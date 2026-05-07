Три главных праздника молитв об урожае риса в Японии: поклонение богам рисовых полей в префектурах Аомори, Кагосима и Хиросима

Три главных праздника Японии

В этой статье из серии «Три главных праздника Японии» мы представляем красочные региональные ритуалы, во время которых молятся о богатом урожае риса, основного продукта питания японцев, и поклоняются богу рисовых полей.

Древняя история верований, связанных с выращиванием риса

Японцы начали выращивать рис более двух тысяч лет назад, и рис для них является не только основной пищей, но и священным предметом. Считается, что во время посадки риса боги нисходят на землю, вдыхая жизнь в ростки риса. В аграрных сельских общинах ежегодно проводятся ритуалы, чтобы умилостивить богов риса и наполнить рис жизненной силой – они начинаются со вспашки почвы перед посадкой риса ранней весной и до осеннего сбора урожая. В синтоистских святилищах на священных полях сажают рис, а когда наступает осень и сбор урожая завершён, его приносят в жертву богам.

В некоторых регионах уже после наступления Малого Нового года, когда до весны ещё далеко, в святилищах проводятся та-асоби, «развлечения на поле». Эти ритуалы изображают действия, связанные с выращиванием риса, начиная с сиро-каки, рыхления и выравнивания почвы рисовых полей, посева семян, посадки риса и до сбора урожая и складирования риса. Это своего рода ритуал-оберег, который называют ё-сюку, «предварительное празднование», в ходе которого заранее отмечают обильный урожай, чтобы обеспечить воплощение этих пожеланий в жизни.

По всему Японскому архипелагу, вытянутому с севера на юг, в течение всех времён года проводятся различные церемонии, связанные с выращиванием риса. Я хотел бы представить три из них, которые особенно богаты местным колоритом.

Хатинохэ эмбури в префектуре Аомори

Проводится в городе Хатинохэ 17-20 февраля.



Кульминация праздника – иссэй-дзури, «совместное исполнение», проводящееся в первый день праздника, когда все участники одновременно исполняют музыку и танцуют с прикреплёнными к головному убору пятицветными кисточками

В городе Хатинохэ, расположенном на тихоокеанском побережье префектуры Аомори, самой северной на острове Хонсю, зимой земля промерзает. В феврале местные жители проводят праздничный ритуал эмбури, чтобы пробудить спящих зимой богов рисовых полей и помолиться им о богатом урожае риса в этом году.



Слева – по земле стучат палками с прикреплёнными к ним гремящими металлическими кольцами; справа – шапка эбоси в форме лошадиной головы украшена благопожелательными мотивами, такими как изображения богов Эбису и Дайкоку

Название праздника происходит от слова эбури – так называется Т-образное сельскохозяйственное орудие с длинной ручкой и горизонтальной доской на конце, используемое для выравнивания рисовых полей. Исполняемый танец называется сури и в нём используются движения, напоминающие удары по земле похожей на эбури палкой. Ударяя и топая по замёрзшей земле, танцоры пробуждают бога рисовых полей и призывают весну. Танцоры носят шапки эбоси, украшенные пятицветными кисточками, и считается, что боги нисходят в них во время танца, когда танцоры трясут головой.



Праздник открывается торжественным исполнением танца эмбури в святилище Синра на холме Тёдзясан

Праздник начинается 17 февраля и длится четыре дня, в нём принимают участие более 30 групп, танцующих эмбури в различных местах города. В полночь с наступлением первого дня праздника они танцуют первый танец в святилище Тёдзясан Синра в центре Хатинохэ, а затем рано утром выходят из святилища и проходят парадом по городу. Особенно зрелищным является «одновременный танец», который проходит на главной улице центрального района, Дзюсаннитимати.

После этого представления проходят ежедневно в различных местах, в том числе перед зданием городской ратуши, на площади исторического замка Нэдзё и в саду усадьбы Кодзёкаку, являющейся объектом культурного наследия национального значения. Вечернее представление Кагариби эмбури после захода солнца также отличается особой атмосферой, и поскольку оно проводится также и днём, перед посещением стоит уточнить расписание праздничных мероприятий.



Выступление детей в праздничном гриме. Разноцветные куртки на них – традиционная разновидность зимней одежды снежных регионов



Дети демонстрируют виртуозное жонглирование

Ещё одним ярким моментом являются праздничные выступления детей, которые перемежаются танцами эмбури. Дети исполняют танцы, имитирующие посев семян и посадку риса, и изображают ловлю морского леща. Зрителей угощают «сладким сакэ» амадзакэ и «супом из рисовых крекеров» сэмбэй-дзиру, создавая праздничную атмосферу, напоминающую празднование обильного урожая.



В первый день праздника начальные и средние школы не работают, и в празднике принимает участие множество детей

Праздник Таротаро в префектуре Кагосима

Проводится в городе Итикикусикино в воскресенье, ближайшее к 4-му дню 2-го месяца лунного календаря.



Особенность праздника – юмористические выступления

Деревня Хасима, расположенная в западной части префектуры Кагосима на южной оконечности Кюсю, окружена горами и морем. С появлением первых признаков весны в святилище Хасимадзаки проводится праздник Таротаро, в ходе которого молятся о богатом урожае и хорошем улове рыбы (в 2026 году он состоялся 22 марта).



Ритуал «переноса лодки» фунамоти – это и праздничная синтоистская церемония, и обряд инициации для маленьких детей

В ходе первой половины праздника во время церемонии «переноса лодок» территория святилища превращается в «море», по которому «плавают» модели лодок длиной около 50 сантиметров. Дети пяти лет (по традиционному японскому исчислению возраста) и их родители ходят по территории храма, неся лодки, за ними следуют мужчины в праздничных одеждах хаори с гербами и поют песни о лодках. Эта церемония – одновременно и молитва о богатом улове, и празднование вступления ребёнка в общину.



Таро (слева), главный герой представления и «вспашке рисового поля», и его отец. Они используют ветки в качестве импровизированных сельскохозяйственных орудий

Далее следует церемония «вспашки рисового поля», символизирующая молитву о богатом урожае. Сначала появляются крестьяне – «Таро» в соломенной шляпе миногаса и его отец, «Тэтё». Они начинают комичный диалог, напоминающий импровизированное комедийное выступление. Они вроде бы предсказывают урожай риса в этом году, но говорят на настолько утрированном диалекте, что даже зрители из окрестностей не могут понять, о чём они говорят. Смех жителей деревни создаёт на территории святилища атмосферу радости.



Норовистый бык, доставляющий Таро немало хлопот. На маске выгравирована надпись «10-й год Анъэй» (1781), что говорит о долгой истории праздника

Затем появляется бык, и отец и сын пытаются вести его, а тот пытается убежать или сесть, и они никак не могут с ним сладить. В конце концов им как-то удаётся уговорить быка и вспахать поле. На «поле», которое выровнял бык, ребёнок сажает «рисовую рассаду», и праздник завершается установкой камня, чтобы остановить течение воды.



Пучки сосновых иголок имитируют рисовую рассаду в сцене посадки риса

После этого в доме одного из пятилетних детей, участвовавших в празднике, устраивают праздничный ужин, что помогает укрепить связи внутри общины.

В районе Хасима повсюду можно увидеть каменные статуи богов рисовых полей. Считается, что после того, как богов развлекли сценой подготовки поля и посадки, они будут оберегать посевы риса. Смысл церемонии очень прост, и даже если вы не понимаете языка, вы почувствуете, что прикоснулись к истокам сельскохозяйственных ритуалов.



Бог рисовых полей наблюдает за ростом риса и детей

Праздник Мибу-но ханата-уэ в префектуре Хиросима

Проводится в посёлке Китахиросима в первое воскресенье июня.



Молодые женщины сажают рисовую рассаду в ходе церемонии молитвы богу рисовых полей

С весны до начала лета, когда рисовые поля заливают водой, по всей Японии начинаются праздники посадки риса. Праздник Ханата-уэ в районе Мибу посёлка Китахиросима на северо-западе префектуры Хиросима является одним из крупнейших, в нём принимают участие более 100 человек.



Старинный процесс вспашки с помощью коров

В день праздника с раннего утра множество коров, украшенных попонами с золотой и серебряной вышивкой, проводят по городу с развевающимися знамёнами. Они прибывают на рисовые поля около полудня, и там усердно трудятся, вспахивая землю. После того, как коровы уходят, мужчины начинают играть традиционную музыку на больших и маленьких барабанах, флейтах и ​​гонгах. Так начинается великолепное зрелища сельскохозяйственного праздника, которое ярко раскрашивает мирный пейзаж земледельческой деревни.



Молодые женщины в соломенных шляпах сугэгаса и синих кимоно с узором

Главными участницами церемонии Ханата-уэ являются женщины саотомэ. Они выстраиваются в ряд, под аккомпанемент музыки напевают песни, приветствующие бога рисовых полей, и высаживают рассаду риса пучок за пучком.

Считается, что песни о посадке риса в Мибу возникли в Средневековье. Ритм помогает работницам встраиваться в темп работы и немного облегчает тяжёлый труд. Говорят, что существует сотни текстов этих песен, и даже при работе с утра до вечера они никогда не повторяют одну и ту же песню.



Ритм для песен посадки риса задают исполнители самбай-сан

Перед девушками, сажающими рис, и музыкантами, сопровождающими песни музыкой, стоят исполнители самбай-сан, они считаются воплощениями богов рисовых полей. Самбай-сан играет на бамбуковом инструменте сасара, искусно дирижируя всё выступление большого коллектива.

В этом регионе в период Эдо (1603-1868) проводился праздник Оо-тауэ, «Великое возделывание рисовых полей», в котором участвовало гораздо больше людей и который длился долгое время. Хотя в современную эпоху оно пришло в упадок, после войны его возродили как великолепный и пышный рисоводческий праздник Ханата-уэ, который в 2011 году был внесён в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это весенне-летнее зрелище, преображающее деревенский пейзаж, и сейчас передаёт квинтэссенцию сельской жизни в Японии, где коллективный труд по выращиванию риса составлял основу общества.



Сцены с мероприятия 1954 года, которую запечатлил фольклорный фотограф Хага Хидэо. В то время в празднике участвовало более 200 человек

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага