100 знаменитых замков Японии ®: замок Хаги, префектура Кавагути

Японские замки

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Замок Хаги был резиденцией рода Мори, правившего княжеством Тёсю, откуда в XIX веке вышли многие лидеры Реставрации Мэйдзи. Пять объектов в городе Хаги, включая призамковый город Хаги с руинами замка, зарегистрированы в качестве объектов комплекса Всемирного наследия «Памятники промышленной революции Мэйдзи в Японии».

Замок Хаги, префектура Кавагути

Год постройки: 1604

1604 Первый владелец замка: Мори Тэрумото

Мори Тэрумото Основные достопримечательности: фундамент главной башни Тэнсю, мост Бансэй, святилище Сидзукияма и др.

фундамент главной башни Тэнсю, мост Бансэй, святилище Сидзукияма и др. Плата за вход: билет в парк Сигэцу на руинах замка Хаги – 220 йен (для взрослых начиная с о старшеклассников; билет позволяет посетить дом нагая в усадьбе Хаги рода Аса Мори)

билет в парк Сигэцу на руинах замка Хаги – 220 йен (для взрослых начиная с о старшеклассников; билет позволяет посетить дом нагая в усадьбе Хаги рода Аса Мори) Адрес: Yamaguchi-ken Hagi-shi Horiuchi 1-1

Yamaguchi-ken Hagi-shi Horiuchi 1-1 Вебсайт: Парк Сигэцу, руины замка Хаги (Официальный сайт туристической ассоциации города Хаги) (на японском языке)

Главный замок княжества Тёсю, откуда произошли герои Реставрации Мэйдзи

Замок Хаги построил Мори Тэрумото, который был главнокомандующим Западной армией, противостоявшей войскам Токугавы Иэясу и потерпевшей поражение в битве при Сэкигахара в 1600 году. Его перевели в Хаги из прежних владений в Хиросиме. В своё время это был великолепный замок, унаследовавший стиль периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) и состоявший из укреплённых площадок Хоммару, Ниномару, Санномару, Цумэмару, расположенных на всём протяжении от вершины до подножья обращённой к Японскому морю горы Сидзуки. На главной площадке Хоммару высилась пятиярусная главная башня Тэнсю, высота которой достигала 14,4 метра. Все постройки были снесены в 1874 году, и сейчас остался только фундамент замковой башни, но если при помощи смартфона или планшета считать QR-код на расположенных там указателях, то благодаря технологии виртуальной реальности можно увидеть, как в старину выглядела башня.

Регион, где расположен замок Хаги и окружающие его самурайские резиденции, получил высокую оценку за его роль в индустриализации и формировании индустриальной культуры в конце правления сёгуната Токугава и признан объектом «Призамковый город Хаги» комплекса Всемирного наследия ЮНЕСКО «Памятники промышленной революции Мэйдзи в Японии».

Замки в префектуре Ямагути

Замок Ивакуни

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Каменная стена замка Хаги и гора Сидзуки (PIXTA)