Самая смертоносная авиакатастрофа в Японии: крушение JAL 123 в 1985 году
Крупнейшая авиакатастрофа
12 августа 1985 года в результате крушения Boeing 747 авиакомпании Japan Airlines в центральной Японии погибло 520 человек. Это была самая смертоносная авиакатастрофа в Японии, а также самая смертоносная авиакатастрофа в истории с участием одного самолёта, при этом на земле не погибло ни одного человека.
Каждый год в годовщину трагедии родственники 520 жертв – 15 членов экипажа и 505 пассажиров – и другие люди поднимаются на гору Осутака в деревне Уэно префектуры Гумма, недалеко от места катастрофы, чтобы отдать дань уважения у надгробий, воздвигнутых в честь погибших.
Рейс JAL 123 должен был вылететь из Токио в Осаку. Примерно через 10 минут после взлёта рано вечером в результате повреждения заднего гермошпангоута самолёт стал неуправляемым. Пилоты тщетно пытались восстановить управление самолётом в течение получаса, прежде чем он врезался в горы. Хотя почти все находившиеся на борту погибли, четыре человека чудом выжили. Среди погибших был Сакамото Кю, певец, получивший мировую известность исполнением песни «Пойду, глядя вверх» (Уэ о муйтэ аруко), которая выпускалась в других странах под названием «Сукияки».
Фотография к заголовку: Скорбящие проводят минуту молчания в деревне Уэно, префектура Гумма, в августе 2022 года в ознаменование 37-й годовщины со дня катастрофы. (© Jiji)
