Титосэ амэ: сладости для празднования Сити-го-сан

Конфеты в виде палочек титосэ амэ являются ярким атрибутом Сити-го-сан – японского праздника, посвящённого здоровому развитию детей, который отмечают в ноябре.

Молитвы о здоровом росте детей

Титосэ амэ – это конфеты-палочки, связанные с праздником Сити-го-сан, когда семьи приводят детей трёх, пяти или семи лет в святилище или храм, чтобы помолиться об их здоровом развитии. Раньше это делали 15 ноября, но сейчас этот ритуал можно провести в любой день в течение всего месяца.

Красно-белые титосэ амэ, «леденец тысячи лет (жизни)», символизирует долгую жизнь по ассоциации с тем, как конфета растягивается при изготовлении. Красный и белый – традиционные цвета, имеющие благопожелательное значение. Титосэ амэ продаётся в праздничных красочных пакетах, украшенных черепахами, журавлями, соснами и другими символами здоровья и долголетия. Эти конфеты дарят семьям в святилищах и храмах, а также их можно купить в магазинах.

Фотография к заголовку: © Pixta

