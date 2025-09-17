Декоративная бумага «эдо караками»: фабрика «Токё мацуя» продолжает тысячелетние традиции печати

Декоративная бумага «эдо караками»: фабрика «Токё мацуя» продолжает тысячелетние традиции печатиОбщество Культура История
Что такое эдо караками?
Даже если вы не знакомы с термином караками, «китайская бумага», вы наверняка её видели – это декоративная бумага, наклеенная на раздвижные двери фусума в традиционном японском доме. Это практичный отделочный материал, который изготавливают, нанося узоры на японскую бумагу васи деревянными штампами или бумажными трафаретами, а затем дополнительно украшая с применением различных технологий. Такая бумага является одной из разновидностей предметов традиционного прикладного искусства.
Компания «Токё мацуя», главный офис которой находится недалеко от квартала Асакуса в Токио, занимается производством и оптовыми продажами эдо караками, то есть токийской декоративной бумаги. По словам Коно Аяко из отдела планирования продукции, компания была основана в 3 году Гэнроку (1690) как издательство, выпускавшее развлекательные книги для горожан. Со временем они начали поставлять бумагу васи в близлежащие храмы, а после войны основной продукцией компании стала декоративная бумага караками.
«Китайская бумага» караками, как и говорит её название, в период Хэйан (794-1192) попала в Японию из Китая. Эту бумагу высоко ценили аристократы как материал для записи японских стихов вака, её также начали использовать при изготовлении складных ширм и других предметов интерьера, а впоследствии – для отделки раздвижных дверей фусума.
С установлением сёгуната Токугава (1603-1868) и резким ростом населения Эдо туда перебрались потомки мастеров караками из Киото и распространили там свои технологии. Были созданы особые местные узоры, изображавшие хорошо знакомые цветы и растения, которые любили жители Эдо, а также стильные узоры из полос и клеток, использовавшиеся при производстве разнообразной бумаги караками.
Переиздание книги образцов спустя 30 лет
В Эдо, где часто случались пожары, спрос на раздвижные двери был высок, и производство караками процветало. Однако во время Великого землетрясения Канто в 1923 году тысячи печатных досок были уничтожены огнём. Потом воссозданные и новые деревянные штампы снова сгорели во время массированных авианалётов на центр города в 1945 году. После войны, несмотря на усилия по воспроизведению досок большого формата, печатные производства сократили выпуск продукции или обанкротились, и производство караками ручной работы резко пошло на спад.
Отец Коно, нынешний президент Бан Рихэй (Мицухиро), поступил на работу в «Токё мацуя» в 1963 году, чтобы возглавить семейный бизнес. Во время строительного бума времён бурного экономического роста спрос на бумагу для раздвижных дверей удовлетворялся в основном за счёт продукции, производимой на печатных станках. «Токё мацуя» также переориентировалась на продукцию массового производства. Однако каждый раз, когда Бан открывал один из немногих сохранившихся довоенных каталогов с образцами, его занимали мысли о том, что такие прекрасные вещи остаются в безвестности, и он твёрдо решил возродить стиль эдо караками.
Бан обходил мастеров одного за другим, находя бесчисленные неиспользованные печатные доски, лежавшие без дела на полках, и неустанно занимался реставрацией, заново вырезая деревянные блоки по образцам старой бумаги караками, оставшейся в частных домах, храмах и святилищах. После 30 лет работы в 1992 году он опубликовал «Иродори» – каталог, содержащий 393 образца бумаги васи ручной работы и расписанных вручную эдо караками.
В 1999 году правительство признало эдо караками традиционным прикладным искусством, и оно снова оказалось в центре внимания. Однако мастера в тех мастерских, где заказывали материалы, старели, и преемственность навыков оказалась под угрозой. «Мы не должны допустить угасания культуры караками, существующей уже тысячу лет со времён периода Хэйан», – заявила компания «Токё мацуя», и там решили создать собственное производство по производству караками.
Копирование узора вручную
При изготовлении эдо караками бумагу по-разному украшают, используя особые техники, такие как ксилография, трафаретная печать и посыпка золотой и серебряной пылью. Такасуги Юя, руководитель производственного отдела, показал нам процесс ручной печати с напылением слюды.
Как и при печати гравюр, при производстве караками краска с рельефных участков печатной доски переносится на японскую бумагу. Когда краска смачивает поверхность, бумага сворачивается, поэтому обратную сторону предварительно увлажняют, чтобы смачивание происходило равномерно. При этом необходимо учитывать тип бумаги, а также температуру и влажность воздуха. Важно, чтобы раздвижные двери в одном помещении не отличались по цветам или оттенкам, поэтому особое внимание уделяется тому, чтобы результат был одинаковым вне зависимости от тиража.
На сито наносится бледно-жёлтая краска кинкира. Она состоит из пигмента, смешанного со слюдяным порошком и клейким веществом фунори, которое получают из морских водорослей, а цвет подбирается в соответствии с оттенком бумаги васи, используемой для печати. Рисунок на этой печатной доске изображает цветок пиона. После нанесения краски на доску аккуратно накладывается бумага васи, и рисунок переводится на бумагу лёгким поглаживанием руки. Выполнение печати руками без использования печатной подушки барэн – отличительная особенность техники производства эдо караками.
Когда бумагу осторожно снимают с доски, появляется сияющий рисунок, который невозможно было вообразить, когда это была просто краска. Пионы мягко сияют на бледно-сером фоне. Техника печати с использованием слюды была популярна с древних времён, потому что ночью, при свете свечей или луны, рисунок выглядит иначе, чем днём.
Обучение своих мастеров
Такасуги родом из префектуры Ниигата. Он переехал в Токио, чтобы учиться в профессиональном училище и посвятить себя музыке, но зарабатывать на жизнь было трудно. Его дед и отец были плотниками, поэтому в 24 года он устроился в компанию «Токё мацуя», где использовали знакомые ему инструменты.
Поначалу он отвечал за продажи, но на шестом году работы в компании его отправили на обучение в учебном центре Ассоциации традиционного декорирования. Там он освоил методы применения бумажной продукции, которую использовала компания – например, оклейку раздвижных дверей фусума и обрамление живописных свитков. Ему потребовалось два года, чтобы получить национальную квалификацию специалиста по традиционному декорированию.
Вскоре после этого в компании был создан производственный отдел, и он, наконец, начал осваивать умения мастера по печати караками.
Существует множество различных видов бумаги васи, они отличаются в зависимости от используемого сырья, места производства, способа создания листов и назначения. Такасуги всегда любил мастерить, и он с головой ушёл в процесс создания бумаги. Обучаясь техникам у отошедших от дел мастеров в течение трёх-четырёх лет, он начал понимать суть работ, которым его учили, и почувствовал, что делает успехи.
«Даже если повторить процесс точно таким же образом, всё равно не получится точно такой же результат. Это уникальная особенность ручной печати, и потому это сложная техника, но именно это и делает её интересной», – говорит Такасуги. Даже сейчас, при всём своём опыте, видя караками периода Эдо, он не может понять, как сделать так, чтобы получился именно такой узор. Он мечтает о том, что когда-нибудь сможет создать новый, оригинальный узор с природными мотивами.
Такасуги занимается производством караками уже 10 лет. Он видел, как закрывались многие мастерские караками из-за отсутствия преемников, и понимает, как трудно мастерам сохранять мастерство в одиночку. «Я рад возможности делать караками, работая в печатной компании», – говорит он.
Использование эдо караками в наши дни
В последние годы компания получает крупные заказы от отелей и ресторанов. Похоже, что растёт популярность новых способов применения караками – эту декоративную бумагу используют не только для оклейки раздвижных дверей, но и для перегородок и декоративных объектов, которыми украшают помещения. Хотя в последнее время всё чаще строят дома без комнат в японском стиле, некоторые клиенты выражают желание видеть дома настоящие караками, пукай даже только на раздвижных дверях комнатного шкафа.
Бумага васи, изготовленная и расписанная вручную, часто считается более дорогой, чем бумага массового производства, но на самом деле она более долговечна благодаря длине и прочности волокон. Она устойчива к выцветанию и способна регулировать уровень влажности, привнося в пространство комфорт. Чтобы создать атмосферу, позволяющую представить жизнь с бумагой васи, в сорока сдаваемых в аренду квартирах от пятого этажа и выше главного офиса раздвижные двери и стены покрыты бумагой эдо караками.
Бумага васи сохраняет качество и яркость узоров на протяжении веков, и компания «Токё мацуя», опираясь на свою богатую историю, исполнена решимости продолжать производство эдо караками с уверенностью, что по-настоящему хорошие вещи будут востребованы всегда.
Интервью и текст: редакция Nippon.com
Фотографии: Кавамото Сэйя