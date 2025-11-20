Японские праздники: фотограф Хага Хината запечатлевает удивительные ритуалы схождения богов к людям

Фотограф Хага Хината, фотографировавший праздники в 48 странах,описывает суть японских праздников как схождение божеств клюдям. По его словам, он находит радость в эти уникальные иразнообразные моменты праздников, когда люди приветствуютбогов в разных уголках Японии.

Путешествия по миру в поисках особых моментов в жизни людей

Я посещал и фотографировал праздники в 48 странах и во всех 47 префектурах Японии. В библиотеке Хага, которую я унаследовал от своего отца, хранится более 300 000 фотографий с более чем 1500 праздников и карнавалов.

Мой отец, Хага Хидэо, был фольклорным фотографом и 70 лет снимал японские праздники, в том числе главные в работе его жизни ритуалы, связанные с райхосин, «божественными посетителями». Однако изначально я не стремился стать фотографом и в двадцать с небольшим лет изучал культурную антропологию в США. Поворотным моментом для меня стал 1981 год, когда я в качестве иностранного студента посетил деревенский праздник на полуострове Юкатан в Мексике.

В то время я помогал моему научному руководителю на раскопках памятника майя. Окрестные деревни представляли собой скопления скромных домов, и казалось, что люди живут мирной жизнью, которая не менялась сотни лет. Однако как-то ночью оттуда донеслась весёлая музыка и я видел, как жители деревни в белоснежных одеждах закружились в танце. По их восторженным лицам я почувствовал, какая радость сосредоточена в этом маленьком деревенском празднике, и моё сердце забилось быстрее.

Я был поражён разницей между поведением жителей в обычный день и в праздничную ночь – и это напоминало потрясение, которые испытываешь в Японии, сталкиваясь с разницей между обыденной, повседневной жизнью, которую японцы называют кэ, и необычным священным миром праздника, который называют харэ. Этот опыт побудил меня посетить праздники по всему миру и запечатлевать радость этих особых дней в фотографиях. Своей главной целью я видел фотографирование праздников на всех пяти континентах; эти события представляют собой верх необычного, в это время разрешены все формы веселья, какими бы диковинными они ни казались.



Демон на немецком карнавале. Люди в традиционных и карнавальных костюмах шествуют по улицам

Последней остановкой стал карнавал в Рио, крупнейший в мире праздник. Десятки тысяч людей танцевали самбу, шествие на 800-метровой карнавальной площадке как будто вздымалось волнами. Любовь, желания, надежды, печали и тревоги, исходившие от них, превращались в сгусток энергии, который сотрясал моё сердце под громовые звуки самбы. Я мог почувствовать, сколь многое эти люди многое пережили за год, и что в этот особый день они выплёскивают всё это наружу.

Путешествуя по миру, я заметил, что в странах с монотеистическими религиями, где проживает большинство населения мира, традиции проведения праздников можно разделить на несколько категорий. Я понял, что существуют определённые типы праздников, когда люди предаются чувствам счастья и радости.

Разнообразие и терпимость японских богов

Вернувшись в Японию в 2007 году для проведения фотовыставки «Карнавалы мира», я всерьёз занялся фотографированием японских праздников.

Одна из их примечательных особенностей японских праздников –разнообразие форм, в которые воплощаются божества. Самыми известными являются, пожалуй, священные паланкины микоси, но божества также могут быть нисходить в валуны, деревья и рисовые поля, а также в вотивные предметы гохэй, представляющие собой деревянные стержни с зигзагообразными бумажными лентами, в бумажные цветы и даже в людей. Это разнообразие настолько велико, что его трудно упорядочить по системам или категориям.



Детский танец на празднике Но. Цветы на головах танцоров возлагаются в качестве приношений божеству святилища

Во время праздника, когда множество богов вселяются в детей с лицами, выкрашенными по старинному обычаю, французский журналист пытался описать происходящее, написав: «Как я могу описать эту сцену с детьми, одержимыми множеством божеств? … В моей стране мы бы вызвали экзорциста».

В Японии, помимо божеств, обитающих в определённых географических точках и святилищах, есть также божества, появляющиеся с приходом своего времени года, и каждое такое событие отмечается праздником. По всей Японии ранней весной проводятся ритуалы, приветствующие та-но ками, божеств рисовых полей. Если бы подобное событие произошло за рубежом, на месте явления божества могли бы воздвигнуть святилище или храм, где люди поклонялись бы сотни лет.

В Японии, пожалуй, самое большое количество праздников в мире. Открытые для публики праздники в святилищах включают ежегодные мероприятия, посвящённые Новому году и смене времён года, а также ежегодные праздники этих святилищ. Учитывая, что в Ассоциацию синтоистских святилищ входит около 80 000 святилищ, общее число ежегодных праздников превышает 300 000. Если ещё учесть ежемесячные праздники святилищ, праздники народных культов, городские туристические праздники и службы в буддийских храмах, то общее число становится невообразимым.

Будучи островной страной, постепенно перенимающей элементы других культур, Япония развила уникальную толерантную культуру верований. В Японии сложилось анимистическое мировоззрение, то есть вера в присутствие богов во всём, люди поклонялись мириадам древних богов, а впоследствии сюда пришёл буддизм, зародившийся на континенте. В связи с огромным количеством почитаемых божеств увеличивалось и разнообразие праздников, а также исполнительских искусств, при помощи которых развлекали божеств. Ситуация в Японии сильно отличается от культуры праздников большинства монотеистических стран.



Праздник Они в храме Такисандзи в Окадзаки, префектура Айти, проводится в феврале, примерно в седьмой день первой луны по лунному календарю. Во время праздника демон, держащий большую кагами моти (круглую рисовую лепёшку), появляется в храме среди пылающих факелов и обещает богатый урожай

Например, в древней Римской империи, сделавшей христианство государственной религией, отвергали всех языческих богов. Однако, поскольку древние верования глубоко укоренились в народе, христианство переняло земледельческие ритуалы, связанные с празднованием весны. Зародившиеся таким образом карнавалы перед Пасхой оказали влияние на народные верования в различных регионах. Демоноподобные духи, обитающие в немецком Шварцвальде, могли появляться и причинять беды только в этот день. Аналогично, «Дьявол», горный бог Анд, стал восприниматься как злой дух, который появлялся в день карнавала и его убивали ангелы, служащие Христу.

Хотя слово они часто переводят на иностранные языки как «демон», в Японии оно также может обозначать доброжелательных духов, таких как намахагэ. Меня ещё больше впечатлила способность японцев принимать всё многообразие божеств, когда я стал свидетелем праздников, посвящённых соитию, браку и тайным любовным утехам между божествами. Из этого анимистического контекста выросло множество праздников, которые, в свою очередь, подчёркивают ритм жизни, создаваемый сменой времён года, что так важно для японцев.

Праздники как связующее звено между людьми и их родными местами: уроки землетрясения 2011 года и пандемии COVID-19

Моё отношение к праздникам полностью изменилось после Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года, причинившего огромный ущерб. Это событие поставило под угрозу мирную жизнь в Японии, заставив страну погрузиться в атмосферу самоограничения. Я как раз смирился с тем, что какое-то время не смогу фотографировать праздники, в различных местах наиболее пострадавшего регона Тохоку объявили о проведении праздников, в том числе Хатинохэ санся в городе Хатинохэ префектуры Аомори. Это решение было принято для того, чтобы жители пострадавших районов могли молиться о восстановлении после землетрясения и цунами во время летних праздников. Движимый чувством своей миссии фотографа, я отправился в этот регион, чтобы освещать праздник в июле и августе 2011 года.

Я фотографировал людей, участвующих в праздниках, проходивших в местах, сильно изменившихся после катастрофы, и моя камера запечатлела их растущий энтузиазм. Моей задачей было показать людям, так обеспокоенным судьбой своих районов, этот образ возрождённой надежды. Праздники – один из факторов, связывающих людей с их родными краями. В каждом из посещённых мною мест праздники представляли собой точки, соединённые с другими, и в конечном итоге связывали их со всей Японией.



На празднике Сома Номаой в префектуре Фукусима, который проводится в конце июля, зажигают огни в знак благодарности лошадям. В 2011 году огни зажигали и в память о погибших от катастрофы и в знак благодарности за оказанную им поддержку

Пандемия COVID-19, начавшаяся в Японии в марте 2020 года, привела к решению о временной приостановке проведения праздников по всей стране. По мере того, как эти меры продолжались уже третий год, росла обеспокоенность по поводу сохранения традиций этих праздников, и по всей стране возникали разногласия по поводу их проведения. Когда праздники начали проводить снова, пусть и в меньших масштабах, я начал получать приглашения фотографировать, при этом подчёркивали, что это «исключительно местные мероприятия».

Когда мы вышли из «новой обыденности», где нам приходилось избегать контактов с другими людьми, вернулись дни «необычного», харэ. Лица людей оживились, и они вновь вспомнили свободу, связанную с праздниками. Мы поняли, что праздники изначально были не просто развлечением для туристов, а средством передачи традиций родного края следующему поколению.

С другой стороны, существует множество малонаселённых деревень, где уже не могут проводить праздники из-за сокращения населения и старения жителей. Однако есть примеры, когда молодые люди покидают родные места, когда молодые люди, покинувшие родные места, и люди, недавно переехавшие в эти места, взаимодействуют с местными жителями и вдыхают новую жизнь в традиционные праздники. Эти мероприятия объединяют людей и землю, привнося энергию в регионы. Думаю, можно с уверенностью сказать, что многие японцы испытывают радость от такой связи.

Пока есть люди, которым нужна радость «необычного» (харэ), которую приносят праздники, мы не должны допустить исчезновения их разнообразия. Я хотел бы и дальше поддерживать их через свою работу как фотографа.

*Приведенные даты праздников соответствуют обычным датам в предыдущие годы

Фотографии и текст: Хага Хината

Фотография к заголовку: Шествие священных паланкинов микоси на празднике Санно в святилище Хиёси тайся