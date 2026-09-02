Фотографии исчезающих народных обычаев

Фольклорный фотограф Хага Хидэо и сохранение сельскохозяйственных ритуалов Иваки в префектуре Фукусима для будущих поколений

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Летом 2026 года в регион Иваки передали коллекцию фольклорных фотографий, которые с 1950-х годов в префектуре Фукусима фотографировал Хага Хидэо. Местные жители уже начали использовать эти ценные свидетельства исчезающего традиционного образа жизни и культуры.
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Вера в бога рисовых полей, приносящего изобилие

Хага Хидэо, пионер японской народной фотографии, стал профессиональным фотографом только в 31 год, работая переводчиком в информационном агентстве. Переломный момент наступил в конце 1952 года, когда его компания распалась, и он потерял работу. Чтобы поднять себе настроение, он посетил родину своего отца, остановившись в доме родственников в деревне Ватанабэ, район Исики, префектура Фукусима (сейчас – пос. Ватанабэ-тё, город Иваки). Там он познакомился с новогодними обычаями, передаваемыми из поколения в поколение среди крестьян.

В сельской местности незадолго до периода стремительного экономического роста ещё сохранялась простая вера в бога рисовых полей. В начале нового года глава семьи или старший сын приветствовали «бога Нового года», приносящего обильный урожай, используя солому от нового урожая в качестве сосуда (фотография к заголовку, слева). Считалось, что этот бог возвращается к людям весной, спускается на рисовые поля, чтобы рис созрел, и после сбора осеннего урожая вновь возвращается в горы.

Хага был вдохновлён тем, как люди ощущали присутствие невидимого бога и молились о хороших природных условиях. Он стал фотографировать ритуалы приветствия богов, а также ритуальные орудия и подношения, совершаемые с искренней преданностью. Погружаясь в эту первобытную духовную культуру, он обратил свой взгляд на концепцию марэбито, «странника» (или божества как странника), которую он почерпнул у фольклориста Оригути Синобу во время учёбы в университете.

В новогодний день «божество Нового года» встречают и возводят на алтарь (фотографировал Хага Хидэо)

В новогодний день «божество Нового года» встречают и возводят на алтарь (фотографировал Хага Хидэо)

Фермеры обрабатывают бесплодные зимой поля мотыгами и молятся о богатом урожае в новом году (фотографировал Хага Хидэо)

Фермеры обрабатывают бесплодные зимой поля мотыгами и молятся о богатом урожае в новом году (фотографировал Хага Хидэо)

13 января вместо традиционных новогодних украшений люди выставляют мотибана – искусственные «цветы», сделанные из рисовых лепёшек, прикреплённых к веточкам (фотографировал Хага Хидэо)

13 января вместо традиционных новогодних украшений люди выставляют мотибана – искусственные «цветы», сделанные из рисовых лепёшек, прикреплённых к веточкам (фотографировал Хага Хидэо)

Мамэура, гадание по бобам в ночь на 14 января. Двенадцать соевых бобов кладут в очаг, и по тому, как они обжариваются, предсказывают погоду (фотографировал Хага Хидэо)
Мамэура, гадание по бобам в ночь на 14 января. Двенадцать соевых бобов кладут в очаг, и по тому, как они обжариваются, предсказывают погоду (фотографировал Хага Хидэо)

Традиционное новогоднее мероприятие торигоя, «птичий домик», которое проводят и в наши дни, оно включает в себя сжигание конструкции из бамбука и соломы вместе с новогодними украшениями, после чего новогоднее божество возвращается на небеса (фотографировал Хага Хидэо)

Традиционное новогоднее мероприятие торигоя, «птичий домик», которое проводят и в наши дни, оно включает в себя сжигание конструкции из бамбука и соломы вместе с новогодними украшениями, после чего новогоднее божество возвращается на небеса (фотографировал Хага Хидэо)

Внутри хижины главные – дети, они поют благопожелательные ториои-ута, «песни преследования птиц», молясь о богатом урожае, и едят одэн (фотографировал Хага Хидэо)
Внутри хижины главные – дети, они поют благопожелательные ториои-ута, «песни преследования птиц», молясь о богатом урожае, и едят одэн (фотографировал Хага Хидэо)

Сохранение традиций Иваки, родины японской фольклорной фотографии

Записи из Иваки украшают первые страницы его первого фотосборника «Боги полей: японские рисоводческие ритуалы» (Та-но ками нихон-но инасаку гирэй, изд-во «Хэйбонся», 1959). В предисловии Хага описывает свои намерения, стоящие за этими фотографиями, следующим образом:

Наши предки жили, выращивая рис, на протяжении 2000 лет. За это время не было ни дня, чтобы они не молились о богатом урожае. Из этих молитв среди земледельцев возникла вера в «бога рисового поля», и были установлены ритуалы выращивания риса. Многие японские обычаи, ежегодные мероприятия, праздники, исполнительские искусства и мифы находятся под влиянием веры в бога рисового поля. Ритуалы выращивания риса в нашей стране являются одним из ключей к пониманию нашего образа жизни и социальной структуры… Собранные здесь ритуалы существовали с 1953 по 1957 год и представляют традиционное общество, где вера, производство и развлечения были переплетены и осуществлялись одновременно. Сейчас мы вступили в эпоху науки, когда богатый урожай возможно получить без силы бога рисового поля. Достижения в сельскохозяйственных технологиях и модернизация сельской жизни быстро разрушают это общество, где эти три элемента были неразличимы. Сейчас – последние времена, когда можно зафиксировать ритуалы выращивания риса.

Как он и предсказывал, ритуалы выращивания риса по всей Японии упростились или исчезли. С другой стороны, праздники Мибу-но Ханадауэ в префектуре Хиросима и Окуното-но Аэнокото в префектуре Исикава, оба посвящённые божествам полей та-но ками, впоследствии были зарегистрированы в ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие, что подтверждает их ценность. Хага продолжал сохранять эти «народные обычаи, которые следует сохранить для будущего», и скончался в возрасте 101 года.

Аэ-но кото, традиционный ритуал в регионе Оку-Ното: фольклорный фотограф Хага Хидэо запечатлел народные обычаи, которые когда-то искал отец японской фольклористики Янагита Кунио | Nippon.com

Праздник Аэ-но кото занесён в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Его проводят на севере префектуры Исикава, чтобы поблагодарить богов за урожай и помолиться об урожае в следующем году. До послевоенного времени этот ритуал во многом напоминал придворный обряд Ниинамэ-сай, а в наши дни он находится под угрозой исчезновения из-за землетрясения и цунами, которые произошли на полуострове Ното в 2024 году.

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b11904/

В Иваки, отправной точке фольклорной фотографии Хаги, сейчас наблюдается упадок сельских традиций, и предпринимаются усилия по их сохранению. В центре этих усилий находится Музей фольклора города Иваки, который с момента своего открытия в 1999 году собирает и выставляет различные материалы, связанные с местной жизнью.

На обширной территории музея расположены пять традиционных домов с соломенными крышами, которые были перевезены из разных частей города, воссоздавая сельскую местность прошлой эпохи. Внутри зданий выставлены предметы быта той эпохи, а посетители даже могут поучаствовать в сельскохозяйственных работах на полях. Ученики начальных школ города посещают музей в рамках своей учебной программы, а по выходным регулярно проводятся мастер-классы, где жители могут узнать о местной жизни и культуре.

Постоянная экспозиция, демонстрирующая жизнь от эпохи Эдо (1603-1868) до наших дней (фотография Удзавы Акихико)
Постоянная экспозиция, демонстрирующая жизнь от эпохи Эдо (1603-1868) до наших дней (фотография Удзавы Акихико)

В деревне собирают предметы народного промысла, такие как куклы-обереги о-нингё сама (слева), из разных мест в городе (фотография Удзавы Акихико)
В деревне собирают предметы народного промысла, такие как куклы-обереги о-нингё сама (слева), из разных мест в городе (фотография Удзавы Акихико)

Выставка старинных домов, построенных в период с конца эпохи Эдо до начала эпохи Мэйдзи (фотография Удзавы Акихико)
Выставка старинных домов, построенных в период с конца эпохи Эдо до начала эпохи Мэйдзи (фотография Удзавы Акихико)

Интерьер также практически не изменился с тех пор (фотография Удзавы Акихико)
Интерьер также практически не изменился с тех пор (фотография Удзавы Акихико)

На выставке также представлены цветы из рисовых лепёшек, сделанные детьми (фотография Удзавы Акихико)
На выставке также представлены цветы из рисовых лепёшек, сделанные детьми (фотография Удзавы Акихико)

Вверху – исполнение народного танца дзянгара нэмбуцу одори во время праздника О-Бон. Внизу – изготовление новогодних украшений в рамках практического обучающего мероприятия (предоставлено Музеем традиционной жизни города Иваки)
Вверху – исполнение народного танца дзянгара нэмбуцу одори во время праздника О-Бон. Внизу – изготовление новогодних украшений в рамках практического обучающего мероприятия (предоставлено Музеем традиционной жизни города Иваки)

Летом 2026 года Хага Хината, старший сын Хаги Хидэо, передал в Фольклорную деревню данные с 46 рулонов плёнки, снятых в городе, в надежде на то, что они будут использованы для местного образования. Вскоре они обнаружили народное исполнительское искусство, исчезнувшее более 30 лет назад, и представили ценные фотографии этого искусства на специальной выставке этим летом.

Куратор Ота Юя говорит: «Фотографии, запечатлевшие сельский пейзаж Иваки в период сразу после войны, чрезвычайно редки и имеют большое научное значение». Например, фольклорист Сэки Кэйго, увидев фотографию ритуала нару-ки-дзэмэ (фотография к заголовку, справа), во время которого о фруктовое дерево стучат топором, молясь об обильном урожае, сказал: «Я знал это на словах, но впервые увидел, как это выглядит на самом деле».

Специальная осенняя выставка будет посвящена соломе и представит фотографии «Нового года» и «птичьих домов» из подаренной коллекции. Кроме того, фотографии будут использованы в качестве материалов для образовательных программ в школах, а также их разместят в «Цифровом музее Иваки», который предоставляет доступ к культурным ресурсам онлайн. Хината говорит: «Я очень дорожу фольклором, который фотографировал мой отец, и я очень рад, что поделился им с фольклорной деревней».

Вверху – Хага Хината передаёт данные с фотографиями Ядзиме Такаюки (слева), директору музея; внизу – на специальной выставке «Народное исполнительское искусство Иваки» (проходит до 27 сентября 2026 г.) представлена ​​фотография «Процессия Якко гёдо в Накакамадо», сделанная в 1960 году (фотография Удзавы Акихико)
Вверху – Хага Хината передаёт данные с фотографиями Ядзиме Такаюки (слева), директору музея; внизу – на специальной выставке «Народное исполнительское искусство Иваки» (проходит до 27 сентября 2026 г.) представлена ​​фотография «Процессия Якко гёдо в Накакамадо», сделанная в 1960 году (фотография Удзавы Акихико)

Посёлок Камикамадо, где Хага снимал новогодние торжества в 1953 году. Здесь продолжают выращивать рис, хотя полей стало меньше (вверху – Хага Хидэо, внизу – Удзава Акихико)
Посёлок Камикамадо, где Хага снимал новогодние торжества в 1953 году. Здесь продолжают выращивать рис, хотя полей стало меньше (вверху – Хага Хидэо, внизу – Удзава Акихико)

Сохранение богатства народных традиций

Хага Хината также посетил Музей префектуры Фукусима в городе Айдзувакамацу и передал в дар коллекцию со всей префектуры, состоящую из фотографий со 138 плёнок. Этот музей в своё время проводил выставку, гастролировавшую по всему миру с 2012 года после Великого восточно-японского землетрясения, где экспонировались в том числе работы Хаги Хидэо.

На церемонии передачи экспонатов Осато Масаки, куратор, отвечающий за фольклор, продемонстрировал запечатлённые на фотографиях ремесленные и ритуальные предметы. Он пояснил: «Фотографии наряду с подлинными артефактами важны для объяснения традиционных ритуалов. Особенно ценны фотографии, сделанные людьми, которые понимают смысл происходящего».

Примечательно, что визуальные данные, состоящие из множества кадров, расположенных в порядке их съёмки, позволяют восстановить ход событий. Особый интерес представляет серия свадебных церемоний, снятых в городе Михару в 1960 году.

«На плёнке запечатлён момент, когда невесту встречают в новом доме, – съёмка свадьбы, то есть события, которое бывает раз в жизни, потребовала, должно быть, тщательной подготовки и переговоров – особенно если это свадьба в доме обычной семьи», – предположил он. Прослеживая процесс съёмок по кадрам, он удивился, что «сваха и соседи снимают с невесты шляпу, а в помещении исполняют пеню из праздничной пьесы театра Но “Такасаго”. На плёнке видны все типичные сцены свадебной церемонии, которые легко можно найти в учебнике по фольклору».

Фотография невесты, входящей в семейный дом. Фотограф внимательно следил за всей свадебной церемонией, включая помолвку и поездку в местное святилище (фотографировал Хага Хидэо)

Фотография невесты, входящей в семейный дом. Фотограф внимательно следил за всей свадебной церемонией, включая помолвку и поездку в местное святилище (фотографировал Хага Хидэо)

Вверху – в музее префектуры Фукусима также хранятся предметы народного быта, запечатлённые на переданных в дар фотографиях. Внизу – директор музея Мацуяма Масаюки (слева) выражает свою радость, говоря: «Мы хотим, чтобы эти сокровища передавали очарование префектуры» (фотографии Nippon.com)
Вверху – в музее префектуры Фукусима также хранятся предметы народного быта, запечатлённые на переданных в дар фотографиях. Внизу – директор музея Мацуяма Масаюки (слева) выражает свою радость, говоря: «Мы хотим, чтобы эти сокровища передавали очарование префектуры» (фотографии Nippon.com)

Передавая фотографии в дар, Хага Хината сказал: «Праздники Фукусимы отражают важные аспекты человеческой жизни. После землетрясения им уделялось мало внимания, но я надеюсь, что эти фотографии вдохновят людей гордиться своим местным фольклором».

Фотографии островов Амами в префектуре Кагосима, до лета 2025 года путешествовавшие с выставкой, всё чаще используют в тех местах, где их снимали. Этим летом в музее Амами проходит памятная выставка подаренных фотографий, а также планируется проведение фотовыставки для жителей острова Окиноэрабу, проживающих на Хонсю, в различных местах, начиная с Кобэ. В Фукусиме также намерены с помощью этих фотографий передать местную культуру будущим поколениям.

Праздник Кохата-но хата в городе Нихоммацу; традиционный ритуал «прохождения через утробу» для 15-летних подростков (фотографировал Хага Хидэо)

Праздник Кохата-но хата в городе Нихоммацу; традиционный ритуал «прохождения через утробу» для 15-летних подростков (фотографировал Хага Хидэо)

Традиционный ритуал Кадзэбукуро-сама в посёлке Асакава, проводимый, чтобы защитить поля и фермы от тайфунов (фотографировал Хага Хидэо)

Традиционный ритуал Кадзэбукуро-сама в посёлке Асакава, проводимый, чтобы защитить поля и фермы от тайфунов (фотографировал Хага Хидэо)

Мастер-класс по традиционному ремеслу изготовления расписных свечей в стиле Айдзу (фотографировал Хага Хидэо)

Мастер-класс по традиционному ремеслу изготовления расписных свечей в стиле Айдзу (фотографировал Хага Хидэо)

Интервью и текст: Фудзивара Томоюки (редакция Nippon.com)

Фотография к заголовку: Новогодние мероприятия в Фукусиме – Сёгацу-сама и Нарики-дзэмэ (фотограф Хидэо Хага)

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