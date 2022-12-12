100 знаменитых замков Японии ®: замок Кофу, префектура Токусима

Японские замки

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Замок Кофу был построен как база для управления территорией после падения рода Такэда, правившего провинцией Каи (нынешняя префектура Яманаси) в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568). С XVII века замку был присвоен особый статус, его владельцами становились сыновья сёгуна Токугава.

Замок Кофу, префектура Яманаси

Год постройки: 1590-е гг.

1590-е гг. Первый владелец замка: Асано Нагамаса

Асано Нагамаса Основные достопримечательности: каменное основание главной замковой башни, башня Инари (реконструирована) и др.

каменное основание главной замковой башни, башня Инари (реконструирована) и др. Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Yamanashi-ken Kofu-shi Marunouchi 1-5-4

Yamanashi-ken Kofu-shi Marunouchi 1-5-4 Вебсайт: Замок Кофу (город Кофу) (на японском языке)

Замок, которым правили сыновья сёгунов Токугава

После падения рода Такэда, знаменитых военачальников периода Сэнгоку, Тоётоми Хидэёси, объединивший страну, в отдалении от усадьбы рода Такэда построил новый замок, которым управляли его военачальники Асано Нагамаса и Асано Ёсинага.

Род Асано завершил строительство замка и управлял им, но после битвы при Сэкигахара в 1600 году замок перешёл под контроль сёгунов рода Токугава. После этого правителями замка становились сыновья сёгунов, не наследовавшие титул сёгуна – Ёсинао, девятый сын Токугавы Иэясу, Таданага, второй сын второго сёгуна, Хидэтады. В 1704 году Цунатоё, управлявший замком Кофу, был усыновлён его бездетным дядей, 5-м сёгуном Цунаёси, и стал 6-м сёгуном под именем Иэнобу.

Изящный вид перекрывающих друг друга белых стен напоминал расправляющего крылья журавля, и замок называли «замком Майдзуру», Танцующего журавля, но постройки того времени не сохранились. Однако до наших дней дошла каменная стена, которая считается самой большой в восточной части Японии. В последние годы идут раскопки, памятник сохраняется как парк замка Майдзуру и исторический парк замка Кофу, реконструированы башня Инари и ворота Яманотэ гомон.

Замки в префектуре Яманаси

Резиденция рода Такэда (святилище Такэда)

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Башня Инари и каменные стены замка Кофу (PIXTA)