Ночной праздник в Титибу

Ночной праздник в городе Титибу в префектуре Сайтама, проводимый в начале декабря, отличается богато украшенными священными повозками и впечатляющим фейерверком. Этот праздник с многовековой историей является одним из лучших праздников с шествием повозок в Японии.

Огромные священные повозки

Праздник Титибу проводится в святилище Титибу в западной префектуре Сайтама 2 и 3 декабря каждого года. Это один из трех крупнейших праздников священных повозок наряду с праздниками Гион в Киото и Хидатакаям в Гифу. Вечернее бдение накануне фестиваля проходит 2 декабря, а главное событие состоится на следующий день.

Во время праздника, история которого насчитывает более 300 лет, по городу везут шесть огромных повозок. На двух платформах изображено касабоко – декоративная комбинация алебарды и «зонтика» из фонарей. Танцы, исполняемые на платформах во время праздника, признаны в Японии важным нематериальным достоянием народной культуры. Главной достопримечательностью мероприятия является фейерверк, кульминационный момент праздника.



