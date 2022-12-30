100 знаменитых замков Японии ®: замок Тоттори, префектура Тоттори

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Замок Тоттори известен тем, что Тоётоми Хидэёси осадил его и отрезал от снабжения, из-за чего защитники были вынуждены сдаться, но каменные стены, сохранившиеся до наших дней, возвёл род Икэда позднее, в XVII веке. Замок также называли «младшим братом замка Химэдзи», поскольку его строили мастера, участвовавшие в строительстве замка Химэдзи.

Замок Тоттори, префектура Тоттори

Годы постройки: середина XVI в., 1617 год

середина XVI в., 1617 год Первые владельцы замка: неизвестны; Икэда Мицумаса

неизвестны; Икэда Мицумаса Основные достопримечательности: каменные стены, мост Гибоси, ворота Нака-но гомон и др

каменные стены, мост Гибоси, ворота Нака-но гомон и др Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Tottori-ken Tottori-shi Higashimachi

Tottori-ken Tottori-shi Higashimachi Вебсайт: Национальный исторический памятник «Исторический памятник руины замка Тоттори, Тайкогахира» (город Тоттори) (на японском языке)

Неприступный горный замок, который осаждал Тоётоми Хидэёси

Замок Тоттори был построен на горе Кюсёдзан в середине XVI века, в конце периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568). Говорят, что Ода Нобунага считал этот горный замок, использующий естественный ландшафт, хорошо укреплённым. Хорошо известно, что Тоётоми Хидэёси захватил замок в 1581 году, когда замком владел Киккава Цунеиэ, военачальник рода Мори. Во время четырёхмесячной осады замок был отрезан от снабжения, многие умерли от голода, и Цунеиэ сдал замок при условии сохранения жизни его подчинённых, а сам совершил самоубийство.

Позже, в XVII веке, когда сёгунат Токугава взял под свой контроль замок Химэдзи, владельцем замка Тоттори стал Мицумаса, чьим дедом был Икэда Тэрумаса, построивший замок Химэдзи. Он расширил замок, который также называли «младшим братом замка Химэдзи», поскольку его строили мастера, участвовавшие в строительстве замка Химэдзи. В XIX веке все постройки замка были снесены по приказу правительства Мэйдзи. Сегодня можно видеть сохранившиеся каменные стены, которые построил род Икэда. В последние годы ведутся реставрационные работы, в 2018 году был открыт для публики Мост Гибоси, а в 2021 году – ворота Нака-но гомон.



Восстановленный мост Гибоси (Pixta)

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Фотография к заголовку: Руины замка Тоттори (PIXTA)