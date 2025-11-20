Японские праздники: фотограф Хага Хината запечатлевает удивительные ритуалы схождения богов к людям

Культура Общество

Фотограф Хага Хината, фотографировавший праздники в 48 странах,описывает суть японских праздников как схождение божеств клюдям. По его словам, он находит радость в эти уникальные иразнообразные моменты праздников, когда люди приветствуютбогов в разных уголках Японии.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Путешествия по миру в поисках особых моментов в жизни людей

Я посещал и фотографировал праздники в 48 странах и во всех 47 префектурах Японии. В библиотеке Хага, которую я унаследовал от своего отца, хранится более 300 000 фотографий с более чем 1500 праздников и карнавалов.

Мой отец, Хага Хидэо, был фольклорным фотографом и 70 лет снимал японские праздники, в том числе главные в работе его жизни ритуалы, связанные с райхосин, «божественными посетителями». Однако изначально я не стремился стать фотографом и в двадцать с небольшим лет изучал культурную антропологию в США. Поворотным моментом для меня стал 1981 год, когда я в качестве иностранного студента посетил деревенский праздник на полуострове Юкатан в Мексике.

Эта фотография была сделана в 1981 году во время раскопок мощёной дороги на памятнике цивилизации майя в Мексике. Этот опыт вдохновил его фотографировать праздники

Эта фотография была сделана в 1981 году во время раскопок мощёной дороги на памятнике цивилизации майя в Мексике. Этот опыт вдохновил его фотографировать праздники

В то время я помогал моему научному руководителю на раскопках памятника майя. Окрестные деревни представляли собой скопления скромных домов, и казалось, что люди живут мирной жизнью, которая не менялась сотни лет. Однако как-то ночью оттуда донеслась весёлая музыка и я видел, как жители деревни в белоснежных одеждах закружились в танце. По их восторженным лицам я почувствовал, какая радость сосредоточена в этом маленьком деревенском празднике, и моё сердце забилось быстрее.

Я был поражён разницей между поведением жителей в обычный день и в праздничную ночь – и это напоминало потрясение, которые испытываешь в Японии, сталкиваясь с разницей между обыденной, повседневной жизнью, которую японцы называют кэ, и необычным священным миром праздника, который называют харэ. Этот опыт побудил меня посетить праздники по всему миру и запечатлевать радость этих особых дней в фотографиях. Своей главной целью я видел фотографирование праздников на всех пяти континентах; эти события представляют собой верх необычного, в это время разрешены все формы веселья, какими бы диковинными они ни казались.

Карнавал в Ницце, городе на юго-востоке Франции. По городу проезжает платформа с изображением короля

Карнавал в Ницце, городе на юго-востоке Франции. По городу проезжает платформа с изображением короля

Демон на немецком карнавале. Люди в традиционных и карнавальных костюмах шествуют по улицам
Демон на немецком карнавале. Люди в традиционных и карнавальных костюмах шествуют по улицам

Последней остановкой стал карнавал в Рио, крупнейший в мире праздник. Десятки тысяч людей танцевали самбу, шествие на 800-метровой карнавальной площадке как будто вздымалось волнами. Любовь, желания, надежды, печали и тревоги, исходившие от них, превращались в сгусток энергии, который сотрясал моё сердце под громовые звуки самбы. Я мог почувствовать, сколь многое эти люди многое пережили за год, и что в этот особый день они выплёскивают всё это наружу.

Путешествуя по миру, я заметил, что в странах с монотеистическими религиями, где проживает большинство населения мира, традиции проведения праздников можно разделить на несколько категорий. Я понял, что существуют определённые типы праздников, когда люди предаются чувствам счастья и радости.

Карнавал в Рио в Бразилии. Не только самба, но и великолепные платформы – вот что привлекает внимание

Карнавал в Рио в Бразилии. Не только самба, но и великолепные платформы – вот что привлекает внимание

Разнообразие и терпимость японских богов

Вернувшись в Японию в 2007 году для проведения фотовыставки «Карнавалы мира», я всерьёз занялся фотографированием японских праздников.

Одна из их примечательных особенностей японских праздников –разнообразие форм, в которые воплощаются божества. Самыми известными являются, пожалуй, священные паланкины микоси, но божества также могут быть нисходить в валуны, деревья и рисовые поля, а также в вотивные предметы гохэй, представляющие собой деревянные стержни с зигзагообразными бумажными лентами, в бумажные цветы и даже в людей. Это разнообразие настолько велико, что его трудно упорядочить по системам или категориям.

На весеннем празднике Но, который проводится 24 апреля в святилище Нохакусан в городе Итоигава префектуры Ниигата, взрослые несут маленьких детей по всему городу

На весеннем празднике Но, который проводится 24 апреля в святилище Нохакусан в городе Итоигава префектуры Ниигата, взрослые несут маленьких детей по всему городу

Детский танец на празднике Но. Цветы на головах танцоров возлагаются в качестве приношений божеству святилища
Детский танец на празднике Но. Цветы на головах танцоров возлагаются в качестве приношений божеству святилища

Во время праздника, когда множество богов вселяются в детей с лицами, выкрашенными по старинному обычаю, французский журналист пытался описать происходящее, написав: «Как я могу описать эту сцену с детьми, одержимыми множеством божеств? … В моей стране мы бы вызвали экзорциста».

В Японии, помимо божеств, обитающих в определённых географических точках и святилищах, есть также божества, появляющиеся с приходом своего времени года, и каждое такое событие отмечается праздником. По всей Японии ранней весной проводятся ритуалы, приветствующие та-но ками, божеств рисовых полей. Если бы подобное событие произошло за рубежом, на месте явления божества могли бы воздвигнуть святилище или храм, где люди поклонялись бы сотни лет.

Праздник Тацукури в святилище Асо в префектуре Кумамото, который проводится в марте, призван обеспечить хороший урожай благодаря церемонии бракосочетания божеств. Жители деревни несут дубовую ветвь, символизирующую тело женского божества, к мужскому божеству

Праздник Тацукури в святилище Асо в префектуре Кумамото, который проводится в марте, призван обеспечить хороший урожай благодаря церемонии бракосочетания божеств. Жители деревни несут дубовую ветвь, символизирующую тело женского божества, к мужскому божеству

Во время синтоистского ритуала, знаменующего собой кульминацию праздника Тацукури, размахивание горящими верёвками возвещает прибытие женского божества

Во время синтоистского ритуала, знаменующего собой кульминацию праздника Тацукури, размахивание горящими верёвками возвещает прибытие женского божества

Ритуал Акина Арасэцу на острове Амами-Осима (префектура Кагосима), который проводится в восьмую луну по лунному календарю, – это праздник урожая, сохраняющий изначальную форму японского исполнительского искусства. Вечером исполнители приветствуют божеств, прибывших из-за моря, многократным пением и «танцем рук»

Ритуал Акина Арасэцу на острове Амами-Осима (префектура Кагосима), который проводится в восьмую луну по лунному календарю, – это праздник урожая, сохраняющий изначальную форму японского исполнительского искусства. Вечером исполнители приветствуют божеств, прибывших из-за моря, многократным пением и «танцем рук»

В Японии, пожалуй, самое большое количество праздников в мире. Открытые для публики праздники в святилищах включают ежегодные мероприятия, посвящённые Новому году и смене времён года, а также ежегодные праздники этих святилищ. Учитывая, что в Ассоциацию синтоистских святилищ входит около 80 000 святилищ, общее число ежегодных праздников превышает 300 000. Если ещё учесть ежемесячные праздники святилищ, праздники народных культов, городские туристические праздники и службы в буддийских храмах, то общее число становится невообразимым.

Будучи островной страной, постепенно перенимающей элементы других культур, Япония развила уникальную толерантную культуру верований. В Японии сложилось анимистическое мировоззрение, то есть вера в присутствие богов во всём, люди поклонялись мириадам древних богов, а впоследствии сюда пришёл буддизм, зародившийся на континенте. В связи с огромным количеством почитаемых божеств увеличивалось и разнообразие праздников, а также исполнительских искусств, при помощи которых развлекали божеств. Ситуация в Японии сильно отличается от культуры праздников большинства монотеистических стран.

Праздник Они в храме Такисандзи в Окадзаки, префектура Айти, проводится в феврале, примерно в седьмой день первой луны по лунному календарю. Во время праздника демон, держащий большую кагами моти (круглую рисовую лепёшку), появляется в храме среди пылающих факелов и обещает богатый урожай
Праздник Они в храме Такисандзи в Окадзаки, префектура Айти, проводится в феврале, примерно в седьмой день первой луны по лунному календарю. Во время праздника демон, держащий большую кагами моти (круглую рисовую лепёшку), появляется в храме среди пылающих факелов и обещает богатый урожай

Во время традиционного ритуала намахагэ, проводимого в районе Ога префектуры Акита, существа, которых называют они, приносят удачу, посещая дома и увещевая ленивых. Этот ритуал был включён в комплекс «Райхо-син, ритуальные посещения божеств в масках и костюмах» в числе 10 ритуалов, внесённых ЮНЕСКО в 2018 году в список Нематериального культурного наследия человечества

Во время традиционного ритуала намахагэ, проводимого в районе Ога префектуры Акита, существа, которых называют они, приносят удачу, посещая дома и увещевая ленивых. Этот ритуал был включён в комплекс «Райхо-син, ритуальные посещения божеств в масках и костюмах» в числе 10 ритуалов, внесённых ЮНЕСКО в 2018 году в список Нематериального культурного наследия человечества

Например, в древней Римской империи, сделавшей христианство государственной религией, отвергали всех языческих богов. Однако, поскольку древние верования глубоко укоренились в народе, христианство переняло земледельческие ритуалы, связанные с празднованием весны. Зародившиеся таким образом карнавалы перед Пасхой оказали влияние на народные верования в различных регионах. Демоноподобные духи, обитающие в немецком Шварцвальде, могли появляться и причинять беды только в этот день. Аналогично, «Дьявол», горный бог Анд, стал восприниматься как злой дух, который появлялся в день карнавала и его убивали ангелы, служащие Христу.

Хотя слово они часто переводят на иностранные языки как «демон», в Японии оно также может обозначать доброжелательных духов, таких как намахагэ. Меня ещё больше впечатлила способность японцев принимать всё многообразие божеств, когда я стал свидетелем праздников, посвящённых соитию, браку и тайным любовным утехам между божествами. Из этого анимистического контекста выросло множество праздников, которые, в свою очередь, подчёркивают ритм жизни, создаваемый сменой времён года, что так важно для японцев.

Праздник «Ночь Титибу» в префектуре Сайтама (2-3 декабря) известен своими роскошными повозками и праздничными алебардами, украшенными зонтами. Женское божество святилища Титибу и мужское божество священной горы тайно встречаются только в эту ночь года. Этот праздник был включён в список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО как один из японских праздников паланкинов и повозок

Праздник «Ночь Титибу» в префектуре Сайтама (2-3 декабря) известен своими роскошными повозками и праздничными алебардами, украшенными зонтами. Женское божество святилища Титибу и мужское божество священной горы тайно встречаются только в эту ночь года. Этот праздник был включён в список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО как один из японских праздников паланкинов и повозок

Праздник Санно (с 12 по 15 апреля) воспроизводящий свадьбу пары почитаемых божеств в святилище Хиёси тайся в городе Оцу префектуры Сига. Во время праздничного ритуала четыре переносных святилища опускают на землю, что символизирует рождение ребёнка

Праздник Санно (с 12 по 15 апреля) воспроизводящий свадьбу пары почитаемых божеств в святилище Хиёси тайся в городе Оцу префектуры Сига. Во время праздничного ритуала четыре переносных святилища опускают на землю, что символизирует рождение ребёнка

Праздники как связующее звено между людьми и их родными местами: уроки землетрясения 2011 года и пандемии COVID-19

Моё отношение к праздникам полностью изменилось после Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года, причинившего огромный ущерб. Это событие поставило под угрозу мирную жизнь в Японии, заставив страну погрузиться в атмосферу самоограничения. Я как раз смирился с тем, что какое-то время не смогу фотографировать праздники, в различных местах наиболее пострадавшего регона Тохоку объявили о проведении праздников, в том числе Хатинохэ санся в городе Хатинохэ префектуры Аомори. Это решение было принято для того, чтобы жители пострадавших районов могли молиться о восстановлении после землетрясения и цунами во время летних праздников. Движимый чувством своей миссии фотографа, я отправился в этот регион, чтобы освещать праздник в июле и августе 2011 года.

Я фотографировал людей, участвующих в праздниках, проходивших в местах, сильно изменившихся после катастрофы, и моя камера запечатлела их растущий энтузиазм. Моей задачей было показать людям, так обеспокоенным судьбой своих районов, этот образ возрождённой надежды. Праздники – один из факторов, связывающих людей с их родными краями. В каждом из посещённых мною мест праздники представляли собой точки, соединённые с другими, и в конечном итоге связывали их со всей Японией.

Праздник Хатинохэ санся, проходящий с 31 июля по 4 августа, известен своими роскошными платформами. Этот праздник был включён в список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО как один из японских праздников паланкинов и повозок

Праздник Хатинохэ санся, проходящий с 31 июля по 4 августа, известен своими роскошными платформами. Этот праздник был включён в список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО как один из японских праздников паланкинов и повозок

Праздник Угоку Танабата, который проводится 6-7 августа, представляет собой поминальную церемонию, которая традиционно проводится в городе Рикудзэнтаката префектуры Иватэ. После землетрясения в ходе праздника молятся также за упокой душ погибших и за выздоровление уцелевших

Праздник Угоку Танабата, который проводится 6-7 августа, представляет собой поминальную церемонию, которая традиционно проводится в городе Рикудзэнтаката префектуры Иватэ. После землетрясения в ходе праздника молятся также за упокой душ погибших и за выздоровление уцелевших

На празднике Сома Номаой в префектуре Фукусима, который проводится в конце июля, зажигают огни в знак благодарности лошадям. В 2011 году огни зажигали и в память о погибших от катастрофы и в знак благодарности за оказанную им поддержку
На празднике Сома Номаой в префектуре Фукусима, который проводится в конце июля, зажигают огни в знак благодарности лошадям. В 2011 году огни зажигали и в память о погибших от катастрофы и в знак благодарности за оказанную им поддержку

Пандемия COVID-19, начавшаяся в Японии в марте 2020 года, привела к решению о временной приостановке проведения праздников по всей стране. По мере того, как эти меры продолжались уже третий год, росла обеспокоенность по поводу сохранения традиций этих праздников, и по всей стране возникали разногласия по поводу их проведения. Когда праздники начали проводить снова, пусть и в меньших масштабах, я начал получать приглашения фотографировать, при этом подчёркивали, что это «исключительно местные мероприятия».

Когда мы вышли из «новой обыденности», где нам приходилось избегать контактов с другими людьми, вернулись дни «необычного», харэ. Лица людей оживились, и они вновь вспомнили свободу, связанную с праздниками. Мы поняли, что праздники изначально были не просто развлечением для туристов, а средством передачи традиций родного края следующему поколению.

Чтобы предотвратить заражение, в 2022 году на ежегодном празднике святилища Тэпподзу Инари в токийском районе Тюо, который проводится со 2 по 5 мая, священные паланкины микоси вывозили на повозке, а не несли на руках, как обычно, а также воздерживались от песнопений

Чтобы предотвратить заражение, в 2022 году на ежегодном празднике святилища Тэпподзу Инари в токийском районе Тюо, который проводится со 2 по 5 мая, священные паланкины микоси вывозили на повозке, а не несли на руках, как обычно, а также воздерживались от песнопений

С другой стороны, существует множество малонаселённых деревень, где уже не могут проводить праздники из-за сокращения населения и старения жителей. Однако есть примеры, когда молодые люди покидают родные места, когда молодые люди, покинувшие родные места, и люди, недавно переехавшие в эти места, взаимодействуют с местными жителями и вдыхают новую жизнь в традиционные праздники. Эти мероприятия объединяют людей и землю, привнося энергию в регионы. Думаю, можно с уверенностью сказать, что многие японцы испытывают радость от такой связи.

Пока есть люди, которым нужна радость «необычного» (харэ), которую приносят праздники, мы не должны допустить исчезновения их разнообразия. Я хотел бы и дальше поддерживать их через свою работу как фотографа.

Танец Кокко-дэсё – самая захватывающая часть праздника Нагасаки Кунти (7-9 октября). В кульминационный момент платформу с барабанами тайко, на которой сидят четверо детей, подбрасывают в воздух, и участники ловят её одной рукой

Танец Кокко-дэсё – самая захватывающая часть праздника Нагасаки Кунти (7-9 октября). В кульминационный момент платформу с барабанами тайко, на которой сидят четверо детей, подбрасывают в воздух, и участники ловят её одной рукой

*Приведенные даты праздников соответствуют обычным датам в предыдущие годы

Фотографии и текст: Хага Хината

Фотография к заголовку: Шествие священных паланкинов микоси на празднике Санно в святилище Хиёси тайся

праздники фотографии