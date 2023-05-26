100 знаменитых замков Японии ®: замок Кубота, префектура Акита
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Замок Кубота, префектура Акита
- Годы постройки: 1603
- Первый владелец замка: Сатакэ Ёсинобу
- Основные достопримечательности: сторожевой пост Омоногасира гобансё, башня Осуми
- Плата за вход: вход в парк Сэнсю бесплатный, плата за просмотр башни Осуми составляет 100 йен
- Адрес: Akita-ken Akita-shi Senshu koen 1-39
- Вебсайт: Замок Кубота (вебсайт города Акита) (на японском языке)
Земляной замок рода Сатакэ
Замок Кубота был построен как замок рода Сатакэ, обладавшего большой властью в провинции Хитати (нынешняя префектура Ибараки), когда этот род при сёгунате Токугава перевели на новое место на территории нынешней префектуры Акита. В замке почти нет каменных стен, что необычно для замка того времени, и его оборонительные сооружения состояли в основном из рвов и земляных валов, главной башни не было. Несмотря на простоту этого замка рода Сатакэ, происходившего от знаменитого рода Минамото, он был надёжным традиционным «земляным замком» и при строительстве использовался многолетний опыт замкового строительства.
Из построек того времени сохранился сторожевой пост для самураев, отвечающих за безопасность в замке, – Омоногасира гобансё. Кроме того, в ознаменование 100-летия муниципальной администрации Акита была отреставрирована башня Мисуми, служившая сторожевой башней и арсеналом замка. Сегодня на руинах замка Кубота расположен парк Сэнсю, место отдыха горожан.
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Фотография к заголовку: Башня Осуми в замке Кубота (PIXTA)