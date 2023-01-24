100 знаменитых замков Японии ®: замок Ойта Фунай, префектура Ойта

Японские замки

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Замок Ойта Фунай на берегу моря между реками Ойта и Сумиёси построил Фукухара Наотака, отличившийся в ходе действий Тоётоми Хидэёси по подчинению Кюсю. Он также имеет другое название – Хакути-дзё, Замок Белого фазана, из-за белого цвета стен возвышающегося среди воды замка.

Префектура Ойта, замок Ойта Фунай

Годы постройки: 1597, 1602

1597, 1602 Первые владельцы замка: Фукухара Наотака, Такэнака Сигэтоси

Фукухара Наотака, Такэнака Сигэтоси Основные достопримечательности: башни Хитодзити, Сюмон, ворота Отэмон (реконструкция), мост Рокабаси (реконструкция)

башни Хитодзити, Сюмон, ворота Отэмон (реконструкция), мост Рокабаси (реконструкция) Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес : Oita-ken Oita-shi Niage-cho 4

Oita-ken Oita-shi Niage-cho 4 Вебсайт: Замок Фунай (город Ойта) (на японском языке)

Хорошо укреплённый равнинный замок, окружённый морем и реками

Замок Ойта Фунай построил Фукухара Наотака, который стал правителем этой местности в 1597 году, когда Кюсю завоевал Тоётоми Хидэёси. В 1599 году Исида Мицунари, старший брат его жены, потерял власть из-за конфликта с Токугавой Иэясу, тогда же и у Наотаки конфисковали территорию и ему пришлось покинуть замок Фунаи, строительство которого близилось к завершению. В 1600 году он потерпел поражение в битве при Секигахаре и ему было приказано совершить сэппуку. Такэнака Сигэтоси, ставший правителем замка после Наотаки, завершил строительство замка, построив четырехъярусную главную башню Тэнсю, другие замковые башни, ворота и самурайские усадьбы. Для строительства каменных стен он пригласил Като Киёмасу, который строил замок Кумамото, и вообще внедрял передовые методы замкового строительства того времени. После этого род Такэнака во втором поколении пресёкся, и с 1658 года на протяжении многих поколений замком управляли выходцы из рода Мацудайра, родственники дома Токугава.

Из построенных в период Эдо (1603-1868) сооружений сохранились только башни Хитодзити (Башня заложников) и Сюмон.



Восстановленный «коридорный мост» Рокабаси (Pixta)

Замки в префектуре Ойта

Замок Ока

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Фотография к заголовку: Руины замка Ойта Фунай (парк замка Ойта) (PIXTA)