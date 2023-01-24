100 знаменитых замков Японии ®: замок Ойта Фунай, префектура Ойта
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Префектура Ойта, замок Ойта Фунай
- Годы постройки: 1597, 1602
- Первые владельцы замка: Фукухара Наотака, Такэнака Сигэтоси
- Основные достопримечательности: башни Хитодзити, Сюмон, ворота Отэмон (реконструкция), мост Рокабаси (реконструкция)
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Oita-ken Oita-shi Niage-cho 4
- Вебсайт: Замок Фунай (город Ойта) (на японском языке)
Хорошо укреплённый равнинный замок, окружённый морем и реками
Замок Ойта Фунай построил Фукухара Наотака, который стал правителем этой местности в 1597 году, когда Кюсю завоевал Тоётоми Хидэёси. В 1599 году Исида Мицунари, старший брат его жены, потерял власть из-за конфликта с Токугавой Иэясу, тогда же и у Наотаки конфисковали территорию и ему пришлось покинуть замок Фунаи, строительство которого близилось к завершению. В 1600 году он потерпел поражение в битве при Секигахаре и ему было приказано совершить сэппуку. Такэнака Сигэтоси, ставший правителем замка после Наотаки, завершил строительство замка, построив четырехъярусную главную башню Тэнсю, другие замковые башни, ворота и самурайские усадьбы. Для строительства каменных стен он пригласил Като Киёмасу, который строил замок Кумамото, и вообще внедрял передовые методы замкового строительства того времени. После этого род Такэнака во втором поколении пресёкся, и с 1658 года на протяжении многих поколений замком управляли выходцы из рода Мацудайра, родственники дома Токугава.
Из построенных в период Эдо (1603-1868) сооружений сохранились только башни Хитодзити (Башня заложников) и Сюмон.
Замки в префектуре Ойта
- Замок Ока
Достопримечательности поблизости
Фотография к заголовку: Руины замка Ойта Фунай (парк замка Ойта) (PIXTA)