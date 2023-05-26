100 знаменитых замков Японии ®: замок Кубота, префектура Акита

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Замок Кубота был резиденцией рода Сатакэ, который правил на территории нынешней префектуры Акита в период Эдо с XVII по XIX века. Скромный замок со рвом и земляными стенами, не имеющий каменных стен, является исключением среди замков XVII века, обычно строившихся из камня, но зато призамковый город активно развивался и вырос в нынешний город Акита.

Замок Кубота, префектура Акита

Годы постройки: 1603

1603 Первый владелец замка: Сатакэ Ёсинобу

Сатакэ Ёсинобу Основные достопримечательности: сторожевой пост Омоногасира гобансё, башня Осуми

сторожевой пост Омоногасира гобансё, башня Осуми Плата за вход: вход в парк Сэнсю бесплатный, плата за просмотр башни Осуми составляет 100 йен

вход в парк Сэнсю бесплатный, плата за просмотр башни Осуми составляет 100 йен Адрес: Akita-ken Akita-shi Senshu koen 1-39

Akita-ken Akita-shi Senshu koen 1-39 Вебсайт: Замок Кубота (вебсайт города Акита) (на японском языке)

Земляной замок рода Сатакэ

Замок Кубота был построен как замок рода Сатакэ, обладавшего большой властью в провинции Хитати (нынешняя префектура Ибараки), когда этот род при сёгунате Токугава перевели на новое место на территории нынешней префектуры Акита. В замке почти нет каменных стен, что необычно для замка того времени, и его оборонительные сооружения состояли в основном из рвов и земляных валов, главной башни не было. Несмотря на простоту этого замка рода Сатакэ, происходившего от знаменитого рода Минамото, он был надёжным традиционным «земляным замком» и при строительстве использовался многолетний опыт замкового строительства.

Из построек того времени сохранился сторожевой пост для самураев, отвечающих за безопасность в замке, – Омоногасира гобансё. Кроме того, в ознаменование 100-летия муниципальной администрации Акита была отреставрирована башня Мисуми, служившая сторожевой башней и арсеналом замка. Сегодня на руинах замка Кубота расположен парк Сэнсю, место отдыха горожан.



Сторожевой пост Омоногасира гобансё в замке Акита (Pixta)

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Башня Осуми в замке Кубота (PIXTA)