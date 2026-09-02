Фольклорный фотограф Хага Хидэо и сохранение сельскохозяйственных ритуалов Иваки в префектуре Фукусима для будущих поколений

Фотографии исчезающих народных обычаев

Путеводительпо Японии

Летом 2026 года в регион Иваки передали коллекцию фольклорных фотографий, которые с 1950-х годов в префектуре Фукусима фотографировал Хага Хидэо. Местные жители уже начали использовать эти ценные свидетельства исчезающего традиционного образа жизни и культуры.

Вера в бога рисовых полей, приносящего изобилие

Хага Хидэо, пионер японской народной фотографии, стал профессиональным фотографом только в 31 год, работая переводчиком в информационном агентстве. Переломный момент наступил в конце 1952 года, когда его компания распалась, и он потерял работу. Чтобы поднять себе настроение, он посетил родину своего отца, остановившись в доме родственников в деревне Ватанабэ, район Исики, префектура Фукусима (сейчас – пос. Ватанабэ-тё, город Иваки). Там он познакомился с новогодними обычаями, передаваемыми из поколения в поколение среди крестьян.

В сельской местности незадолго до периода стремительного экономического роста ещё сохранялась простая вера в бога рисовых полей. В начале нового года глава семьи или старший сын приветствовали «бога Нового года», приносящего обильный урожай, используя солому от нового урожая в качестве сосуда (фотография к заголовку, слева). Считалось, что этот бог возвращается к людям весной, спускается на рисовые поля, чтобы рис созрел, и после сбора осеннего урожая вновь возвращается в горы.

Хага был вдохновлён тем, как люди ощущали присутствие невидимого бога и молились о хороших природных условиях. Он стал фотографировать ритуалы приветствия богов, а также ритуальные орудия и подношения, совершаемые с искренней преданностью. Погружаясь в эту первобытную духовную культуру, он обратил свой взгляд на концепцию марэбито, «странника» (или божества как странника), которую он почерпнул у фольклориста Оригути Синобу во время учёбы в университете.



Мамэура, гадание по бобам в ночь на 14 января. Двенадцать соевых бобов кладут в очаг, и по тому, как они обжариваются, предсказывают погоду (фотографировал Хага Хидэо)



Внутри хижины главные – дети, они поют благопожелательные ториои-ута, «песни преследования птиц», молясь о богатом урожае, и едят одэн (фотографировал Хага Хидэо)

Сохранение традиций Иваки, родины японской фольклорной фотографии

Записи из Иваки украшают первые страницы его первого фотосборника «Боги полей: японские рисоводческие ритуалы» (Та-но ками нихон-но инасаку гирэй, изд-во «Хэйбонся», 1959). В предисловии Хага описывает свои намерения, стоящие за этими фотографиями, следующим образом:

Наши предки жили, выращивая рис, на протяжении 2000 лет. За это время не было ни дня, чтобы они не молились о богатом урожае. Из этих молитв среди земледельцев возникла вера в «бога рисового поля», и были установлены ритуалы выращивания риса. Многие японские обычаи, ежегодные мероприятия, праздники, исполнительские искусства и мифы находятся под влиянием веры в бога рисового поля. Ритуалы выращивания риса в нашей стране являются одним из ключей к пониманию нашего образа жизни и социальной структуры… Собранные здесь ритуалы существовали с 1953 по 1957 год и представляют традиционное общество, где вера, производство и развлечения были переплетены и осуществлялись одновременно. Сейчас мы вступили в эпоху науки, когда богатый урожай возможно получить без силы бога рисового поля. Достижения в сельскохозяйственных технологиях и модернизация сельской жизни быстро разрушают это общество, где эти три элемента были неразличимы. Сейчас – последние времена, когда можно зафиксировать ритуалы выращивания риса.

Как он и предсказывал, ритуалы выращивания риса по всей Японии упростились или исчезли. С другой стороны, праздники Мибу-но Ханадауэ в префектуре Хиросима и Окуното-но Аэнокото в префектуре Исикава, оба посвящённые божествам полей та-но ками, впоследствии были зарегистрированы в ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие, что подтверждает их ценность. Хага продолжал сохранять эти «народные обычаи, которые следует сохранить для будущего», и скончался в возрасте 101 года.

В Иваки, отправной точке фольклорной фотографии Хаги, сейчас наблюдается упадок сельских традиций, и предпринимаются усилия по их сохранению. В центре этих усилий находится Музей фольклора города Иваки, который с момента своего открытия в 1999 году собирает и выставляет различные материалы, связанные с местной жизнью.

На обширной территории музея расположены пять традиционных домов с соломенными крышами, которые были перевезены из разных частей города, воссоздавая сельскую местность прошлой эпохи. Внутри зданий выставлены предметы быта той эпохи, а посетители даже могут поучаствовать в сельскохозяйственных работах на полях. Ученики начальных школ города посещают музей в рамках своей учебной программы, а по выходным регулярно проводятся мастер-классы, где жители могут узнать о местной жизни и культуре.



Постоянная экспозиция, демонстрирующая жизнь от эпохи Эдо (1603-1868) до наших дней (фотография Удзавы Акихико)



В деревне собирают предметы народного промысла, такие как куклы-обереги о-нингё сама (слева), из разных мест в городе (фотография Удзавы Акихико)



Выставка старинных домов, построенных в период с конца эпохи Эдо до начала эпохи Мэйдзи (фотография Удзавы Акихико)



Интерьер также практически не изменился с тех пор (фотография Удзавы Акихико)



На выставке также представлены цветы из рисовых лепёшек, сделанные детьми (фотография Удзавы Акихико)



Вверху – исполнение народного танца дзянгара нэмбуцу одори во время праздника О-Бон. Внизу – изготовление новогодних украшений в рамках практического обучающего мероприятия (предоставлено Музеем традиционной жизни города Иваки)

Летом 2026 года Хага Хината, старший сын Хаги Хидэо, передал в Фольклорную деревню данные с 46 рулонов плёнки, снятых в городе, в надежде на то, что они будут использованы для местного образования. Вскоре они обнаружили народное исполнительское искусство, исчезнувшее более 30 лет назад, и представили ценные фотографии этого искусства на специальной выставке этим летом.

Куратор Ота Юя говорит: «Фотографии, запечатлевшие сельский пейзаж Иваки в период сразу после войны, чрезвычайно редки и имеют большое научное значение». Например, фольклорист Сэки Кэйго, увидев фотографию ритуала нару-ки-дзэмэ (фотография к заголовку, справа), во время которого о фруктовое дерево стучат топором, молясь об обильном урожае, сказал: «Я знал это на словах, но впервые увидел, как это выглядит на самом деле».

Специальная осенняя выставка будет посвящена соломе и представит фотографии «Нового года» и «птичьих домов» из подаренной коллекции. Кроме того, фотографии будут использованы в качестве материалов для образовательных программ в школах, а также их разместят в «Цифровом музее Иваки», который предоставляет доступ к культурным ресурсам онлайн. Хината говорит: «Я очень дорожу фольклором, который фотографировал мой отец, и я очень рад, что поделился им с фольклорной деревней».



Вверху – Хага Хината передаёт данные с фотографиями Ядзиме Такаюки (слева), директору музея; внизу – на специальной выставке «Народное исполнительское искусство Иваки» (проходит до 27 сентября 2026 г.) представлена ​​фотография «Процессия Якко гёдо в Накакамадо», сделанная в 1960 году (фотография Удзавы Акихико)



Посёлок Камикамадо, где Хага снимал новогодние торжества в 1953 году. Здесь продолжают выращивать рис, хотя полей стало меньше (вверху – Хага Хидэо, внизу – Удзава Акихико)

Сохранение богатства народных традиций

Хага Хината также посетил Музей префектуры Фукусима в городе Айдзувакамацу и передал в дар коллекцию со всей префектуры, состоящую из фотографий со 138 плёнок. Этот музей в своё время проводил выставку, гастролировавшую по всему миру с 2012 года после Великого восточно-японского землетрясения, где экспонировались в том числе работы Хаги Хидэо.

На церемонии передачи экспонатов Осато Масаки, куратор, отвечающий за фольклор, продемонстрировал запечатлённые на фотографиях ремесленные и ритуальные предметы. Он пояснил: «Фотографии наряду с подлинными артефактами важны для объяснения традиционных ритуалов. Особенно ценны фотографии, сделанные людьми, которые понимают смысл происходящего».

Примечательно, что визуальные данные, состоящие из множества кадров, расположенных в порядке их съёмки, позволяют восстановить ход событий. Особый интерес представляет серия свадебных церемоний, снятых в городе Михару в 1960 году.

«На плёнке запечатлён момент, когда невесту встречают в новом доме, – съёмка свадьбы, то есть события, которое бывает раз в жизни, потребовала, должно быть, тщательной подготовки и переговоров – особенно если это свадьба в доме обычной семьи», – предположил он. Прослеживая процесс съёмок по кадрам, он удивился, что «сваха и соседи снимают с невесты шляпу, а в помещении исполняют пеню из праздничной пьесы театра Но “Такасаго”. На плёнке видны все типичные сцены свадебной церемонии, которые легко можно найти в учебнике по фольклору».



Вверху – в музее префектуры Фукусима также хранятся предметы народного быта, запечатлённые на переданных в дар фотографиях. Внизу – директор музея Мацуяма Масаюки (слева) выражает свою радость, говоря: «Мы хотим, чтобы эти сокровища передавали очарование префектуры» (фотографии Nippon.com)

Передавая фотографии в дар, Хага Хината сказал: «Праздники Фукусимы отражают важные аспекты человеческой жизни. После землетрясения им уделялось мало внимания, но я надеюсь, что эти фотографии вдохновят людей гордиться своим местным фольклором».

Фотографии островов Амами в префектуре Кагосима, до лета 2025 года путешествовавшие с выставкой, всё чаще используют в тех местах, где их снимали. Этим летом в музее Амами проходит памятная выставка подаренных фотографий, а также планируется проведение фотовыставки для жителей острова Окиноэрабу, проживающих на Хонсю, в различных местах, начиная с Кобэ. В Фукусиме также намерены с помощью этих фотографий передать местную культуру будущим поколениям.

Интервью и текст: Фудзивара Томоюки (редакция Nippon.com)

Фотография к заголовку: Новогодние мероприятия в Фукусиме – Сёгацу-сама и Нарики-дзэмэ (фотограф Хидэо Хага)