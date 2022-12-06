100 знаменитых замков Японии ®: замок Мацумото (национальное достояние), префектура Нагано

Японские замки

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Замок Мацумото – один из пяти замков, признанных национальным достоянием. Только здесь можно увидеть построенную в XVI веке пятиярусную шестиэтажную замковую башню. Стены каждого яруса покрыты белой штукатуркой сверху и чёрным лаком снизу, что создаёт красивый контраст чёрного и белого.

Замок Мацумото, префектура Нагано

Год постройки: 1593-1594

1593-1594 Первые владельцы замка: Исикава Кадзумаса и Исикава Ясунага

Исикава Кадзумаса и Исикава Ясунага Основные достопримечательности: Главная башня замка, малая замковая башня Инуи, башни Ватариягура, Цукими (все они признаны национальным достоянием) и др

Главная башня замка, малая замковая башня Инуи, башни Ватариягура, Цукими (все они признаны национальным достоянием) и др Плата за вход: 700 йен (для взрослых)

700 йен (для взрослых) Адрес: Nagano-ken Matsumoto-shi Marunouchi 4-1

Nagano-ken Matsumoto-shi Marunouchi 4-1 Вебсайт: Замок Мацумото, национальное достояние (на английском языке)

Двенадцать уцелевших замковых башен

В Японии до наших дней сохранилось двенадцать замковых башен, пять из которых признаны национальным достоянием, и только в замках Мацумото и Химэдзи сохранились пятиярусные замковые башни. Кроме того, построенный в XVI веке замок Мацумото старше замка Химэдзи, построенного в XVII веке. Стены замковой башни на каждом этаже покрыты белой штукатуркой в верхней части и обшиты покрытыми чёрным лаком досками в нижней части. Днём выделяются чёрные части, а ночью, когда замок освещается, более заметны белые части, благодаря чему замок выглядит по-разному днём и ночью.

До постройки замка Мацумото род Такэда, правивший этой местностью, проживал в замке Фукаси. После того, как этот род уничтожил Ода Нобунага, название места было изменено на Мацумото, и строительство замка по приказу Тоётоми Хидэёси завершил его военачальник Исикава Кадзумаса со своим сыном Ясунагой. Кадзумаса изначально был вассалом Токугавы Иэясу, но известно, что он предал Иэясу и бежал под начало Хидэёси. После смерти Кадзумасы Ясунага вернулся на сторону Токугавы, но в 1613 году его земли были конфискованы, и род Исикавы прекратил своё существование. После этого замком на протяжении многих поколений владели старшие вассалы рода Токугава.

Замок Мацумото – единственный равнинный замок из тех двенадцати, где сохранились замковые башни. Чтобы войти в крепость, не нужно преодолевать склоны или длинные лестницы, туда легко войти, однако внутри главной башни следует соблюдать осторожность, поскольку лестницы при подъёме становятся тем круче, чем выше вы поднимаетесь.

Узнать больше об этом месте

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Замок Мацусиро

Замок Коморо

Замок Мацумото

Замок Такато

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Фотография к заголовку: Замок Мацумото (PIXTA)