Сёдзи: раздвижные бумажные перегородки в традиционных японских домах

Раздвижные перегородки сёдзи представляют собой деревянные решётки, оклеенные бумагой. Они могут служить дверьми, окнами, или же разделять разные комнаты.

Раздвижные перегородки

Раздвижные перегородки сёдзи – неотъемлемый элемент традиционных японских домов. Они представляют собой деревянные решётки, обтянутые прочной бумагой васи. Плотная бумага не позволяет заглядывать в комнату снаружи, но при этом пропускает свет. Пористая васи также способствует циркуляции воздуха и снижает влажность.

Сёдзи используются для разделения комнат, а также служат дверями и окнами. В современных домах в японском стиле их часто устанавливают в дверных и оконных рамах вместе со стёклами. Один из популярных вариантов, известный как «перегородки для любования снегом» юкими сёдзи, позволяет поднять нижнюю часть и смотреть наружу сквозь стекло.



Слева видны «перегородки для любования снегом» юкими сёдзи (© Pixta)

Сёдзи отличаются от раздвижных дверей фусума тем, что последние оклеены непрозрачной бумагой или тканью и не пропускают свет.

Фотография к заголовку: © Pixta

