24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Тайсэцу (Большие снега)

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

С наступлением зимы усиливаются холода. В северных префектурах Японии начинаются снегопады.

Сезон старого солнечного календаря Тайсэцу (Большие снега) начинается примерно 7 декабря по современному календарю. В сводках погоды часто говорится о том, что «зимний сёгун» наступает, – в таких случаях речь идёт о чрезвычайно холодных воздушных массах, спускающихся из Сибири. Они приносят снег в прилегающие к Японскому морю районы Хонсю, где он выпадает в том числе в горах, образующих «хребет» главного острова страны, а холодные, порывистые северо-западные ветры несут его в районы, расположенные на побережье Тихого океана. В это беспокойное время идёт подготовка к периоду новогодних праздников, и в конце года также проводится немало мероприятий.

В этой статье мы рассмотрим основные события и природные явления в период примерно с 7 по 21 декабря.

Сэйбо (подарки с конца ноября до 20 декабря)

Сэйбо, буквально «конец года», относится к подаркам, отправленным в знак признательности. В восточной Японии подарки отправляют начиная с конца ноября, но на западе страны традиция предписывает их отправлять примерно с 10 по 20 декабря.



Подарок сэйбо (© Pixta)

Дайкон-даки (9-19 декабря)

Дайкон-даки – это мероприятие, во время которого едят горячее блюдо типа набэмоно. Оно проводится во многих святилищах и храмах Киото. В храме Рётокудзи около 3000 штук редьки дайкон варят вместе с абураагэ (тонко нарезанным тофу, обжаренным во фритюре) и подают толпе верующих. Медленно приготовленный дайкон-даки – одно из популярных сезонных блюд в Киото.



Дайкон-даки (© Pixta)

Юкидзури

В регионах, где бывают сильные снегопады, таких как Тохоку и Хокурику, в ноябре или начале декабря проводятся приготовления к защите садовых деревьев и кустарников. В разных регионах используют разные методы, в том числе юкидзури. Одним из самых известных садов Японии является Кэнрокуэн в Канадзаве, префектура Исикава. Он признан на общенациональном уровне «Особым местом живописной красоты». Деревья в саду защищают от сильных снегопадов с помощью юкидзури – техники, при которой бамбуковые шесты прикрепляют к стволам деревьев, а к вершинам шестов привязываются верёвки для поддержки ветвей, создавая над деревьями сооружение конусообразной формы.



Юкидзури в саду Кэнрокуэн в Канадзаве (© Pixta)

Сусухараи, «очистка от копоти» (13 декабря)

Традиционное начало новогодних мероприятий. В период Эдо (1603-1868) люди проводили сусухараи, «очистку от копоти» (эквивалент современной предновогодней «генеральной уборки») в доме и вокруг него в тринадцатый день двенадцатого месяца лунного календаря. И в наши дни во многих храмах 13 декабря проводят большую уборку.



Уборка в конце года (© Pixta)

Храмы также посылали кого-нибудь за сосновыми ветками для новогодних украшений со стороны счастливого направления наступающего года. Другие растения с благопожелательным смыслом, используемые в священных украшениях, включают сакаки, юдзуриха и урадзиро. Считается, что симметричное расположение листьев урадзиро означает гармоничные супружеские отношения, а белый цвет нижней стороны листа символизирует пару, которая останется вместе до старости, когда волосы седеют. Пышность папоротника связывают с плодородием.



Слева – ветви сакаки для божеств (ками); справа – листья юдзуриха и папоротники урадзиро (© Pixta)

Цубаки (камелия)

Цубаки (камелия) упоминается в древнем мифолого-летописном своде «Анналы Японии» (Нихон сёки, 720) и поэтическом сборнике «Собрание мириад листьев» (Маньёсю). Когда-то на Западе этот цветок называли «японской розой». Дикорастущими камелиями славятся острова Гото в преф. Нагасаки и семь островов Идзу в Токио. Масло камелии используется в Японии как тоник для волос и как деликатесный кулинарный жир, а из веток делают личные печати и другие ремесленные изделия. И в наши дни камелию используют как материал для гребней и игровых фишек японских шахмат сёги.

Камелия – вечнозелёное дерево, которое продолжает цвести в холодную погоду и символизирует жизненную силу и выносливость. Цветы камелии высоко ценились аристократией периода Хэйан (794-1185), но в период Эдо самураи считали их несчастливыми, поскольку при увядании цветы опадают целиком, подобно срубленной голове, вместо того, чтобы постепенно терять лепестки или вянуть на ветке.



Слева – сиро-вабисукэ, популярный для украшения чайной комнаты цветок; справа – зимняя камелия (© Pixta)

День кандзи (12 декабря)

12 декабря в Японии отмечают «День кандзи», поскольку в традиционной игре словами и числами гороавасэ «12/12» можно передать как ий дзи итидзи, «один хороший письменный знак». В этот день объявляют «иероглиф года», который определяется голосованием общественности и отражает настроения, царившие в стране в уходящем году. Этот иероглиф представляют общественности на церемонии в храме Киёмидзу-дэра в Киото, когда иероглиф пишется огромной кистью на бумаге васи размером 1,5 на 1,3 метра. Китайские иероглифы, которые в Японии называют «ханьскими знаками», кандзи, были обнаружены среди находок возрастом более 3000 лет, хотя в Японии они были несколько изменены, а также были созданы японские иероглифы кокудзи, «кандзи (этой) страны».



Мори Сэйхан, настоятель храма Киёмидзудэра, пишет знак 戦 (икуса, «война», татакау, «сражаться»), кандзи года 2022 года, 12 декабря на веранде храма в Киото (© Jiji); изобретённый в Японии иероглиф хатараку, означающий «трудиться» (© Pixta)

Ежегодный рынок ракеток хагоита для игры в волан; проводится в храме Сэнсодзи в Асакусе, Токио (17-19 декабря)

В конце года в храме Сэнсодзи в Асакусе, Токио, проводится рынок, на котором продаются деревянные ракетки хагоита, используемые при игре в волан, и другие товары, которые должны привлекать удачу в Новом году. По поверьям, хагоита отгоняют зло и помогают молодым девушкам расти здоровыми. Игра в волан ханэцуки, напоминающая современный бадминтон, стала популярной в период Эдо. Впоследствии стали производить декоративные ракетки с портретами известных актёров Кабуки и других знаменитостей. Такие ракетки продавали на рынках хагоита, проходивших в конце года.



Рынок хагоита (© Pixta)

Устрицы

Зима – лучшее время для устриц, которые в Японии иногда называют «морским молоком» из-за их богатого вкуса. Сезон тихоокеанских устриц длится с ноября по март. Их часто подают сырыми, обжаренными в панировке или во фритюре или в горячих блюдах набэмоно.



Слева – сырые устрицы; справа – каки фурай (устрицы в панировке) (© Pixta)

Шпинат тидзими

Тидзими – это разновидность шпината, который выращивают зимой на открытом воздухе и ценят за его сладость и концентрированный вкус умами. У него короткие стебли и толстые листья, и он стелется по земле, пытаясь получить как можно больше скудного зимнего солнечного света. Чтобы противостоять холоду, растение имеет более низкое содержание воды, но более высокое содержание сахара, что объясняет его более сладкий вкус.



Слева – шпинат тидзими; справа – охитаси (шпинат, отваренный и пропитанный соевым соусом со вкусом скумбрии) (© Pixta)

Лосось

Лосось вырастает в море в течение нескольких лет, прежде чем вернуться в реку, где он родился. Зимой их ловят на Хоккайдо, в регионах Тохоку и Хокурику. Айну, коренные жители северной Японии, называют лосося камуи чеп, «рыба богов». Заготовленный впрок лосось ценится как источник пищи, позволяющий пережить зиму. Свежего лосося можно приготовить разными способами, в том числе жарить на сливочном масле, в алюминиевой фольге и в блюдах набэмоно. Арамаки-сакэ – это лосось, которого сначала солят, затем заворачивают и сушат в соломе. По мере испарения воды аминокислоты расщепляются, усиливая вкус умами.



Слева – кусочки солёного лосося арамаки-сакэ; справа – лосось на гриле (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси

Фотография к заголовку: Плоды нандины (нантэн), припорошенные снегом (© Pixta)