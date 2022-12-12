100 знаменитых замков Японии ®: замок Кофу, префектура Токусима
Путеводительпо ЯпонииКультура История Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Замок Кофу, префектура Яманаси
- Год постройки: 1590-е гг.
- Первый владелец замка: Асано Нагамаса
- Основные достопримечательности: каменное основание главной замковой башни, башня Инари (реконструирована) и др.
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Yamanashi-ken Kofu-shi Marunouchi 1-5-4
- Вебсайт: Замок Кофу (город Кофу) (на японском языке)
Замок, которым правили сыновья сёгунов Токугава
После падения рода Такэда, знаменитых военачальников периода Сэнгоку, Тоётоми Хидэёси, объединивший страну, в отдалении от усадьбы рода Такэда построил новый замок, которым управляли его военачальники Асано Нагамаса и Асано Ёсинага.
Род Асано завершил строительство замка и управлял им, но после битвы при Сэкигахара в 1600 году замок перешёл под контроль сёгунов рода Токугава. После этого правителями замка становились сыновья сёгунов, не наследовавшие титул сёгуна – Ёсинао, девятый сын Токугавы Иэясу, Таданага, второй сын второго сёгуна, Хидэтады. В 1704 году Цунатоё, управлявший замком Кофу, был усыновлён его бездетным дядей, 5-м сёгуном Цунаёси, и стал 6-м сёгуном под именем Иэнобу.
Изящный вид перекрывающих друг друга белых стен напоминал расправляющего крылья журавля, и замок называли «замком Майдзуру», Танцующего журавля, но постройки того времени не сохранились. Однако до наших дней дошла каменная стена, которая считается самой большой в восточной части Японии. В последние годы идут раскопки, памятник сохраняется как парк замка Майдзуру и исторический парк замка Кофу, реконструированы башня Инари и ворота Яманотэ гомон.
Замки в префектуре Яманаси
- Резиденция рода Такэда (святилище Такэда)
Достопримечательности поблизости
- Национальные парки Канто (часть 1): множество удивительных мест для однодневной поездки из центра Токио
- Хасимуки Макото и его прекрасные фотографии горы Фудзи
- Художественный музей Куботы Итику у подножья горы Фудзи: древние шедевры и необычные кимоно
- [Фото] Фудзи — гора, где живут духи
Фотография к заголовку: Башня Инари и каменные стены замка Кофу (PIXTA)