дерева, скрыв крепкие верхние корни, которые у таких старых экземпляров обычно видны. Также говорят, что это давнее бедствие уничтожило крошечную деревню, которая стояла на этом месте, из-за чего здесь несколько печальная атмосфера.

Жители острова построили на холме над деревом зону отдыха, где посетители могут полюбоваться панорамным видом на море и соседние острова, Большой мост Сэто, горы и фабрики Сикоку.



Вид на Внутреннее море Сэто со смотровой площадки Кусу

Местные деликатесы

На Сисидзиме проводится множество мероприятий, таких как мини-концерты и блошиные рынки, где посетители могут попробовать местный деликатес тягаю. Это разновидность тёплой рисовой каши, которую традиционно готовят, заливая приготовленный рис чаем, смешивая его со сладким картофелем и бобами (сорамамэ). В блюде используется местный сорт чая под названием гоиситя, который готовится из ферментированных чайных листьев, что придаёт ему особый вкус. Несмотря на несколько необычный вкус, я влюбился в тягаю. До того, как на Сисидзиму начали подавать питьевую воду из материковой части Сикоку, местные жители готовили кашу на колодезной воде. Местная жительница Уэда Томико вспоминает, что вода имела солоноватый вкус, который, по её словам, подчёркивал характерные черты гоиситя.

Острова Сиваку раньше были одним из немногих мест, где пили гоиситя, который производится в отдалённом районе префектуры Коти, и несколько лет назад жители обнаружили, что их запасы находятся под угрозой, поскольку последний оставшийся производитель был на грани банкротства. К счастью, производство восстановилось после того, как было обнаружено, что чай обладает особой пользой для здоровья, однако при этом растущий спрос среди людей, заботящихся о своем здоровье, привёл к десятикратному увеличению цены чая.



Ферментированные чайные листья гоиситя

■Общая информация

Как добраться: на автобусе от станции Такума линии JR Ёсан примерно десять минут до станции Такума тёся, потом нужно немного пройти пешком до порта Мияносита. Ежедневно отправляется около трёх паромов, поездка до Сисидзимы занимает около 20 минут.

Площадь: 0,74 квадратных километра

Население: 17 человек

Репортаж, текст и фотографии Nippon.com

Фотография к заголовку: 1200-летнее дерево оо-кусу. Все фотографии сделаны автором

Статьи по теме