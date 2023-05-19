[Видео] Старинный дом Сато Матароку со встроенным складом утигура: важное культурное достояние в пос. Масуда префектуры Акита
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Посёлок Масуда города Ёкотэ в 2013 году получил статус важного района сохранения традиционных зданий как сельский городок дзайгомати со встроенными в дома складами. В Ёкотэ, где бывают снегопады, очень важно убирать снег с крыш. Чтобы защитить штукатурку от снега, который мог бы скапливаться между соседствующими постройками, амбары накрывали навесами сая.
Дом Сато Матароку выстроен по-особенному – склад встроен в основной жилой дом. Город Масуда в период Эдо (1603-1868) пережил пять крупных пожаров. Семья Сато, жившая почти в центре Масуда, по запросу деревенской администрации в течение трёх лет начиная с 1868 года построила этот «пожарный склад», чтобы предотвратить распространение огня.
В настоящее время Сато Матароку, 12-й глава семьи Сато, которая занимается бизнесом со времен Эдо, владеет магазином фотоаппаратов. По его словам, в здании глинобитного склада, где находится магазин и жилые помещения, с его высокими потолками тихо и комфортно жить.
Дом семьи Сато был признан важным культурным достоянием страны в 2017 году благодаря его уникальной структуре и декору, свидетельствующим о былом процветании дома Масуда.
Видео кабельного телевидения CNA Akita, программа «Масуда, город хранилищ утигура».
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