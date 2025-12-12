Ночной праздник в Титибу

Огромные священные повозки
Праздник Титибу проводится в святилище Титибу в западной префектуре Сайтама 2 и 3 декабря каждого года. Это один из трех крупнейших праздников священных повозок наряду с праздниками Гион в Киото и Хидатакаям в Гифу. Вечернее бдение накануне фестиваля проходит 2 декабря, а главное событие состоится на следующий день.
Во время праздника, история которого насчитывает более 300 лет, по городу везут шесть огромных повозок. На двух платформах изображено касабоко – декоративная комбинация алебарды и «зонтика» из фонарей. Танцы, исполняемые на платформах во время праздника, признаны в Японии важным нематериальным достоянием народной культуры. Главной достопримечательностью мероприятия является фейерверк, кульминационный момент праздника.
Фотография к заголовку: © Pixta
