Хомбасё: шесть крупных турниров профессионального сумо

Хомбасё – это шесть крупных турниров по сумо в Японии, которые являются самыми престижными соревнованиями в этом виде спорта, в них участвуют лучшие борцы.

Противостояние

Оодзумо, или «Большое сумо», – профессиональный вид культового традиционного японского вида спорта. Оно курируется Японской ассоциацией сумо, которая проводит шесть ежегодных турниров (хомбасё), каждый из которых длится 15 дней. Три турнира проводятся в зале Рёгоку сумо в Токио в январе, мае и сентябре, а также по одному проводят в Осаке (март), Нагое (июль) и Фукуоке (ноябрь). Турниры транслируются по телевидению и радио японской общественной телекомпанией NHK.

Результаты шести хомбасё определяют рейтинги и зарплаты борцов. В то время как рикиси более низкого уровня сражаются в начале дня, интерес сосредоточен на дневных схватках с участием борцов высшего уровня, включая ёкодзуна и оодзэки. Эти лучшие борцы соревнуются друг с другом, проводя по одному поединку в день в течение турнира, и рикиси с лучшим результатом становится чемпионом.

Крупнейшие турниры сумо в Японии

Хацу басё (Первый турнир): Токио (январь)

Хару басё (Весенний турнир)/Осака басё (Турнир в Осаке): Осака (март)

Нацу басё (Летний турнир): Токио (май)

Нагоя басё (Турнир в Нагое): Нагоя (июль)

Аки басё (Осенний турнир): Токио (сентябрь)

Кюсю басё (Турнир Кюсю): Фукуока (ноябрь)

Фотография к заголовку: Два борца сумо сражаются во время турнира в Токио в зале сумо Рёгоку в Токио 21 мая 2024 года (© Артур Персет/Ханс Лукас через Reuters Connect)

