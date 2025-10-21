Сёдзи: раздвижные бумажные перегородки в традиционных японских домах
Раздвижные перегородки
Раздвижные перегородки сёдзи – неотъемлемый элемент традиционных японских домов. Они представляют собой деревянные решётки, обтянутые прочной бумагой васи. Плотная бумага не позволяет заглядывать в комнату снаружи, но при этом пропускает свет. Пористая васи также способствует циркуляции воздуха и снижает влажность.
Сёдзи используются для разделения комнат, а также служат дверями и окнами. В современных домах в японском стиле их часто устанавливают в дверных и оконных рамах вместе со стёклами. Один из популярных вариантов, известный как «перегородки для любования снегом» юкими сёдзи, позволяет поднять нижнюю часть и смотреть наружу сквозь стекло.
Сёдзи отличаются от раздвижных дверей фусума тем, что последние оклеены непрозрачной бумагой или тканью и не пропускают свет.
Фотография к заголовку: © Pixta