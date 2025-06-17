Данго: японские клецки из рисовой муки

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Данго – это популярный вид традиционных японских сладостей вагаси.

Сладости на палочке

Данго – любимое лакомство для перекуса как детей, так и взрослых в Японии. Эти паровые или варёные клецки готовят из мотигомэ-ко (клейкой рисовой муки) и обычно подают на бамбуковых палочках, поливая анко, сладким соевым соусом или пастой из дадатя-мамэ (зелёных соевых бобов).

Розовые, белые и зелёные данго на палочке связаны с традицией ханами (любования цветущей сакурой). Говорят, что розовый цвет олицетворяет цветы, белый – зимний снег, а зелёный – летнюю зелень. Для этого популярного лакомства даже существует эмодзи (🍡). Данго также подают на осеннем празднике цукими (любования луной) – круглые и белые, словно полная луна.

Зелёный чай прекрасно дополняет данго и другие сладости вагаси.

Фотографии: © Pixta

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