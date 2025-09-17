Декоративная бумага «эдо караками»: фабрика «Токё мацуя» продолжает тысячелетние традиции печати

В послевоенный период производство декоративной бумаги для японских интерьеров оказалось на грани краха. Мы посетили печатную фабрику производителя японской бумаги, который много лет посвятил возрождению традиционной печати с деревянных досок.

Что такое эдо караками?

Даже если вы не знакомы с термином караками, «китайская бумага», вы наверняка её видели – это декоративная бумага, наклеенная на раздвижные двери фусума в традиционном японском доме. Это практичный отделочный материал, который изготавливают, нанося узоры на японскую бумагу васи деревянными штампами или бумажными трафаретами, а затем дополнительно украшая с применением различных технологий. Такая бумага является одной из разновидностей предметов традиционного прикладного искусства.

Компания «Токё мацуя», главный офис которой находится недалеко от квартала Асакуса в Токио, занимается производством и оптовыми продажами эдо караками, то есть токийской декоративной бумаги. По словам Коно Аяко из отдела планирования продукции, компания была основана в 3 году Гэнроку (1690) как издательство, выпускавшее развлекательные книги для горожан. Со временем они начали поставлять бумагу васи в близлежащие храмы, а после войны основной продукцией компании стала декоративная бумага караками.



Слева – Коно Аяко в выставочном зале. Справа – здание главного магазина «Токё мацуя» (фотография предоставлена «Токё мацуя»)



Ксилографический каталог товаров конца периода Эдо. В средней строке справа можно увидеть надпись «Разная бумага караками нового типа» (新形唐カミ類品々)

«Китайская бумага» караками, как и говорит её название, в период Хэйан (794-1192) попала в Японию из Китая. Эту бумагу высоко ценили аристократы как материал для записи японских стихов вака, её также начали использовать при изготовлении складных ширм и других предметов интерьера, а впоследствии – для отделки раздвижных дверей фусума.



Эта раздвижная дверь сделана путём наклеивания встык 12 листов бумаги формата кобан (около 45-47 см на 29 см). Узор совпадает идеально, и стыки практически незаметны

С установлением сёгуната Токугава (1603-1868) и резким ростом населения Эдо туда перебрались потомки мастеров караками из Киото и распространили там свои технологии. Были созданы особые местные узоры, изображавшие хорошо знакомые цветы и растения, которые любили жители Эдо, а также стильные узоры из полос и клеток, использовавшиеся при производстве разнообразной бумаги караками.



Оборотная сторона деревянного штампа формата кобан периода Эдо. На нём написано: «4 год Каэй, год Свиньи, девятая луна», то есть он был изготовлен ​​в 1851 году



С появлением технологии печати на бумаге большого формата деревянные блоки также стали больше, что позволило создавать рисунки с более сложными узорами

Переиздание книги образцов спустя 30 лет

В Эдо, где часто случались пожары, спрос на раздвижные двери был высок, и производство караками процветало. Однако во время Великого землетрясения Канто в 1923 году тысячи печатных досок были уничтожены огнём. Потом воссозданные и новые деревянные штампы снова сгорели во время массированных авианалётов на центр города в 1945 году. После войны, несмотря на усилия по воспроизведению досок большого формата, печатные производства сократили выпуск продукции или обанкротились, и производство караками ручной работы резко пошло на спад.

Отец Коно, нынешний президент Бан Рихэй (Мицухиро), поступил на работу в «Токё мацуя» в 1963 году, чтобы возглавить семейный бизнес. Во время строительного бума времён бурного экономического роста спрос на бумагу для раздвижных дверей удовлетворялся в основном за счёт продукции, производимой на печатных станках. «Токё мацуя» также переориентировалась на продукцию массового производства. Однако каждый раз, когда Бан открывал один из немногих сохранившихся довоенных каталогов с образцами, его занимали мысли о том, что такие прекрасные вещи остаются в безвестности, и он твёрдо решил возродить стиль эдо караками.



Довоенный каталог «Токё мацуя»

Бан обходил мастеров одного за другим, находя бесчисленные неиспользованные печатные доски, лежавшие без дела на полках, и неустанно занимался реставрацией, заново вырезая деревянные блоки по образцам старой бумаги караками, оставшейся в частных домах, храмах и святилищах. После 30 лет работы в 1992 году он опубликовал «Иродори» – каталог, содержащий 393 образца бумаги васи ручной работы и расписанных вручную эдо караками.

В 1999 году правительство признало эдо караками традиционным прикладным искусством, и оно снова оказалось в центре внимания. Однако мастера в тех мастерских, где заказывали материалы, старели, и преемственность навыков оказалась под угрозой. «Мы не должны допустить угасания культуры караками, существующей уже тысячу лет со времён периода Хэйан», – заявила компания «Токё мацуя», и там решили создать собственное производство по производству караками.

Копирование узора вручную

При изготовлении эдо караками бумагу по-разному украшают, используя особые техники, такие как ксилография, трафаретная печать и посыпка золотой и серебряной пылью. Такасуги Юя, руководитель производственного отдела, показал нам процесс ручной печати с напылением слюды.



Такасуги наносит смесь для окрашивания на тканевое сито

Как и при печати гравюр, при производстве караками краска с рельефных участков печатной доски переносится на японскую бумагу. Когда краска смачивает поверхность, бумага сворачивается, поэтому обратную сторону предварительно увлажняют, чтобы смачивание происходило равномерно. При этом необходимо учитывать тип бумаги, а также температуру и влажность воздуха. Важно, чтобы раздвижные двери в одном помещении не отличались по цветам или оттенкам, поэтому особое внимание уделяется тому, чтобы результат был одинаковым вне зависимости от тиража.



Двое мастеров выравнивают положение листов бумаги



Краску наносят на выступающие части деревянного блока

На сито наносится бледно-жёлтая краска кинкира. Она состоит из пигмента, смешанного со слюдяным порошком и клейким веществом фунори, которое получают из морских водорослей, а цвет подбирается в соответствии с оттенком бумаги васи, используемой для печати. Рисунок на этой печатной доске изображает цветок пиона. После нанесения краски на доску аккуратно накладывается бумага васи, и рисунок переводится на бумагу лёгким поглаживанием руки. Выполнение печати руками без использования печатной подушки барэн – отличительная особенность техники производства эдо караками.



Если потереть руки о волосы перед печатью, становится легче переводить рисунок. Этот приём показал один старый мастер



Заметно, с каким сосредоточением работает мастер



Самый волнующий момент – снятие бумаги после печати

Когда бумагу осторожно снимают с доски, появляется сияющий рисунок, который невозможно было вообразить, когда это была просто краска. Пионы мягко сияют на бледно-сером фоне. Техника печати с использованием слюды была популярна с древних времён, потому что ночью, при свете свечей или луны, рисунок выглядит иначе, чем днём.



Подсвеченный узор с пионами. Блеск придаёт изделию особую элегантность

Обучение своих мастеров

Такасуги родом из префектуры Ниигата. Он переехал в Токио, чтобы учиться в профессиональном училище и посвятить себя музыке, но зарабатывать на жизнь было трудно. Его дед и отец были плотниками, поэтому в 24 года он устроился в компанию «Токё мацуя», где использовали знакомые ему инструменты.

Поначалу он отвечал за продажи, но на шестом году работы в компании его отправили на обучение в учебном центре Ассоциации традиционного декорирования. Там он освоил методы применения бумажной продукции, которую использовала компания – например, оклейку раздвижных дверей фусума и обрамление живописных свитков. Ему потребовалось два года, чтобы получить национальную квалификацию специалиста по традиционному декорированию.

Вскоре после этого в компании был создан производственный отдел, и он, наконец, начал осваивать умения мастера по печати караками.

Существует множество различных видов бумаги васи, они отличаются в зависимости от используемого сырья, места производства, способа создания листов и назначения. Такасуги всегда любил мастерить, и он с головой ушёл в процесс создания бумаги. Обучаясь техникам у отошедших от дел мастеров в течение трёх-четырёх лет, он начал понимать суть работ, которым его учили, и почувствовал, что делает успехи.

«Даже если повторить процесс точно таким же образом, всё равно не получится точно такой же результат. Это уникальная особенность ручной печати, и потому это сложная техника, но именно это и делает её интересной», – говорит Такасуги. Даже сейчас, при всём своём опыте, видя караками периода Эдо, он не может понять, как сделать так, чтобы получился именно такой узор. Он мечтает о том, что когда-нибудь сможет создать новый, оригинальный узор с природными мотивами.



Такасуги изобретает и собственные инструменты – например, кисть слева внизу обрезана так, чтобы рисовать полосы

Такасуги занимается производством караками уже 10 лет. Он видел, как закрывались многие мастерские караками из-за отсутствия преемников, и понимает, как трудно мастерам сохранять мастерство в одиночку. «Я рад возможности делать караками, работая в печатной компании», – говорит он.

Использование эдо караками в наши дни

В последние годы компания получает крупные заказы от отелей и ресторанов. Похоже, что растёт популярность новых способов применения караками – эту декоративную бумагу используют не только для оклейки раздвижных дверей, но и для перегородок и декоративных объектов, которыми украшают помещения. Хотя в последнее время всё чаще строят дома без комнат в японском стиле, некоторые клиенты выражают желание видеть дома настоящие караками, пукай даже только на раздвижных дверях комнатного шкафа.



Бумага эдо караками, украшенная золотым и серебряным напылением

Бумага васи, изготовленная и расписанная вручную, часто считается более дорогой, чем бумага массового производства, но на самом деле она более долговечна благодаря длине и прочности волокон. Она устойчива к выцветанию и способна регулировать уровень влажности, привнося в пространство комфорт. Чтобы создать атмосферу, позволяющую представить жизнь с бумагой васи, в сорока сдаваемых в аренду квартирах от пятого этажа и выше главного офиса раздвижные двери и стены покрыты бумагой эдо караками.

Бумага васи сохраняет качество и яркость узоров на протяжении веков, и компания «Токё мацуя», опираясь на свою богатую историю, исполнена решимости продолжать производство эдо караками с уверенностью, что по-настоящему хорошие вещи будут востребованы всегда.

Интервью и текст: редакция Nippon.com

Фотографии: Кавамото Сэйя

